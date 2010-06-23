В Одессе открывается новый «Фокстрот»

Четвёртый супермаркет «Фокстрот. Техника для дома» открывается 24 июня в Одессе. Магазин располагается на двух этажах торгового центра «Преображенский» по адресу: ул. Пантелеймоновская, 88/1. Супермаркет находится в центральной части города, в районе рынка «Привоз». Торговая площадь объекта составляет 1 650 кв.м. Для удобства водителей возле торгового центра работает парковка.

Торжественное открытие будет проходить с 24 по 27 июня. 24 июня всех посетителей магазина будет приветствовать ведущий, который поделится ценной информацией о новом объекте, а также о сети «Фокстрот. Техника для дома» в целом. Каждые 15 минут среди покупателей будут проводиться конкурсы, победители которых получат в подарок полезную мелкобытовую и кухонную технику.

На протяжении 4 дней открытия новый супермаркет «Фокстрот» предлагает бытовую технику и электронику со скидками до 40%. Самый популярный товар лета – кондиционер – можно приобрести по стоимости 1150 грн (DELFA CSU 07 CG). Современный LCD-телевизор SONY диагональю 32 дюйма за 3 444 грн. станет отличным подарком футбольным фанатам в разгар главного футбольного события мира. Фотоаппарат Samsung ES25 на 12 мегапикселей (699 грн) запечатлит самые яркие воспоминания и впечатления отпуска.

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 23 июня 2010 года компания насчитывает 263 торговые точки, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 196 супермаркетов, сеть «FoxMart» - 34 гипермаркета, стоковые центры «Техношара» - 30, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» - 3. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.