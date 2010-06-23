ГЛАВНОЕ на 23 июня (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Кадровая политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает изменить систему государственной кадровой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

По его словам, основным инструментом борьбы с коррупцией является демократизация жизни общества и открытость власти, прозрачность и понятность для граждан политических и управленческих решений. А это, по мнению Президента, невозможно без эффективной кадровой политики.

«Украине сегодня как никогда нужна научно обоснованная государственная кадровая политика, понятная, продуманная работа с кадрами, которая должна основываться на четко определенных перспективах развития украинского общества», - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что приоритетные направления воссоздания человеческого потенциала должны определяться государственной национальной политикой в сфере демографии, занятости и рынка труда, образования и науки и тому подобное.

Президент подчеркнул, что сегодня ведется активная работа по восстановлению вертикали власти, но она еще не завершена.

«Мы уже начали работу по восстановлению вертикали власти, сохраняя при этом институциональную память при назначении руководства местных государственных администраций. Это непростой процесс, мы его еще не прошли, но и совершенствовать работу с кадрами мы будем постоянно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что кадровая политика сегодня является одним из стратегических заданий государства.

По словам Президента, необходимо опираться на мощную кадровую систему и современные кадровые технологии. Он также высказался за необходимость ликвидации разрыва между поколениями кадрового корпуса государства.

Международные отношения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что в международных судах продолжаются 15 процессов против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня на расширенном заседании правительства при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Сейчас против Украины проходят 15 судебных процессов, а общая сумма исков – больше, чем весь государственный бюджет", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, сейчас правительство Украины вынуждено ежедневно перечислять 2,7 млрд. грн. для выплаты долгов.

"Работа предыдущего правительства – это уже материал не для экономистов, а для следователей", - убежден премьер-министр.

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Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО рассчитывает, что кредит Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе сотрудничества будет не меньше 12 млрд. долл.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Минимальный необходимый размер для нас - это 12 млрд., и я думаю, что меньше не будет», - сказал С.ТИГИПКО.

Вместе с этим в комментарии журналистам он выразил уверенность, что новая программа сотрудничества Украины и МВФ будет согласована в ближайшие 10 дней по окончании работы миссии МВФ в Украине.

«Мы ожидаем неделю или дней 10 работать. И я уверен, что у нас будет программа», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что Украине программа сотрудничества с МВФ чрезвычайно необходимо, учитывая, что мировой кризис еще не закончился.

«Нам программа чрезвычайно нужна. В мире продолжается кризис, мы видим, что делается на юге Европы. Оставаться без программы в такой ситуации - это очень большой риск для Украины».

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

2 июня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.

21 июня в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда.

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В текущем году Украина должна выплатить Международному валютному фонду 74,87 млн. SDR или около 110 млн. долл. (курс SDR – 1,5 долл.) в качестве процентов по кредиту стэнд-бай от 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в МВФ.

По предоставленной информации, в 2011 году Украина также должна выплатить МВФ лишь проценты в размере 148,45 млн. SDR (приблизительно 220 млн. долл.)

В 2012 году размер платежа с учетом выплаты тела кредита составит 2 млрд. 367 млн. 340 тыс. SDR (приблизительно 3,550 млрд. долл.), из которых 2 млрд. 234 млн. 380 тыс. SDR – тело, 132 млн. 960 тыс. SDR – проценты.

В 2013 году выплаты будут составлять, соответственно, 3 млрд. 552 млн. 390 тыс. SDR (приблизительно 5,33 млрд. долл.), 52 млн. 390 тыс. SDR и 3 млрд. 500 тыс. SDR.

Финансы

Профицит платежного баланса в январе-мае 2010 г., по предварительным данным, составил 1,611 млрд. долл. США по сравнению с дефицитом 6,539 млрд. долл. за соответствующий период 2009 г.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

При этом профицит платежного баланса в мае т.г. был на уровне 0,997 млрд. долл. по сравнению с дефицитом в 0,258 млрд. долл. за май 2009 года.

