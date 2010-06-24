ГЛАВНОЕ на 24 июня (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Кадровая политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует создание системы президентского кадрового резерва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в своем выступлении на заседании Совета регионов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на сегодняшний день подготовлен проект указа о формировании президентского кадрового резерва.

По его словам, опыт других стран, в том числе США, России, Казахстана, засвидетельствовал, что подобные кадровые резервы позволяют сформировать «передовой отряд лидеров, специалистов, способный проводить прогрессивные реформы, вести за собой людей».

Глава государства отметил, что этой программой предусмотрен отбор одаренной молодежи, которая будет учиться в лучших высших учебных заведениях не только Украины, но и мира, чтобы затем эти молодые специалисты могли работать в государственных учреждениях на всех уровнях.

«Это (будут) будущие министры, будущие специалисты высшего уровня, в том числе президенты и премьер-министры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также глава государства отметил, что нужно создать «интервью-центры», в которых будут выявлять одаренных работников, занятых в негосударственной сфере, и будут приглашать их на работу в государственные учреждения.

«Я считаю, что в Украине наступило время качественного кадрового отбора среди молодых людей», - сказал Президент, добавив, что в государстве необходимо создать высококачественную конкурсную среду, которая будет способствовать появлению в государственном секторе высокообразованных специалистов.

Международные отношения

США поддерживают сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол США в Украине Джон ТЕФФТ в ходе дискуссии с экспертами и журналистами, которая была организована Институтом мировой политики сегодня в Киеве.

«США верны политике, которая делает вклад в экономическое процветание Украины, и готовы поддерживать достижение Украиной соглашения с МВФ как можно скорее, а также осуществление необходимых реформ», - сказал посол.

По словам Дж.ТЕФФТА, в США уверены, что Украина будет лучше восстанавливать свою экономику через сотрудничество с МВФ. «Это поможет ей найти путь выхода из кризиса и откроет дорогу к займам и другим финансовым институтам», - сказал он.

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Большинство исков к Государству Украина были поданы в международные суды в 2005-2009 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил сегодня журналистам.

Отвечая на вопрос относительно количества дел в международных судах, касающихся деятельности предыдущего правительства, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Больше всего. Есть такие, которые еще имеют дату 2003-2004 гг., но больше всего - это период 2005-2009 гг.».

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, информация о том, какие именно дела против Украины рассматриваются в международных судах, является открытой.

«Они у нас никогда не были закрытыми. Есть конфиденциальность судебного процесса, но которые являются претензиями к государству, - это всегда открыта информация», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Кроме того, он пообещал журналистам, что при необходимости весь перечень дел против Украины будет обнародован на сайте Министерства юстиции.

«Это абсолютно не имеет никаких препятствий. Мы можем выставить ее (информацию относительно дел – УНИАН) за несколько минут, и все желающие могут ознакомиться», - сказал министр.

Напомним, 23 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в международных судах идут 15 процессов против Украины.

"Сейчас против Украины проходят 15 судебных процессов, а общая сумма исков – больше, чем весь государственный бюджет", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, сейчас правительство Украины вынуждено ежедневно перечислять 2,7 млрд. грн. для выплаты долгов.

"Работа предыдущего правительства – это уже материал не для экономистов, а для следователей", - убежден премьер-министр.

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Народный депутат Александр ФЕЛЬДМАН уверен, что на следующей неделе Кабинет министров и Верховная Рада утвердят договор об отмене виз для граждан Израиля, желающих посетить Украину, как это уже сделала израильская сторона.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я думаю, что парламент Украины на следующей неделе единогласно поддержит это решение: все понимают важность вопроса, о котором говорили 20 лет", - сказал А.ФЕЛЬДМАН, добавив: "По Кабмину, думаю, тоже проблем не будет. Со стороны Украины вообще, думаю, никаких оттяжек в этом вопросе не будет".

По словам депутата, в следующую среду правительство должно подписать соответствующий документ, после чего в четверг парламент должен его ратифицировать.

А.ФЕЛЬДМАН напомнил, что в Украине проживает более 150 тысяч евреев, а в Израиле - более 400 тысяч украинцев, которые, безусловно, поддерживают отношения со своими родственниками, имеют на той и другой территориях свои религиозные интересы. Кроме того, депутат уверен, что отмена виз в разы увеличит рост экономических, культурных, социальных, туристических отношений, как это показал аналогичный опыт России.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции вице-спикер Кнессета Израиля, глава совета "Израиль-Украина" Алекс МИЛЛЕР отметил, что в начале августа планируется встреча в Израиле министров иностранных дел двух стран, в ходе которой будет формально оформлено двухстороннее соглашение об отмене виз, после чего потребуется небольшое время для решения ряда технических вопросов.

