Самый комфортный морской курорт - Феодосия

Самым комфортным среди морских курортов Украины является Феодосия, а среди неморских - Свалява (Закарпатская область).

Об этом свидетельствует исследование, проведенное аналитиками еженедельника «Комментарии:».

Как сообщает издание, для исследования были выбраны восемь приморских городов (Алушта, Евпатория, Одесса, Севастополь, Скадовск, Судак, Феодосия и Ялта) и пять бальнеологических и один горный курорты - Миргород, Моршин, Свалява, Трускавец, Хмельник и Яремча.

Последние места в рейтингах заняли Судак и Яремча.

Баллы городам насчитывались по таким критериями: количество отдыхающих в 2009 году, количество банкоматов (в пересчете на 10 тысяч отдыхающих), количество отделений банков (на 10 тысяч отдыхающих), количество автозаправок (на 10 тысяч отдыхающих), количество кинотеатров (на 10 тысяч отдыхающих), количество сертифицированных гостиниц, пансионатов (на 10 тысяч отдыхающих), количество сертифицированных трех- и четырехзвездочных гостиниц, расстояние к ближайшему аэропорту с активным авиасообщением, расстояние к ближайшей железнодорожной станции, количество поездов в сутки, которые проходят через железнодорожную станцию, категория автомобильной дороги, прогнозируемая цена размещения, протяжность и площадь пляжей, количество пляжей с Голубым флагом.

Как отмечают «Комментарии:», главным преимуществом Феодосии является пляж площадью 1 млн. кв. м длиной 32 км. Каждый из 110 тыс. туристов, которые ежегодно отдыхают здесь, имеет целых девять квадратов собственного пространства - это лучший показатель среди всех черноморских курортов.

Лидерство Свалявы в «неморском» рейтинге обеспечило неплохое соотношение объектов инфраструктуры и количества отдыхающих, а также сравнительно невысокая стоимость размещения, пишет газета.

Последнее место Судака среди морских курортов обусловлено незначительной площадью пляжей (0,44 кв. м на человека по данным 2009 года) и неразвитостью инфраструктуры. По подсчетам «Комментариев:», город имеет 0,72 банкомата и 0,56 банковских отделений на 10 тысяч отдыхающих.

Такие же низкие показатели имеет и аутсайдер «неморского» рейтинга – Яремча. На 10 тысяч отдыхающих здесь приходится меньше одного банкомата и 0,58 банковского отделения.

Как пишут «Комментарии:», из исследования сознательно был исключен такой параметр, как наличие бесплатных точек Wi-Fi-доступа. Если не принимать во внимание совместный проект “Укртелекома” и McDonald’s, этих точек в курортных городах единицы. В то же время точки Wi-Fi в гостиницах нельзя считать в полной мере публичными, отмечают «Комментарии:».