По данным Нацбанка, за январь-май 2010 г. профицит текущего счета составил 318 млн. долл. (сравнительно с дефицитом в 765 млн. долл. за соответствующий период 2009 года). При этом в мае 2010 года текущий счет платежного баланса формировался с профицитом 263 млн. долл.

За первые пять месяцев 2010 г. профицит счета операций с капиталом и финансовых операций составил 1,3 млрд. долл. США по сравнению с дефицитом 5,8 млрд. долл. за январь-май прошлого года. При этом в мае 2010 года положительное сальдо по финансовому счету составило 734 млн. долл.

«Формирование достаточно значительного профицита по финансовому счету в мае произошло, по нашим предположениям, по причине существенного роста задолженности по торговым кредитам (статистические данные по которым приходят со значительной временной задержкой, однако, непрямым подтверждением такой оценки является превышение объемов фактического импорта над платежами по нему)», - считают в Нацбанке.

В тоже время, в НБУ отмечают, что объемы притока инвестиционного капитала остаются низкими: 382 млн. долл. в мае на фоне почти полного отсутствия прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в банковский сектор (всего 12 млн. долл.). С начала года чистый приток ПИИ составил всего 1,5 млрд. долл. (сравнительно с 1,9 млрд. долл. в январе-мае 2009 года).

Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями в январе-мае 2010 г. составило 460 млн. долл. по сравнению с дефицитом 3,7 млрд. долл. за соответствующий период прошлого года.

Rollover за 5 месяцев 2010 г. оценен в 93%, для банковского сектора этот показатель составил 87%, для реального - 105%.

Справка УНИАН. Общий дефицит платежного баланса Украины за 2009 год составил 13,726 млрд. долл.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9070/7,9200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2553/0,2556, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,7190/9,7280.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2293/1,2295 (вторник - 1,2313/1,2315).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9107.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9070/7,9200, к 12:00 сузился спрэд 7,9090/7,9110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2553/0,2556, к 12:00 цены снизились до 0,2550/0,2551. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 30,9779 (-0,0395).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2293/1,2295, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7190/9,7280, к 12:00 цены ушли вниз - 9,7125/9,7210.

Банки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Национальному банку и правительству решить вопрос об удешевлении кредитов, предоставляемых для развития экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение В.ЯНУКОВИЧ дал сегодня в ходе расширенного заседания Кабинета министров Украины.

Он отметил, что правительство должно определить отрасли экономики, которые нуждаются в удешевлении кредитов, и в их перечень должно обязательно войти сельское хозяйство.

«Вместе с правительством, Николай Янович (АЗАРОВ – УНИАН), с привлечением глав обладминистраций определить приоритетные направления и договориться, в зависимости от возможности Нацбанка, о существенном снижении кредитной ставки для кредитования отдельных проектов», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что обеспечить возможность предоставления льготных кредитов аграриям необходимо на период уборочной кампании.

В свою очередь глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ отметил, что такая возможность есть. «Сейчас есть 5 государственных банков, на которых можно сконцентрировать те проекты, которые важны для экономического развития государства… Есть возможность решить эту проблему», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

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Банк "Надра" завершил процесс реструктуризации еврооблигаций на сумму 175 млн. долл. с погашением в 2010 г. и процентной ставкой 9,25% годовых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Условия реструктуризации еврооблигаций, наряду с другими изменениями, внесенными внеочередной резолюцией, принятой держателями еврооблигаций, предусматривают: списание около 57% долга; погашение остальной суммы долга в течение семи лет с амортизацией с конца третьего года; снижение процентной ставки с 9,25% годовых до 8% годовых.

Внеочередная резолюция относительно реструктуризации еврооблигаций была принята на встрече держателей еврооблигаций, которая состоялось 16 июня 2010 г. Национальный банк Украины 18 июня 2010 г. одобрил и зарегистрировал изменения к соответствующей кредитной документации.

Кроме того, банк "Надра" выплатил 10,286% в качестве премии держателям еврооблигаций, которые согласились на предложенные условия реструктуризации.

Как сообщал УНИАН, сумма внешней задолженности банка «Надра» составляет около 900 млн. долл.

