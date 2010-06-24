ГЛАВНОЕ на 24 июня (вечер)

Новости ТЭК

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за 11 млрд. куб. м газа.

Об этом сообщается на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО.

В сообщении отмечается, что Ю.ТИМОШЕНКО всегда стояла и будет стоять на позициях защиты интересов государства Украина, прежде всего - в вопросах отстаивания стратегической собственности.

В частности, в подтверждение этого сегодня на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО обнародована копия соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» от 20 января 2009 года, которое было подписано во времена премьерства Ю.ТИМОШЕНКО и по которому «Нафтогаз Украины» полностью рассчитался с «Газпромом».

«Мы сегодня обнародуем соглашение купли-продажи, по которому Украина купила этот газ у «Газпрома», рассчиталась, заплатила 1 миллиард 700 миллионов долларов и тем самым обеспечила выход Украины, России, стран ЕС из газового кризиса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Согласно обнародованным документам, «Газпром» в начале 2009 года приобрел у НАК «Нафтогаз Украины» 11 млрд. куб. м природного газа, поставленного в Украину в режиме транзита, а затем почти сразу же продал этот газ назад «Нафтогазу Украины» за ту же сумму.

В подтверждение этого приводятся копии акта сдачи-приемки запаса газа в ПХГ соответственно от 4 и 6 февраля 2009 года: в первом продавцом выступает «Нафтогаз Украины», а покупателем – «Газпром», тогда как во втором они меняются местами.

В то же время, в соглашении нет ни одного упоминания о том, что 11 млрд. куб. м газа, которые являются объектом купли-продажи, на момент подписания документа принадлежали компании RosUkrEnergo или были переданы компанией RosUkrEnergo «Газпрому».

Блок Юлии Тимошенко (БЮТ) обнародовал фотокопию доверенности совладельца компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) Дмитрия ФИРТАША, выданную 13 декабря 2005 года, нынешнему министру топлива и энергетики Украины Юрию БОЙКО со сроком действия до 1 июня 2006 года.

Об этом сообщается на официальном сайте БЮТ.

В частности, согласно фотокопии доверенности, Д.ФИРТАШ доверил Ю.БОЙКО быть его представителем в органах нотариата, страховых компаниях, кредитных (банковских) учреждениях, во всех органах государственной власти, организациях и предприятиях и др.

При этом Д.ФИРТАШ доверил Ю.БОЙКО заключать любые разрешенные законом соглашения и договоры, а также управлять и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом и др.

Как отмечается в сообщении БЮТ, лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что украинская власть встала на защиту структуры RosUkrEnergo и ее сверхдоходов, а не государства Украина.

«Именно правительство ЯНУКОВИЧА, его ближайшее окружение отзывали украинских юристов-международников, отзывали доказательства Украины, которые касались истинного положения вещей относительно газа, и, в сущности, разоружили Украину в Стокгольмском суде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя решение Стокгольмского арбитражного суда по спору НАК «Нафтогаз Украины» с RosUkrEnergo.

«Приводим фотокопию документа, которым владелец RosUkrEnergo предоставил нынешнему министру топлива и энергетики БОЙКО право управлять и распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом ФИРТАША. Таким образом, документ подтверждает - чьи интересы в действительности защищал в Стокгольмском суде министр из правительства АЗАРОВА», - отмечается в сообщении БЮТ.

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что Энергетическая стратегия Украины будет пересмотрена в соответствии с положениями президентской Программы экономических реформ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Министерства топлива и энергетики.

«Мы уже имеем реперные точки реформирования отрасли в виде президентской Программы экономических реформ, которая по-новому, более детализированно дает направления движению и возможности ежегодно подводить итоги и корректировать энергетическую деятельность государства», - отметил министр.

При этом он добавил, что «в настоящее время проводится масштабный аудит деятельности всех предыдущих правительств в энергетической отрасли. Однако что касается положений энергетической стратегии, то значительная их часть будет пересмотрена. План действий - это не догма, однако он указывает ориентировочные направления по его выполнению».

По словам Ю.БОЙКО, изменения, в частности, коснутся отношения государства к ценообразованию на энергоресурсы для частного сектора экономики.

«Государство уже не в состоянии выступать протекционистом частных владельцев предприятий. Эра дешевого газа, как и дешевой нефти, закончилась. Цена на газ для промышленности должна быть приемлемой с точки зрения конкурентоспособности конечной продукции», - добавил министр.

Беларусь требует оплату за транзит «на условиях, которые не соответствуют контракту», и угрожает прекратить его прокачку в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ в Новокузнецке.

