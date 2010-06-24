Украина подписала соглашение о свободной торговле с ЕАСТ

Украина подписала Соглашение о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ).

Как сообщил УНИАН заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, документ был подписан сегодня в Рейкьявике в ходе торжественного заседании Совета министров ЕАСТ по случаю 50-летия организации.

В частности, отметил В.ПЯТНИЦКИЙ - руководитель украинской делегации на заседании Совмина ЕАСТ – в соглашении закреплена договоренность о взаимном неприменении антидемпинговых мер. Вместе с тем, Украина сохранила право вводить при необходимости экспортные пошлины.

Согласно подписанному документу, взаимное снижение пошлин будет происходить в течение 10 лет. В соглашении предусмотрен также механизм регулярного мониторинга, возможность совершенствования договоренностей с учетом изменения обстоятельств.

Кроме того, соглашение о свободной торговле с ЕАСТ положит начало ряду совместных инвестиционных проектов, проектов технической помощи, в целом - более тесному сотрудничеству со странами организации.

"Пример Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии интересен для нас еще тем, что, не вступая в ЕС, эти страны имеют уровень жизни и развития не хуже, а иногда и лучше, чем в ЕС. Есть о чем подумать и чему поучиться", - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейская ассоциация свободной торговли начали официальные переговоры по созданию зоны свободной торговли в апреле 2009 года.

Страны ЕАСТ предложили Украине начать переговорный процесс о создании зоны свободной торговли в августе 2007 года. Соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ является важным шагом для Украины в контексте создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

14 июня т.г. Кабинет министров одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с ЕАСТ.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.