По оценкам Нацбанка, для стабилизации работы банка «Надра» необходимо 10 млрд. грн. Эти средства в капитал банка готовы предоставить на паритетных условиях частный инвестор, которым выступает владелец Group DF Дмитрий ФИРТАШ, и правительство Украины. При этом предполагается, что государству будет принадлежать контрольный пакет (50% + 1 акция) в этом кредитно-финансовом учреждении.

По информации банка "Надра", процесс его рекапитализации при участии государства и частного инвестора планируется завершить до конца июня текущего года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составляли 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

ТЭК

ОАО «Газпром» ограничил поставки газа в Беларусь на 60% от суточной нормы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщил глава правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

«Белорусская сторона не предпринимает никаких действий для погашения задолженности за поставки российского газа. С 10-ти утра 23 июня 2010 года вводится режим ограничений поставки российского газа в Республику Беларусь на 60%. Ограничение поставок газа в Беларусь будет продолжено пропорционально имеющейся задолженности», - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, вчера «Газпром» ограничил поставки газа в Беларусь на 30% от суточной нормы.

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НАК «Нафтогаз Украины» планирует завершить текущий год с дефицитом не более 1% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом заверил премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА на сегодняшнем заседании Кабинета министров министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

«Учитывая все меры, которые были предприняты в последнее время компанией, - сокращение расходов и увеличение доходной части - мы выходим с минимальным дефицитом, который определен в финансовом плане. Это 1% ВВП», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, по словам Н.АЗАРОВА, дефицит «Нафтогаза» на конец текущего года составит 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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За первое полугодие текущего года транзит нефти и газа через территорию Украины увеличился на 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины сообщил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

«Можно подвести итог за первое полугодие. У нас рост показателей по транзиту газа на 40%, приблизительно такая же тенденция по увеличению транзита нефти», - сказал Ю.БОЙКО.

Он также отметил, что в настоящее время прекращено сокращение добычи нефти и газа в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, транзит природного газа по территории Украины в январе-мае 2010 года увеличился на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Транзит нефти по территории Украины в январе-мае т.г. сократился на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

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Кабинет министров Украины снова назначил вице-президентом НАЭК «Энергоатом» Айдина АЙСИНА.

Об этом сказано в распоряжении правительства от 16 июня №1239-р, обнародованном на правительственном портале.

51-летний А. АЙСИН уже занимал должность вице-президента НАЭК по финансовым вопросам в 2006-2007 гг.

До этого работал заместителем генерального директора по вопросам финансов, и.о. директора по вопросам экономики и финансов ДК “Укртрансгаз” НАК «Нафтогаз Украины». В 2007-2008 являлся заместителем гендиректора уже ликвидированного госконцерна «Укратомпром». Также возглавлял Киевскую городскую организацию Республиканской партии Украины.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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Министерство угольной промышленной Украины назначило Владимира СОКОЛОВА исполняющим обязанности генерального директора Государственного предприятия «Уголь Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома.

Согласно сообщению, сегодня министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО представил В.СОКОЛОВА трудовому коллективу ГП.

54-летний В.СОКОЛОВ до назначения на должность, с января 2007 г. по июнь 2010 г., являлся коммерческим директором ГП «Антрацит». Ранее был директором ООО «Торговый дом «Эко-уголь Украины» и возглавлял сбытовое предприятие ГП «Луганская угольная компания». В 1977- 2004 гг. работал на разных должностях в ГП «Орджоникидзеуголь».

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Минуглепрома.

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Российско-белорусский газовый конфликт имеет политические признаки и по своей сути подобен газовому конфликту с Украиной и может затянуться до 2011 года – до выборов Президента Беларуси.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Не исключено, что в этот раз Минск «расплачивается» за определенное разочарование Кремля Президентом Александром ЛУКАШЕНКО, белорусская позиция которого не всегда совпадает с российской. В частности, позиция относительно ОДКБ, Таможенного союза, замещение российской нефти венесуэльской и т. п.», - отметил эксперт.