«С 10 утра по московскому времени «Газпром» в полном объёме возобновил поставки газа в Белоруссию, но вопрос, можно сказать, полностью ещё не урегулирован. Дело в том, что мы получили письмо от первого вице-премьера Белоруссии, в котором он выдвигает требование по оплате за транзит российского газа через территорию Белоруссии на условиях, которые не соответствуют контракту. В случае неисполнения требований, которые изложены в этом письме, белорусская сторона угрожает прекратить транзит газа через территорию Белоруссии», - сказал А.МИЛЛЕР.

Кроме этого, он сообщил, что вчера фиксировалось недополучение российского газа потребителями в тех странах, которые получают газ транзитом через территорию Белоруссии.

«Сокращение объёма поставок из-за того, что Белоруссия «залезла» в экспортную трубу, достигало 20% от планового объёма поставок. Такую же ситуацию мы видели и сегодня утром до момента возобновления поставок российского газа», - сказал глава «Газпрома».

В свою очередь, В.ПУТИН подчеркнул, что ситуация в целом заслуживает большого сожаления, потому что возник конфликт со страной, с которой у России особые отношения.

«Вместе с тем обращаю внимание на то, что белорусские партнёры получают российский природный газ по самым низким ценам. Ниже цен на российский природный газ нет ни у одного потребителя - ни у кого нет таких низких цен. Даже после снижения цен для Украины на 100 долл. украинские потребители сегодня получают газ по 234 долл. за тыс. куб. м, а белорусские - по 184 долл.», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что надо принять во внимание также то обстоятельство, что Россия не взимает экспортных вывозных таможенных пошлин, таможенных платежей за поставляемый в Белоруссию газ.

«И российский бюджет недополучает за год 1 млрд. 200 млн. долл.», - сказал премьер.

По его словам, РФ многократно предупреждала белорусских партнеров о необходимости своевременной оплаты за поставленные продукты. «Газпром» трижды направлял письменные уведомления и не получил ни разу ни одного внятного ответа. «И мне, и Дмитрию Анатольевичу (МЕДВЕДЕВУ) пришлось несколько раз напоминать нашим белорусским партнерам на самом высоком уровне о необходимости исполнения своих обязательств. Никакой реакции. Мы сожалеем, что дело дошло до этого конфликта. Надеемся, что ничего подобного в будущем не повторится», - подчеркнул В.ПУТИН.

В то же время он добавил, что контрактные обязательства - и по ценам на газ, и по транзитным ставкам - должны исполняться обеими сторонами.

«Необходимо провести переговоры с белорусскими партнерами. И за столом переговоров в нормальной, товарищеской обстановке, в деловой обстановке прояснить все вопросы, которые до сих пор являются спорными, если вообще там есть какой-то спор», - сказал он.

Глава российского правительства напомнил, что в 2006 году стороны подписали соответствующий контракт. «Он действует, и в рамках этого контракта нужно работать. Если есть пожелания изменить эти условия, то этот процесс должен быть осуществлен в рамках переговорного процесса», - сказал он.

Финансы

Национальный банк Украины сегодня возобновил размещение своих депозитных сертификатов на более длительные сроки и будет проводить его на условиях тендера. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Кроме того, регулятор установил ограничения на общую сумму размещения каждого вида долгосрочного сертификата.

Так, на сегодня НБУ объявил о проведении тендера по размещению сертификатов на 5 дней под 0,3% годовых на неограниченную сумму, на 14 дней с лимитом 500 млн. грн., на 29 дней с лимитом 1 млрд. грн., на 89 дней – с лимитом 1 млрд. грн.

«Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденного постановлением Правления от 30 апреля 2009 г. №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку», - говорится в сообщении.

Национальный банк Украины (НБУ) изменил предельные финансовые показатели, при достижении которых он будет отзывать лицензию и инициировать ликвидацию банка. Это предусмотрено в Постановлении Нацбанка №160 от 31 марта 2010 года (регистрация в Минюсте 16 июня 2010 года № 395/17690), текстом которой располагает УНИАН.

Этим документом вносятся изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния за нарушение банковского законодательства и в Правила регистрации корреспондентских счетов банков.

Среди прочего, в Положение внесены изменения, согласно которым Нацбанк сможет отзывать банковскую лицензию и инициировать ликвидацию банка если его норматив адекватности (Н4) регулятивного капитала уменьшится до уровня ниже 3%. На сегодня предельный показатель Н4 установлен на уровне 10%.

В предыдущем варианте Положения НБУ имел право применять к банку вышеуказанные меры воздействия в таких случаях: если негативно классифицированные активы составляли 60 и более процентов регулятивного капитала; если убытки по результатам финансового года составляют 50 и более процентов, а на протяжении трех лет подряд – 10 и более процентов уставного капитала.

Также причиной лишения лицензии и ликвидации может стать потеря банком баз данных с информацией о клиентах, контрагентах или остатках средств на счтеах, открытых в нем, и невозможность восстановления указанной информации.

