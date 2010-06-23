Азаров проанализирует с Путиным выполнение сочинских договоренностей

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ планирует 28 июня в Москве вместе с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ проанализировать выполнение сочинских договоренностей, достигнутых два месяца назад в ходе заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня на брифинге.

«Прежде всего, встреча будет посвящена анализу выполнения наших сочинских договоренностей. Уже почти два месяца прошло. Мы пройдем по повестке дня, которую мы рассматривали в Сочи. с тем, чтобы уже в сентябре, как мы договаривались, выйти на уровень конкретных договоренностей с Россией», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что хотя работа по выполнению договоренностей идет активно, усилить ее не помешает.

Кроме того, Н.АЗАРОВ отметил, что в ходе встречи 28 июня будет обсужден и вопрос о подготовке соглашения по транзиту нефти. На данное время, сказал премьер, этот вопрос «находится в работе».

Напомним, 30 апреля в Сочи состоялось заседание украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.