Б.СОКОЛОВСКИЙ считает, что налаживание снабжения газа в Европу на короткий срок будет способствовать урегулированию конфликта, но повлечет дополнительные затраты со стороны «Газпрома».

«Кратковременный обход Беларуси на ограниченные сроки будет способствовать урегулированию ситуации. При имеющихся технических возможностях перенаправление потоков будет нуждаться в согласии потребителей и транзитерах и нестандартных логистических решениях по маршрутам к Польше, Восточной Германии и Литве. Такие решения повлекут дополнительные затраты со стороны поставщика – «Газпрома». Тогда как согласие Украины и ЕС на долгосрочный обход Беларуси приведет к эскалации конфликта. В случае приемлемых для РФ условий тразита, конфликт может затянуться вплоть до выборов Президента Беларуси в 2011 году», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он считает, что для власти в Украине, которая является ключевым транзитером, сейчас появилась сложная задача.

«С одной стороны, логично поддержать Беларусь, особенно - в ожидании ратификации соглашения о границе. С другой - заявлен нейтралитет, в то же время с инициативой помочь обходить Беларусь – это риск ухудшить отношения с Минском и проявить слабость перед Москвой. Напрашивается желание использовать ситуацию как козырь в других переговорах с РФ. Очевидно, что учитывается и выжидательная позиция ЕС», - отметил эксперт.

Б.СОКОЛОВСКИЙ считает, что этот газовый конфликт показал, что Россия уже относится к украинской ГТС как к своей.

«Об этом свидетельствует уверенное заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА о дополнительном транзите через нашу ГТС без согласования с Украиной. Хотя для решения такого вопроса сегодня достаточно технического уровня без публичных заявлений», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

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Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6238 единиц, в мае т.г. сократилась на 2,0%, по сравнению с маем 2009 года, до 303,0 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 13,4% – до 136,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 52,9% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 40,6% – А-90-93, 6,5% – А-72-80.

В мае через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 4,307 млрд. грн., из которой 3,168 млрд. грн. (73,5%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,139 млрд. грн. (26,5%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 июня на АЗС в остатках насчитывалось 135,3 тыс. тонн бензина и 62,9 тыс. тонн дизельного топлива.

АПК

Министерство аграрной политики Украины сегодня изучает вопрос и разрабатывает постановления относительно создания Государственного аграрного банка, создания Аграрной биржи, создания Национального оператора рынка зерна и создания цивилизованного страхования рисков в агропромышленном комплексе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе расширенного заседания Кабинета министров при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сообщил министр агрополитики Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, министерство также работает над законопроектом от рынке земли.

«Основная цель проекта - чтобы он сделал АПК привлекательным и туда шли инвестиции», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что также идет работа над госбюджетом на 2011 год, чтобы туда были заложены достаточные для отрасли объемы средств.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК 16 июня презентовал Комплексную государственную программу реформ и развития сельского хозяйства Украины и Отраслевую программу социально-экономического развития сельских территориальных общин.

«В Комплексной программе мы ставим целью качественно реформировать ключевые системообразующие отрасли сельского хозяйства. Но речь идет не о методах «жесткой силы». Радикальные, стрессовые реформы неприемлемы и недопустимы. Это системные, поэтапные, конструктивные реформы, с учетом предыдущих достижений и ошибок», - заявил министр.

Для реализации стратегических целей необходимо создать Аграрный банк, который бы предоставлял весь спектр банковских услуг для агропроизводителей; Государственный земельный ипотечный банк для регулирования процессов на рынке земли сельскохозяйственного назначения; эффективно действующую Аграрную биржу для продвижения нашей продукции на внешние рынки; национального оператора на рынке зерна, а также цивилизованное страхование аграрных рисков и поддержки сельхозпроизводителей.

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Агрохолдинг «Авангард» (AvangardCo IPL LTD), крупнейший производитель яйца в Украине, опроверг как необоснованные заявления «ВТБ Банка» о нежелании афилированных с холдингом компаний гасить долг в размере 27 млн. долларов.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии агрохолдинг «Авангард».