"Я надеюсь, что к концу осени - началу зимы вопрос вступит в силу... По опыту с Россией - это займет три – три с половиной месяца", - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, в течение этого времени обеим сторонам необходимо будет заняться подготовкой туристической инфраструктуры, решить вопрос о снижении цен на авиаперелеты и т.д.

Кроме того, А.МИЛЛЕР выразил уверенность в том, что для Украины и Израиля "пришло время заняться подготовкой к подписанию межгосударственного договора о свободной торговле". "Важно, чтобы он был подписан к 2012 году", - сказал вице-спикер Кнессета Израиля.

При этом он отметил, что израильская сторона готова оказать необходимую помощь Украине в подготовке к Евро-2012. "Думаю, опыт, который у нас есть, и желание Украины приведут к тому, что мы сможем работать успешно в этом вопросе", - заметил А.МИЛЛЕР.

Финансы

Национальный банк Украины сегодня возобновил размещение своих депозитных сертификатов на более длительные сроки и будет проводить его на условиях тендера. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Кроме того, регулятор установил ограничения на общую сумму размещения каждого вида долгосрочного сертификата.

Так, на сегодня НБУ объявил о проведении тендера по размещению сертификатов на 5 дней под 0,3% годовых на неограниченную сумму, на 14 дней с лимитом 500 млн. грн., на 29 дней с лимитом 1 млрд. грн., на 89 дней – с лимитом 1 млрд. грн.

«Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденного постановлением Правления от 30 апреля 2009 г. №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, до недавнего времени НБУ ежедневно котировал депозитные сертификаты на кратчайшие сроки (несколько дней, одна-две недели) и добавлял более долгосрочные котировки (один, два, три месяца). При этом процентные ставки размещения были адекватными и рыночными (1 месяц - 7%, 2 месяца - 8%, 3 месяца - 9%).

Последний раз «длинные» сертификаты предлагались 3 июня сроком на: 29 дней под 7% годовых, 60 дней – 8%, 89 дней – 9%. Начиная с 4 июня 2010 года НБУ отказался от размещения привлекательных для банков депозитных сертификатов с более длительными сроками погашения, предложив лишь сроки от 2 до 14 дней по ставкам 0,3% до 3% годовых.

По мнению аналитиков, такими действиями регулятор хочет мотивировать коммерческие банки, которые имеют сегодня избыточную ликвидность, кредитовать реальный сектор экономики. Банки, в свою очередь, довольно медленными темпами возобновляют кредитование, объясняя свое поведение отсутствием достаточного количества надежных заемщиков.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9020/7,9100, к 12:00 цены повысились до 7,9080/7,9105 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2544/0,2548, к 12:00 цены снизились до 0,2539/0,2540. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 30,1099 (+0,0674).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2306/1,2308, а к 12:00 упали до 1,2266/1,2268. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7250/9,7385, к 12:00 цены ушли вниз - 9,6975/9,7070.

ТЭК

Беларусь требует оплату за транзит «на условиях, которые не соответствуют контракту», и угрожает прекратить его прокачку в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ в Новокузнецке.

«С 10 утра по московскому времени «Газпром» в полном объёме возобновил поставки газа в Белоруссию, но вопрос, можно сказать, полностью ещё не урегулирован. Дело в том, что мы получили письмо от первого вице-премьера Белоруссии, в котором он выдвигает требование по оплате за транзит российского газа через территорию Белоруссии на условиях, которые не соответствуют контракту. В случае неисполнения требований, которые изложены в этом письме, белорусская сторона угрожает прекратить транзит газа через территорию Белоруссии», - сказал А.МИЛЛЕР.

Кроме этого, он сообщил, что вчера фиксировалось недополучение российского газа потребителями в тех странах, которые получают газ транзитом через территорию Белоруссии.

«Сокращение объёма поставок из-за того, что Белоруссия «залезла» в экспортную трубу, достигало 20% от планового объёма поставок. Такую же ситуацию мы видели и сегодня утром до момента возобновления поставок российского газа», - сказал глава «Газпрома».

В свою очередь, В.ПУТИН подчеркнул, что ситуация в целом заслуживает большого сожаления, потому что возник конфликт со страной, с которой у России особые отношения.

«Вместе с тем обращаю внимание на то, что белорусские партнёры получают российский природный газ по самым низким ценам. Ниже цен на российский природный газ нет ни у одного потребителя - ни у кого нет таких низких цен. Даже после снижения цен для Украины на 100 долл. украинские потребители сегодня получают газ по 234 долл. за тыс. куб. м, а белорусские - по 184 долл.», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что надо принять во внимание также то обстоятельство, что Россия не взимает экспортных вывозных таможенных пошлин, таможенных платежей за поставляемый в Белоруссию газ.

