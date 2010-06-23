Комитет Европарламента поддержал Исландию в намерении войти в ЕС

Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента поддержал Исландию в ее намерении присоединиться к ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в резолюции, одобренной сегодня на заседании Комитета.

В документе отмечается, что как член Европейской экономической зоны Исландия имеет достаточно высокую степень соответствия своего законодательства законодательству ЕС, в частности, в сфере организации единого рынка. Вместе с тем, по убеждению депутатов, страна нуждается и в ряде реформ, в частности, в организации и функционировании системы финансового надзора, а также системы гарантирования депозитов.

“Это – ключевые институционные слабости экономики Исландии”, - отмечается в резолюции, подготовленной Кристианом ДАН ПРЕДА (группа народных партий, Румыния).

Депутаты также призвали Рейкьявик к реформированию судебной системы с целью обеспечения ее независимости. Отдельную обеспокоенность членов Комитета вызывает доминирование Министерства юстиции и прав человека в назначении судей, прокуроров и высших судебных должностных лиц.

Кроме того, в документе отмечается, что в свете политического и экономического кризиса с лета 2009 года поддержка членства в ЕС среди населения Исландии начала уменьшаться. Для преодоления этой негативной тенденции депутаты предложили властям Исландии инициировать публичное обсуждение перспектив членства в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Европейский Совет (саммит председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) на своем заседании решил начать переговоры с Исландией о присоединении к ЕС.

Исландия официально подала заявку на вступление в Европейский Союз 23 июля 2009 года после того, как 16 июля 2009 года новый состав парламента страны проголосовал за то, чтобы правительство начало переговоры с Европейским Союзом по вопросу членства.

Исландия является членом НАТО, Шенгенского соглашения, а также с 1973 года имеет зону свободной торговли с ЕС.