Генеральный директор холдинга Наталья ВАСИЛЮК заявила, что в компании удивлены действиям одной из крупнейших в СНГ финансовых структур, поскольку на самом деле такого долга не существует. По ее мнению, распространение неправдивой информации о холдинге направлено исключительно на ухудшение имиджа «Авангарда» на украинском и международном рынках.

Ранее пресс-служба «ВТБ Банка» распространила информацию о том, что компании, имеющие отношение к «Авангарду», не выполняют своих кредитных обязательств перед банком и что сумма задолженности составляет 27 млн. долл.

В «Авангарде» отрицают наличие такого долга. «Ни компания, ни ее дочерние предприятия на данный момент не имеют кредитных обязательств перед «ВТБ Банком». Действительно, в 2007 году одно из дочерних предприятий холдинга «Авангард» заключило с «ВТБ Банком» договор имущественного поручительства, а не кредитный договор. Сумма этого договора составляла не 27 млн. долл., а 39,2 млн. грн. (4,9 млн. долл.), то есть более чем в пять раз меньше озвученной суммы. Данный залог отображен в консолидированной финансовой отчетности компании за 2009 г., соответствующий аудит был проведен компанией Baker Tilly», - сообщила Н.ВАСИЛЮК.

По ее словам, на данный момент «Авангард» имеет некоторые разногласия с «ВТБ Банком» касательно этого договора, заключенного в 2007 году, и принимает меры в соответствии с украинским законодательством, чтобы разрешить данный спор.

Столица

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал решение Киевсовета “О бюджете города Киева на 2010 год”, согласно которому общий объем доходов бюджета столицы на текущий год составляет 16 млрд. 51 млн. 45,9 тыс. грн., в том числе субвенций из государственного бюджета Украины – 1 млрд. 687 млн. 398,4 тыс. грн.

Документ официально обнародован на сайте муниципальной газеты “Хрещатик”.

При этом общий объем расходов городского бюджета на этот год утвержден в размере 16 млрд. 117 545,8 тыс. грн. с учетом субвенций.

Расходы общего фонда бюджета столицы составят 13 млрд. 534 млн. 900,9 тыс. грн., расходы специального фонда - 2 млрд. 566 млн. 665 тыс. грн.

Это решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 1 января 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет утвердил бюджет столицы и Программу социально-экономического развития города на 2010 год 14 мая с.г. За утверждение бюджета голосовали 80 из 107 присутствующих в зале депутатов, остальные не принимали участия в голосовании.

В процессе обсуждения представители разных фракций внесли ряд предложений относительно увеличения расходов по тем или иным отраслям хозяйства.

За предложение секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО проект бюджета утвердили с учетом поданных предложений сначала за основу (поддержали 79 из 107 депутатов), и сразу после этого документ приняли в целом.

В интервью журналистам член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Сергей МЕЛЬНИК (БЮТ) не смог назвать основные показатели утвержденного бюджета, поскольку не были учтены статьи расходов, которые тогда внесли депутаты Киевсовета.

Он отметил, что перед началом заседания Киевсовета состоялось заседание Бюджетной комиссии, на котором депутаты также озвучивали свои предложения, которые позже звучали и в сессионном зале.

«Понятно, что эти предложения касались дополнительных расходов бюджета, а не доходов. Все предложения, которые были озвучены, а возможно, и не все озвучены, они вписаны в протокол Бюджетной комиссии, о котором говорил ДОВГИЙ (на заседании сессии, предлагая депутатам утвердить бюджет Киева – УНИАН). Какая общая сумма по этим предложениям и за счет чего планируется профинансировать эти предложения, я не могу ответить, будучи членом Бюджетной комиссии», - сказал С.МЕЛЬНИК.

В то же время, депутатам для ознакомления был роздан проект бюджета Киева на текущий год, где указано, что предусмотрены поступления в сумме 14 млрд. 650 млн. грн., в том числе субвенций из государственного бюджета Украины в размере 1 млрд. 687 млн. грн.

Бюджет расходов предлагалось утвердить в объеме 14 млрд. 691 млн. грн.

Сумма отчислений в госбюджет составляет 6,4 млрд. грн.

Регионы

Закарпатский областной совет просит Президента, Кабмин и Верховную Раду признать проблему в Солотвино чрезвычайной ситуацией государственного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о соответствующем обращении к Президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде приняли вчера во время внеочередного заседания депутаты Закарпатского областного совета.

Как прозвучало во время сессии, ситуация, сложившаяся вокруг ГП «Солотвинский солерудник», - катастрофическая.

Как сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Закарпатской ОГА Иван ПАУК, катастрофическое увеличение притока грунтовых и поверхностных вод в соляной массив Солотвинского месторождения в 2007 году привело к затоплению горных выработок шахты №9 ГП «Солотвинский солерудник». С февраля 2007 года солерудником прекращена добыча каменной соли.

Со времени прекращения работы предприятия и до настоящего времени карстовые пропасти в пгт Солотвино вблизи солерудника увеличились в 10 раз и сегодня составляют около полутора миллионов кубометров. В карстоопасную зону в Солотвино попали две школы, больница, сети центрального водоснабжения и водоотвода, линия электропередач, участок автодороги государственного значения Мукачево-Рогатин. «В опасной зоне возможных проседаний и деформации земной поверхности расположено 329 жилых домов, в которых проживает свыше 1200 жителей поселка Солотвино», - уточнил И.ПАУК.

Он также напомнил, что 22 мая 2010 года в вентиляционном стволе шахты №8 образовался очередной карстовый провал объемом около 500 куб.м. Именно через этот ствол спускали больных в подземные соляные отделения Украинской аллергологической и Закарпатской областной аллергологической больниц.

И.ПАУК также добавил, что решение проблемных вопросов, возникающих вокруг Солотвинского солерудника, лежит исключительно в пределах компетенции центральных органов и исполнительной власти, в частности Министерства агропромышленного развития Украины, которое является владельцем и органом управления данного предприятия. «Однако все шаги по решению данного вопроса инициируются исключительно Закарпатской облгосадминистрацией», - уточнил начальник управления.

В соответствии с инициативой областной государственной администрации, данный вопрос вынесен на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заседание которой состоится 24 июня с.г. Все необходимые документы по данному вопросу облгосадминистрацией подготовлены и направлены в Секретариат государственной комиссии (письмо от 21.05.10 № 06-1/1154).

Начальник управления, кроме того, сообщил, что 2 июня 2010 года межведомственная комиссия при участии заместителя министра аграрной политики Украины Евгения ЛАВОЛВА, заместителя начальника департамента пищевой промышленности Виктора ЯНИЦКОГО, первого заместителя председателя облгосадминистрации Ивана БУШКО, представителей Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, проектных институтов ОАО «Горхимпром», УкрНИМИ НАН, Госгорпромнадзора приняли решение: в связи со сложившейся ситуацией на ГП «Солотвинский солерудник», обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой срочно, во втором квартале 2010 года, выделить из стабилизационного фонда госбюджета запланированные средства в сумме 35 млн. грн. для проведения работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией представления проекта «Консервирование шахты №8 и ее государственной экспертизы» и на разработку проекта реабилитации работников солерудника».

Поскольку же и до настоящего времени нет сдвиг в вопросе, депутаты Закарпатского областного совета приняли решение обратиться к государственной власти с просьбой признать ситуацию на Солотвинском солеруднике чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Кроме того, депутаты просят предусмотреть средства на ликвидацию проблемы в общем или в резервном фонде государственного бюджета, а не стабилизационном, который всегда плохо наполняется.

Погода

24 июня в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидаются грозовые дожди, в южных и центральных областях местами сильные дожди, в отдельных пунктах град (в Крыму очень сильные дожди, местами град).

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 22-27°, на востоке, юго-востоке до 30°. В западных областях местами небольшие кратковременные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в Карпатах ночью 3-8°, днем 7-12°.

В Киевской области пройдут дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

23 июня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в Днепре возле Киева 22°.

(УНИАН)