«И российский бюджет недополучает за год 1 млрд. 200 млн. долл.», - сказал премьер.

По его словам, РФ многократно предупреждала белорусских партнеров о необходимости своевременной оплаты за поставленные продукты. «Газпром» трижды направлял письменные уведомления и не получил ни разу ни одного внятного ответа. «И мне, и Дмитрию Анатольевичу (МЕДВЕДЕВУ) пришлось несколько раз напоминать нашим белорусским партнерам на самом высоком уровне о необходимости исполнения своих обязательств. Никакой реакции. Мы сожалеем, что дело дошло до этого конфликта. Надеемся, что ничего подобного в будущем не повторится», - подчеркнул В.ПУТИН.

В то же время он добавил, что контрактные обязательства - и по ценам на газ, и по транзитным ставкам - должны исполняться обеими сторонами.

«Необходимо провести переговоры с белорусскими партнерами. И за столом переговоров в нормальной, товарищеской обстановке, в деловой обстановке прояснить все вопросы, которые до сих пор являются спорными, если вообще там есть какой-то спор», - сказал он.

Глава российского правительства напомнил, что в 2006 году стороны подписали соответствующий контракт. «Он действует, и в рамках этого контракта нужно работать. Если есть пожелания изменить эти условия, то этот процесс должен быть осуществлен в рамках переговорного процесса», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 июня «Газпром» приступил к ограничению поставок газа в Беларусь.

22 июня Совмин Беларуси заявил, что Республика будет отбирать российский транзитный газ в случае сохранения ограничений на поставку, а белорусский президент Александр ЛУКАШЕНКО сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, что дал указание перекрыть транзит газа, пока «Газпром» его не оплатит.

Долг Беларуси за российский газ составлял около 200 млн. долл. В свою очередь, Минск оценивает долг «Газпрома» за транзит топлива по территории Беларуси в 260 млн. долл.

23 июня первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО заявил, что Беларусь оплатила 187 млн. долл. задолженности за газ «Газпрому».

По его словам, правительство Беларуси, в свою очередь, требует от «Газпрома» погасить задолженность за транзит в размере 260 млн. долл. до 10 часов по минскому времени (11.00 мск), иначе транзит будет прекращен.

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НАЭК «Энергоатом» прогнозирует завершение строительства и введение в эксплуатацию энергоблока №3 Хмельницкой АЭС в 2016 году, энергоблока №4 ХАЭС – в 2017 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ, выступая сегодня на Международной конференции «Атомно-энергетический комплекс Украины: международное сотрудничество и кооперация, инвестиции, ядерно-топливный цикл».

По его словам, по оценкам экспертов, стоимость достройки двух энергоблоков оценивается в 30,1 млрд. грн.

Он напомнил, что 9 июня правительства Украины и Российской Федерации подписали рамочный договор о сотрудничестве по достройке энергоблоков Хмельницкой атомной станции.

В настоящее время "Энергоатом" выполняет предварительные расчеты для определения средств, необходимых на реализацию первоочередных этапов проекта, которые найдут свое отражение в планируемом к подписанию кредитном соглашении.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ также отметил, что сегодня в компании всего отрабатывается 11 инфраструктурных инвестиционных проектов на общую сумму 51,7 млрд. грн. Помимо достройки Х3/Х4, продолжается разработка проектов строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива совместно с компанией «Нoltec international» (США), а также проект строительства международного центра подготовки ремонтного персонала на базе Запорожской АЭС.

По словам Ю.НЕДАШКОВСКОГО, последний проект является уникальным по масштабности и является первым тренировочным центром для персонала, обслуживающего реакторы ВВЭР-1000. Центр планируется построить на базе Запорожской АЭС при частичном финансировании Европейской комиссии.

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Украина до 2020 года рассчитывает привлечь в развитие уранового производства 17 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра топлива и энергетики Украины Наталья ШУМКОВА сегодня на Международной конференции «Атомно-энергетический комплекс Украины: международное сотрудничество и кооперация, инвестиции, ядерно-топливный цикл».

По ее словам, в среднесрочной перспективе, 2010-2013 гг., на эти нужды потребуется около 9,9 млрд. грн.

