В Кишинёве откроются два гипермаркета «FoxMart»

Украинская сеть гипермаркетов бытовой техники и электроники «FoxMart» откроет 2 объекта в столице Молдовы Кишинёве. Торжественные открытия начнутся 26 июня и продлятся 2 дня.

Один из новых объектов расположится по адресу: бул. Мирча чел Бэтрын, 7 (торговый комплекс «Fulger»). Это двухэтажный магазин, торговая площадь которого составляет 900 кв.м. Магазин расположен в густо населённом спальном районе города. Для удобства водителей возле торгового комплекса работает бесплатная парковка.

Второй объект сети откроется по адресу: бул. Штефан чел Маре, 6. Напомним, что ранее на этом месте работал супермаркет «Foxtrot», который в апреле текущего года был закрыт и переформатирован. Магазин находится в центре города и занимает цокольный этаж жилого дома. Торговая площадь объекта составляет 200 кв.м. Это экспериментальный формат для «Гиганта техники». Здесь будет представлен оптимальный ассортимент бытовой техники и электроники, самые популярные модели разных брендов. При этом в магазине будет действовать «Программа защиты мизерных цен», как и в остальных объектах сети.

Первый день открытий станет особенно интересным для владельцев карт комфорта сети «Foxtrot». Как было оглашено ранее, все владельцы карт комфорта, независимо от закрытия сети «Foxtrot» в Молдове, смогут воспользоваться дисконтными карточками – уже в сети «FoxMart». 26 июня молдавским потребителям предлагается уникальная возможность – получить скидку по карте комфорта в тройном эквиваленте. То есть, при наличии карты комфорта номиналом 5%, уровень скидки увеличивается до 15%, которой он может воспользоваться в новых гипермаркетах «FoxMart».

Праздник поддержат все гипермаркеты «FoxMart» в Кишинёве – уникальными ценами на самый широкий ассортимент товаров. Хиты летних продаж – кондиционеры, фотоаппараты, холодильники, а также телевизоры, компьютеры и другая техника в дни открытия будут предоставлены покупателям по самым мизерным ценам. Кроме того, новые гипермаркеты предложат подарочные акции и розыгрыши. Так, каждый покупатель, потративший на технику 1000 молдавских лей, получит в подарок любой товар стоимостью 200 лей. А в гипермаркете по адресу: бул. Мирча чел Бэтрын, 7, каждые 2 часа будет проводится конкурс «Гигант чека», по итогам которого победители получат в подарок холодильник INDESIT.

Справка о сети. Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 36 объектов в Украине и Молдове. Это самые большие магазины бытовой электроники в Украине. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1300 до 7000 кв. м.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.