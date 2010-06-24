Platinum Bank открывает компьютерный мир для детей

24 июня 2010 благодаря Platinum Bank прошло одновременное открытие трех компьютерных классов в Харькове, Самборе (Львовская область) и Одессе. Ко Дню молодежи в трех детских домах и интернат-школах Platinum Bank оборудовал компьютерные классы мебелью и ноутбуками. Учреждения, которые стали счастливыми обладателями ноутбуков, выбирались, учитывая потребности воспитанников.

Так, Харьковский центр реабилитации молодых инвалидов и членов их семей получил компьютерный класс, оборудованный на 8 рабочих мест для молодежи с ограниченными возможностями. Это уже второй компьютерный класс, который был открыт благодаря Platinum Bank в Харькове. В 2009 году банк оборудовал класс для детей и молодежи с проблемами слуха в ДК культуры УТОГ.

В городе Самбор подо Львовом детский дом «Любисток» получил 6 ноутбуков. В Одессе в общеобразовательной школе-интернате для детей-сирот и детей, лишенных опеки был открыт компьютерный класс, оборудованный на 5 рабочих мест.

«Platinum Bank понимает, как важно быть образованным и грамотным человеком. Особенно сейчас, когда темп нашей жизни становится все быстрее и интенсивнее. Поэтому мы хотим, чтобы каждый ребенок имел возможность найти себя в этой жизни и занять соответствующее положение, вырасти образованной личностью. Одно из направлений работы нашего банка по корпоративной социальной ответственности - «Сообщество» - включает в себя много проектов, которые помогают детям разного возраста и их родителям. Поэтому в рамках нашей программы мы реализуем проект «Компьютерный мир для детей», чтобы помогать детям развиваться и учиться, имея при этом возможность пользоваться современными достижениями и технологиями. Мы рады подарить эти компьютеры ко Дню молодежи, и надеемся, что они будут действительно полезными», прокомментировала Виктория Михно, начальник отдела по связям с общественностью Platinum Bank.

Благодаря Platinum Bank у детей из разных уголков Украины появилась возможность научиться работать с компьютером и подготовиться к вступлению во взрослую жизнь.

Банк придерживается принципа равенства: все имеют равные права и возможности, и дети из детских домов не являются исключением. Они имеют право на хорошее образование и возможности достойного трудоустройства. Ведь в их руках будущее нашей страны, и сейчас именно от нас зависит, как мы воспитаем это «будущее».

Справка: Platinum Bank (www.platinumbank.com.ua) – специализированный розничный банк, который с 2005 года предоставляет депозитные и кредитные продукты для физических лиц через сеть отделений и пунктов обслуживания клиентов по всей территории Украины. На 1.1.10 консолидированные активы Platinum Bank составили 1,5 млрд. грн. Основными акционерами Platinum Bank являются международные инвестиционные фонды Horizon Capital, East Capital Financials Fund, Менеджмент и IFC (дочерняя структура Мирового Банка).