Кроме того, Нацбанк внес изменения в Правила регистрации корсчетов, согласно которым, в случае отзыва банковской лицензии ликвидатор на протяжении десяти рабочих дней обязан осуществить меры по перечислению средств банка из его корсчетов на накопительный счет ликвидатора, закрыть прямые корреспондентские счета, заблокировать все средства связи с банками-корреспондентами с целью предотвращения незаконного оттока средств и вернуть территориальному управлению НБУ оригиналы регистрационных номеров, выданных Нацбанком.

Постановление НБУ №160 вступает в силу через 10 дней после регистрации в Минюсте.

Сельское хозяйство

Министерство аграрной политики Украины снизилопрогноз урожая зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы ожидаем урожай зерна в районе 45-45,5 млн. тонн», - сказал министр.

По его словам, непогода не повлияла в значительной мере на состояние посевов и прогноз урожая. «Непогода не сильно повлияла, и надеюсь, что до конца жатвы мы сможем улучшить прогноз урожая зерна». – сказал министр.

Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз экспорта зерна в 2010-2011 маркетинговом году (МГ, 1 июля 2010 г. – 30 июня 2011 г.) до 21 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, прогноз снижен в связи с большими остатками зерна в Украине, а также в РФ. «Мы снизили экспортные расчеты, поскольку будет сложно на внешнем рынке продать задекларированный ранее объем зерна», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он сообщил, что в Украине на начало нового маркетингового года переходящие остатки зерна составляют около 6 млн. тонн, а в России – около 13 млн. тонн.

При этом министр отметил, что РФ изучает возможность помощи зернотрейдерам. Он добавил, что Украина владеет более развитой логистической системой, однако на сегодня имеет проблемы с невозмещением НДС зернотрейдерам. В связи с этим министерство подчеркивает необходимость сотрудничества с зернотрейдерами для того, чтобы они отдали предпочтение украинскому зерну.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что в ходе переговоров с представителями Китайской Народной Республики обсуждался вопрос выделения Китаем квоты для импорта украинских зерновых.

«Хотим продать не меньше 21 млн. тонн зерна и из нового урожая уже законтрактовано около 4 млн. тонн зерна», - сказал министр.

Министерство аграрной политики прогнозирует перепроизводство сахара в Украине в 2010-2011 маркетинговом году на 400-500 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«У нас в этом году будет перепроизводство сахара около 400-500 тыс. тонн», - сказал министр.

Он подчеркнул, что в связи с этим вопросом номер один становится открытие внешних рынков для экспорта украинского сахара.

«Очень важный вопрос, чтобы мы на ноябрь-декабрь смогли открыть экспорт сахара в Российскую Федерацию», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он добавил, что этот вопрос будет внесен в повестку дня встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Министр напомнил, что Украина договорилась с Россией, что после уточнения балансов внутреннего рынка РФ даст возможность Украине экспортировать 300 тыс. т сахара без уплаты импортной пошлины.

По данным министерства, в текущем году посевные площади под сахарной свеклой составили 488 тыс. га, что в 1,5 раз выше показателя прошлого года.

Украина в мировом сообществе

Украина подписала Соглашение о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ).

Как сообщил УНИАН заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, документ был подписан сегодня в Рейкьявике в ходе торжественного заседании Совета министров ЕАСТ по случаю 50-летия организации.

В частности, отметил В.ПЯТНИЦКИЙ - руководитель украинской делегации на заседании Совмина ЕАСТ – в соглашении закреплена договоренность о взаимном неприменении антидемпинговых мер. Вместе с тем, Украина сохранила право вводить при необходимости экспортные пошлины.

Согласно подписанному документу, взаимное снижение пошлин будет происходить в течение 10 лет. В соглашении предусмотрен также механизм регулярного мониторинга, возможность совершенствования договоренностей с учетом изменения обстоятельств.

Кроме того, соглашение о свободной торговле с ЕАСТ положит начало ряду совместных инвестиционных проектов, проектов технической помощи, в целом - более тесному сотрудничеству со странами организации.

"Пример Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии интересен для нас еще тем, что, не вступая в ЕС, эти страны имеют уровень жизни и развития не хуже, а иногда и лучше, чем в ЕС. Есть о чем подумать и чему поучиться", - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

На рассмотрении зарубежных юрисдикционных органов при участии Государства Украина находятся 14 текущих дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Пресс-служба приводит перечень этих дел:

1. Джозеф Чарльз ЛЕМИР (США) против Государства Украина (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований составляет около 70 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже – 11 сентября 2006 года.

2. Компании “Laskaridis Shipping Co. LTD”, “Lavinia Corporation”, А.К.ЛАСКАРИДИС и П.К. ