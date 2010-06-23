ГЛАВНОЕ на 23 июня (вечер)

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО рассчитывает, что кредит Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе сотрудничества будет не меньше 12 млрд. долл.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Минимальный необходимый размер для нас - это 12 млрд., и я думаю, что меньше не будет», - сказал С.ТИГИПКО.

Вместе с этим в комментарии журналистам он выразил уверенность, что новая программа сотрудничества Украины и МВФ будет согласована в ближайшие 10 дней по окончании работы миссии МВФ в Украине.

«Мы ожидаем неделю или дней 10 работать. И я уверен, что у нас будет программа», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что Украине программа сотрудничества с МВФ чрезвычайно необходимо, учитывая, что мировой кризис еще не закончился.

«Нам программа чрезвычайно нужна. В мире продолжается кризис, мы видим, что делается на юге Европы. Оставаться без программы в такой ситуации - это очень большой риск для Украины».

Профицит платежного баланса в январе-мае 2010 г., по предварительным данным, составил 1,611 млрд. долл. США по сравнению с дефицитом 6,539 млрд. долл. за соответствующий период 2009 г.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

При этом профицит платежного баланса в мае т.г. был на уровне 0,997 млрд. долл. по сравнению с дефицитом в 0,258 млрд. долл. за май 2009 года.

По данным Нацбанка, за январь-май 2010 г. профицит текущего счета составил 318 млн. долл. (сравнительно с дефицитом в 765 млн. долл. за соответствующий период 2009 года). При этом в мае 2010 года текущий счет платежного баланса формировался с профицитом 263 млн. долл.

За первые пять месяцев 2010 г. профицит счета операций с капиталом и финансовых операций составил 1,3 млрд. долл. США по сравнению с дефицитом 5,8 млрд. долл. за январь-май прошлого года. При этом в мае 2010 года положительное сальдо по финансовому счету составило 734 млн. долл.

«Формирование достаточно значительного профицита по финансовому счету в мае произошло, по нашим предположениям, по причине существенного роста задолженности по торговым кредитам (статистические данные по которым приходят со значительной временной задержкой, однако, непрямым подтверждением такой оценки является превышение объемов фактического импорта над платежами по нему)», - считают в Нацбанке.

В тоже время, в НБУ отмечают, что объемы притока инвестиционного капитала остаются низкими: 382 млн. долл. в мае на фоне почти полного отсутствия прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в банковский сектор (всего 12 млн. долл.). С начала года чистый приток ПИИ составил всего 1,5 млрд. долл. (сравнительно с 1,9 млрд. долл. в январе-мае 2009 года).

Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями в январе-мае 2010 г. составило 460 млн. долл. по сравнению с дефицитом 3,7 млрд. долл. за соответствующий период прошлого года.

Rollover за 5 месяцев 2010 г. оценен в 93%, для банковского сектора этот показатель составил 87%, для реального - 105%.

В текущем году Украина должна выплатить Международному валютному фонду 74,87 млн. SDR или около 110 млн. долл. (курс SDR – 1,5 долл.) в качестве процентов по кредиту стэнд-бай от 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в МВФ.

По предоставленной информации, в 2011 году Украина также должна выплатить МВФ лишь проценты в размере 148,45 млн. SDR (приблизительно 220 млн. долл.)

В 2012 году размер платежа с учетом выплаты тела кредита составит 2 млрд. 367 млн. 340 тыс. SDR (приблизительно 3,550 млрд. долл.), из которых 2 млрд. 234 млн. 380 тыс. SDR – тело, 132 млн. 960 тыс. SDR – проценты.

В 2013 году выплаты будут составлять, соответственно, 3 млрд. 552 млн. 390 тыс. SDR (приблизительно 5,33 млрд. долл.), 52 млн. 390 тыс. SDR и 3 млрд. 500 тыс. SDR.

Сейчас ведется подготовка роад-шоу еврооблигаций Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Мы готовимся к роад-шоу по всему миру», - сказал министр.

При этом, отвечая на вопрос относительно того, что многие эксперты называют предельно возможным сроком выпуска Украиной еврооблигаций – июль текущего года, министр сказал, что «правительство использует эту возможность».

Кабинет министров утвердил сегодня на заседании финансовый план "Укрзализныци" на 2010 год с доходами в размере 43 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после правительственного заседания сообщил журналистам министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

По его словам, прибыль утверждена в размере 450 млн. грн., капитальные инвестиции запланированы на уровне 10 млрд. грн., отчисления в бюджет – 11 млрд. грн.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9070/7,9200, к 12:00 сузился спрэд 7,9090/7,9110. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9100/7,9104 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9104.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2553/56, к 12:00 цены снизились 0,2550/51. К закрытию цены достигли уровня 0,2549/50. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0425 (+0,0251).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2245/1,2300. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 9,7190/9,7280, к 12:00 цены ушли вниз 9,7125/9,7210. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уовне 9,7120/9,7185.