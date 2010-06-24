Анонс на 24 июня

В Счетной палате Украины пройдет заседание специальной группы Высших органов финансового контроля европейских стран на тему: “Аудит средств, выделенных на предупреждение и ликвидацию следствий катастроф”.

Пресс-тур, посвященный 1-му году работы завода-производителя быстро монтируемых зданий (БМЗ) компании «БФ Завод».

Заседания Антимонопольного комитета относительно положения операторов рынка коммуниаций.

Брифинг Юлии Тимошенко по поводу решения Стокгольмского арбитража.

Открытие Международной конференции «Атомно-энергетический комплекс Украины: международное сотрудничество и кооперация, инвестиции, ядерно-топливный цикл».

Финансово-экономический форум «Повышение конкурентоспособности украинской экономики и эффективности государства: шаги бюджетной политики в 2010-2014гг.».

Заседание Окружного административного суда г. Киева по иску экс-председателя ФГИУ, председателя Союза женщин Украины «За будущее детей» Валентины Семенюк-Самсоненко о неправомерности действий экс-премьер-министра Украины Тимошенко и руководства Фонда госимущества по заключению дополнительного соглашения к договору купли-продажи ОАО «Криворожсталь», которое уменьшает инвестиционные обязательства инвестора. Соглашение было заключено в июне 2009 года.

Пресс-конференция на тему: "Необходимость доработки проекта Налогового кодекса. Самый лучший вариант: принятие его осенью?"

В УНИАН состоится пресс-конференция заместителя председателя партии «Сильная Украина» Константина Бондаренко на тему: «100 дней экономических реформ Сергея Тигипко».

Оппозиционное правительство проведет круглый стол с предпринимателями относительно проекта Налогового кодекса.

Пресс-конференция главы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины С.Титенко.

Пресс-конференция министра аграрной политики Украины Николая Присяжнюка, посвященная результатам 100 дней деятельности возглавляемого им ведомства.

Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики проведет слушание на тему: "Экономические реформы: реальность и ожидания украинского бизнеса".

Пресс-конференция министра труда и социальной политики Украины Василия Надраги.

В рамках проекта «Каждый имеет право на труд: партнерство ради улучшения возможностей трудоустройства молодых людей с особыми потребностями», который реализовывает Фонд Восточная Европа, состоится пресс-тур в г. Луганск.