Как сообщила замминистра, на сегодняшний день в Украине разведаны 53 месторождения природного урана, 4 из которых уже отработаны. Всего подтвержденные запасы урана в Украине на сегодняшний день составляют около 295 тыс. тонн, в эксплуатации находятся месторождения с запасами 16 тыс. тонн. В перспективе планируется разработка месторождений с подтвержденными запасами около 200 тыс. тонн с учетом строящегося в настоящее время Новоконстантиновского рудника.

Н.ШУМКОВА отметила, что в настоящее время целесообразной представляется разработка 13 новых месторождений урановой руды. Наиболее перспективными из них являются Северинское, Апрельское, Сафоновское, а также западная зона Центрального месторождения.

В частности, предполагается, что в случае разработки Северинского месторождения годовая добыча на нем может достигать до 1,5 млн. тонн урановой руды.

Н.ШУМКОВА отметила, что госпрограммой развития уранового производства предполагается, что к 2020 году объемы производства уранового концентрата в Украине вырастут с 830 тонн в 2009 году до 5 тыс. тонн, в 2030 году - до 6 тыс. тонн.

Транспорт

По поручению министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО в Митранссвязи создана рабочая группа по вопросам развития придорожной инфраструктуры.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ, специалисты, которые входят в состав рабочей группы, в ближайшее время разработают механизм, который будет предусматривать обязательное включение в проекты строительства дорог объектов инфраструктуры (стоянок, мест отдыха водителей, заправок, пунктов питания) с учетом потребностей перевозчиков.

В министерстве сообщают, что в настоящее время существующее количество стоянок и мест отдыха на основных автомагистралях и дорогах страны не удовлетворяет потребности перевозчиков. Приведение дорожной инфраструктуры к уровню европейских стран и требований Европейского соглашения относительно работы экипажей транспортных средств, которые выполняют международные автомобильные перевозки, позволит создать надлежащие условия для перевозчиков и будет содействовать развитию международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов.

В состав рабочей группы, которую возглавил председатель Госавтотрансадминистрации Сергей ДОБРОХОД, вошли представители Укравтодора, «Укринтеравтосервиса», «Госавтотранснгипроект», Госавтотрансадминистриции, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал Министерство транспорта и связи Украины разработать и утвердить порядок определения стоимости обязательных автостанционных услуг и размера автостанционного сбора.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, Минтранссвязи должно ввести в действие соответствующий нормативно-правовой акт, предварительно согласованный с Комитетом и другими органами власти.

Как установил Комитет, на сегодня отсутствует единый порядок расчета стоимости автостанционных услуг. Как следствие, автостанции взимают с потребителей разную и необоснованную плату за свои услуги. Стоимость услуг колеблется в пределах 10-60% стоимости пассажирского билета. Размер автостанционного сбора формируется в зависимости от стоимости проезда и общей выручки перевозчика, а не от фактических расходов автостанций, отмечают в Комитете.

«Существующий механизм формирования стоимости автостанционных услуг и сбора дискриминирует пассажиров, и речь идет о тысячах, если не миллионах таких случаев. Эту систему необходимо упорядочить нормативно, прекратить беспорядок, который имеет место», - отметил глава АМКУ Алексей КОСТУСЕВ.

Как отмечается в сообщении, присутствующий на заседании Комитета представитель Минтранса признал нарушение и выразил готовность выполнить решение.

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В связи со штормовым предупреждением Гидрометцентра путейщики, связисты и энергетики Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) сформировали круглосуточные дежурные аварийно-спасательные бригады на период выходных и праздничных дней.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, железнодорожники будут вести усиленный контроль на участках, где в случае ненастья может возникнуть угроза падения деревьев, обрыв контактной сети или образование на пути помехи движению поездов. Сейчас локомотивные бригады Юго-Западной железной дороги проходят инструктаж о порядке действий в чрезвычайных условиях. Также на этот период будет установлено круглосуточное дежурство в структурных подразделениях управления Юго-Западной железной дороги.

Коммуникации. Связь

Антимонопольный комитет Украины единогласно признал операторов мобильной связи и компанию «Укртелеком» монополистами на рынке интерконнекта.

Как передает корреспондент УНИАН, на своем сегодняшнем заседании АМК единогласно принял решение о признании операторов мобильной связи «Голден Телеком», «Укртелеком», «Украинские радиосистемы», «Астелит», «Киевстар GSM», «МТС Украина», «Интертелеком» и «Телесистемы Украины» такими, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на своих сетях мобильной связи.

Напомним, что решение о признании операторов монополистами было принято в мае 2009 года, однако уже в июне 2009 года оно было приостановлено.

Столица

ОАО «Киевгаз» прекратило подачу газа районным котельным «Отрадный», «Нивки» и котельной «Днепроводская», которые принадлежат АК «Киевэнерго», в результате чего без горячего водоснабжения остались 679 жилых домов.

