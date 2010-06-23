СМИ: Попов предлагает Крамаренко вместо Басса
На должность замглавы КГГА
Первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ инициирует назначение на должность заместителя главы КГГА Руслана КРАМАРЕНКО вместо Дениса БАССА.
Как пишет “Газета по-киевски”, об этом А.ПОПОВ сказал в своих комментариях газете в связи с информацией о скором увольнении Д.БАССА.
«Дело не только в отключениях электроэнергии, или проблемах с отоплением. Но в том числе и в вопросах бюджетных и межбюджетных отношений. Речь идет о целевом методе внедрения бюджета города», - отметил А.ПОПОВ.
«Эту задачу мы решали на уровне МинЖКХ, и этими вопросами занимался человек, который в этом разбирается. Это Руслан КРАМАРЕНКО. Я предложил ему перейти в КГГА, чтобы он все это мог внедрять в Киеве», - объяснил первый замглавы столичной госадминистрации.
По словам А.ПОПОВА, Д.БАСС – хороший экономист, но не владеет этой технологией. «Мы переговорили. Он по собственному желанию уходит, а КРАМАРЕНКО подготовит новый бюджет», - сообщил А.ПОПОВ.
Газета отмечает, что «32-летний Р.КРАМАРЕНКО – работал замом у ПОПОВА - министра ЖКХ. У него всего 5 лет госслужбы. До прихода в МинЖКХ он работал в Кременчугской райдаминистрации и начальником отдела в Минтрансе. Зато сделал карьеру в бизнесе – в его объективке значится руководящие должности в ООО «Вик Ойл» и украинско-казахской нефтетранспортной компании «Транс-Юг», «Укртатнефть».
Как сообщал УНИАН, в интервью агентству, опубликованном вчера, А.ПОПОВ сообщил, что Д.БАСС точно будет уволен с занимаемой должности, причем в ближайшие дни.