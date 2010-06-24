Курс НБУ на 24.06.10

Официальный курс НБУ на 24.06.10100 USD – 790.9800 (23 июня – 791.0700)100 EUR – 970.6116 (23 июня – 980.2148)10 RUR – 2.5541 (23 июня – 2.5745) Учетные курсы банковских металлов на 24.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 98318.81 (23 июня – 97713.22)961 XAG 10 Серебро – 1495.74 (23 июня – 1473.31) 962 XPT 10 Платина – 124816.64(23 июня-125933.57)964 XPD 10 Палладий – 38441.63 (23 июня - 38919.17)

Официальный курс НБУ на 24.06.10 100 USD – 790.9800 (23 июня – 791.0700) 100 EUR – 970.6116 (23 июня – 980.2148) 10 RUR – 2.5541 (23 июня – 2.5745) Учетные курсы банковских металлов на 24.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 98318.81 (23 июня – 97713.22) 961 XAG 10 Серебро – 1495.74 (23 июня – 1473.31) 962 XPT 10 Платина – 124816.64(23 июня-125933.57) 964 XPD 10 Палладий – 38441.63 (23 июня - 38919.17)

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