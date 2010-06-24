ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «СБУ задержала чиновника, который растаможил газ Фирташа», в котором пишет - Служба безопасности Украины задержала экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко. Он задержан как подозреваемый в ходе расследования уголовного дела о нанесении убытков государству Украина по результатам рассмотрения иска RosUkrEnergo в Стокгольмском арбитраже. В пятницу в Печерском райсуде Киева должен быть рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения Макаренко. Ранее под подписку о невыезде в ходе расследования этого дела был выпушен задержанный экс-первый заместитель главы «Нафтогаза» Игорь Диденко…

http://delo.ua/vlast/politika/sbu-zaderzhala-chinovnika-kotoryj-rastamozhil-gaz-firtasha-141992/

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Также «Дело» в материале «Президент раскритиковал налоговый кодекс» пишет – Президент, который принял вчера участие в заседании правительства, охарактеризовал деятельность Кабмина положительно, однако подверг критике новый Налоговый кодекс. Издание подает репортаж с кабминовского «саммита» с массой интересных подробностей…

http://delo.ua/vlast/politika/prezident-raskritikoval-nalogovyj-kodeks-141991/

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«Дело» в материале «В начале 2010 страховщики стали больше платить за лечение» пишет – пять из двадцати компаний-лидеров рынка добровольного медицинского страхования показали за I квартал этого года уровень выплат выше чем 100%…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/v-nachale-strahovcshiki-stali-bolshe-platit-za-lechenie-141989/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «На свободу через зону» пишет – сегодня Украина подпишет договоры о создании зон свободной торговли со странами Европейской ассоциации свободной торговли – Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией. Упрощение торговли не коснется чувствительных для этих стран отраслей, однако Украина рассчитывает на рост товарооборота на треть. Приобретенный опыт переговоров позволит ей завершить аналогичные консультации с ЕС, надеются чиновники…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1391688

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Минэкономики наводит простоту» пишет – Минэкономики предложило очередной механизм упрощения госрегулирования 13 видов предпринимательской деятельности. Компании ряда сегментов – от транспортных перевозок до размещения внешней рекламы – смогут получить лицензии или разрешения на работу по принципу молчаливого согласия за 15 дней. Для этого им необходимо застраховать свои риски на сумму до 500 тыс. грн. Участники рынка говорят, что немногие компании готовы страховать эти сегменты бизнеса…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1391710

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Издание «Экономические известия» в публикации «Гарантийный талон» пишет – Дмитрий Фирташ, поручившийся по части кредита рефинансирования банка «Надра», чистит баланс финструктуры. По сведениям издания, на будущей неделе НБУ и Кабмин снова вернутся к вопросу о совместной с Дмитрием Фирташем национализации банка «Надра». Чтобы минимизировать свои денежные инвестиции в банк, предприниматель отрабатывает схему по высвобождению гарантии, данной Group DF в обеспечение 4-миллиардного рефинансирования Нацбанка…

http://finance.eizvestia.com/full/garantijnyj-talon

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Также «Экономические известия» в материале «Поезда получили план» пишут – железные дороги продолжат оставаться дойной коровой бюджета. Утвержден финансовый план «Укрзалiзницi» на 2010 г. с плановой прибылью в 450 млн. грн. Впрочем, как показывает практика, администрация редко попадает в определенные ею же финансовые рамки, выполняя лишь статьи по наполнению бюджета…

http://markets.eizvestia.com/full/poezda-poluchili-plan

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«Газета по-киевски» в материале «Что будет осенью с долларом и евро» пишет - НБУ обещает украинцам крепкую валюту, но есть мнение, что уже осенью гривня начнет сдавать позиции. Так, глава НБУ Владимир Стельмах сделал довольно туманный, но оптимистичный прогноз: курс гривни будет укрепляться по отношению к основным мировым валютам, если наступит улучшение экономической ситуации в стране вследствие внедрения президентской программы реформ. Вывод логичный, но слегка смущают слухи об искусственном сдерживании этого самого укрепления национальной валюты самим Нацбанком на протяжении последних месяцев. «Газета…» разбиралась, увидят украинцы в ближайшем будущем дорогой доллар, или же уверенную в себе гривню…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/24/041545.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Цены на пиво и табак вырастут в июле» пишет – акцизы спровоцируют скачок цен уже в июле. Бензин подорожает плавно, а сигареты — ощутимо…

http://www.segodnya.ua/news/14147792.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «"Ростсельмаш" нацелился на 30% украинского рынка» подает интервью генерального директора компании "Ростсельмаш" Валерия Мальцева, который рассказал, как кризис повлиял на сельхозмашиностроение и какие тенденции прослеживаются на рынке Украины…

https://economics.unian.net/rus/detail/49220

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Медведев в США — блоги, деньги и iPhone» подает репортаж о первом дне официального визита президента России в США с увлекательными подробностями…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2010/06/24/1044547

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Издание «Известия» в публикации «Украина хочет больше газа» подает интервью президента Украины Виктора Януковича…

http://www.izvestia.ru/ukraina/article3143161/

(УНИАН)