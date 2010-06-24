На следующей неделе Рада утвердит отмену виз с Израилем

Народный депутат Александр ФЕЛЬДМАН уверен, что на следующей неделе Кабинет министров и Верховная Рада утвердят договор об отмене виз для граждан Израиля, желающих посетить Украину, как это уже сделала израильская сторона.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я думаю, что парламент Украины на следующей неделе единогласно поддержит это решение: все понимают важность вопроса, о котором говорили 20 лет", - сказал А.ФЕЛЬДМАН, добавив: "По Кабмину, думаю, тоже проблем не будет. Со стороны Украины вообще, думаю, никаких оттяжек в этом вопросе не будет".

По словам депутата, в следующую среду правительство должно подписать соответствующий документ, после чего в четверг парламент должен его ратифицировать.

А.ФЕЛЬДМАН напомнил, что в Украине проживает более 150 тысяч евреев, а в Израиле - более 400 тысяч украинцев, которые, безусловно, поддерживают отношения со своими родственниками, имеют на той и другой территориях свои религиозные интересы. Кроме того, депутат уверен, что отмена виз в разы увеличит рост экономических, культурных, социальных, туристических отношений, как это показал аналогичный опыт России.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции вице-спикер Кнессета Израиля, глава совета "Израиль-Украина" Алекс МИЛЛЕР отметил, что в начале августа планируется встреча в Израиле министров иностранных дел двух стран, в ходе которой будет формально оформлено двухстороннее соглашение об отмене виз, после чего потребуется небольшое время для решения ряда технических вопросов.

"Я надеюсь, что к концу осени - началу зимы вопрос вступит в силу... По опыту с Россией - это займет три – три с половиной месяца", - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, в течение этого времени обеим сторонам необходимо будет заняться подготовкой туристической инфраструктуры, решить вопрос о снижении цен на авиаперелеты и т.д.

Кроме того, А.МИЛЛЕР выразил уверенность в том, что для Украины и Израиля "пришло время заняться подготовкой к подписанию межгосударственного договора о свободной торговле". "Важно, чтобы он был подписан к 2012 году", - сказал вице-спикер Кнессета Израиля.

При этом он отметил, что израильская сторона готова оказать необходимую помощь Украине в подготовке к Евро-2012. "Думаю, опыт, который у нас есть, и желание Украины приведут к тому, что мы сможем работать успешно в этом вопросе", - заметил А.МИЛЛЕР.