Как сообщили УНИАН в “Киевэнерго”, в частности в Соломенском районе (зона РК «Отрадный») без горячей воды остались 483 потребителя (348 жилых домов, 20 лечебных заведений, 22 детсада, 18 школ, 75 ведомств), в Подольском, Святошинском, Шевченковском районах (зона РК «Нивки») - 391 потребитель (310 жилых домов, 5 лечебных заведений, 21 детсад, 23 школы, 32 ведомства), в Оболонском районе (зона котельной «Днепроводская») - 25 потребителей (21 жилой дом, 1 детсад, 3 ведомства).

«Прекращение подачи газа на котельные “Киевэнерго” является прямым следствием задолженности компании за потребленный газ, которая, в свою очередь, обусловлена существующим долгом городской власти перед предприятием. Стоимость тепла в “Киевэнерго” является самой низкой в Украине, но более 70% расходов при его производстве – это газ, за который мы должны рассчитываться своевременно. Но за время действия прошлогоднего меморандума городская власть Киева не смогла решить вопрос о погашении двухмиллиардного долга перед компанией, чтобы мы могли перечислить эти средства газопоставщикам. В очередной раз отмечаем, что этот вопрос нуждается в особом внимании и срочном решении, поскольку до отопительного сезона осталось немного больше трех месяцев», - заявил заместитель председателя правления АК «Киевэнерго» Иван РЫЧКА.

Как напоминается в сообщении, общий долг “Киевэнерго” за потребленный газ составляет более 2 млрд. грн. Приблизительно столько же КГГА должна энергокомпании за компенсацию разницы между расходами на производство тепловой энергии и действующими тарифами. По состоянию на 18 июня общий долг потребителей за тепло составляет 1,2 млрд. грн., из них населения - 794 млн. грн.

Туризм. Курорты

В Украине из-за несоответствия санитарным нормам закрыты более 300 пляжей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в текущем оздоровительном сезоне должны действовать всего 902 пляжа и рекреационной зоны в Автономной Республике Крым, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, г. Севастополе, которые имеют выход на морское побережье, из них - 847 морских (93,9%) и 55 речных, в том числе и в г. Киеве на г. Днепр.

По состоянию на 21 июня в Украине работали 594 пляжа: 554 - на морском и 40 - на речном побережье.

В настоящее время проводится постоянный лабораторный контроль над качеством морской и речной воды.

В регионах ситуация на пляжах складывается таким образом.

В Автономной Республике Крым всего насчитывается 336 пляжей. Работало 299 пляжей, остальные – не открыты, поскольку не имеют на данное время разрешительных документов. Отклонения от стандарта выявлены в Сакском районе, на пляжах «Голубая Волна» и «Полтава». Эти места находятся под надзором санэпидслужбы, и купание на них запрещено.

В Донецкой области работает 12 пляжей, из них 7 морских, остальные не открыты в связи с неоформлением разрешительных документов. Проведено исследование 33 проб воды (17 – морской и 16 – речной). Отклонение от стандарта выявлено на речных пляжах на р. Сиверский Донец.

В Запорожской области из 332 пляжей (316 морских и 16 речных) за отчетный период работало 153 пляжа, из них 139 морских. Остальные пляжи не открылись в связи с неподготовленностью к оздоровительному сезону. Отклонение от стандарта выявлено на 5 пляжах, здесь проведены повторные исследования.

В Николаевской области всего под надзором СЭС находится 9 пляжей (6 морских и 3 речных). За отчетный период работало 8 пляжей, из них 6 морских и 2 речных. Закрыт один пляж в Первомайске.

В Одесской области из 21 действующего пляжа работает 19 морских пляжей в Одессе и приморских районах. Закрыт морской пляж «Черноморка» в областном центре и один речной пляж в г. Килия.

В Херсонской области под надзором госсанэпидслужбы находится 158 пляжей (145 морских и 3 речных). На сегодняшний день работает 86 пляжей (76 - морских и 7 - речных), остальные не имеют разрешительных документов на открытие. Отклонения от стандарта за отчетный период выявлены не были.

В г. Севастополе работают все зарегистрированные 8 пляжей (6 пляжей и 2 зоны рекреации «Любимовка», «Золотой пляж» в Балаклаве). Санэпидслужба исследовала морскую воду, отклонения от стандарта в которой не выявлены.

В г. Киеве работают все 12 пляжей и зон отдыха, расположенные на г. Днепр, из них 8 пляжей не имеют официальных разрешений на открытие. Открыты официально три пляжа.

(УНИАН)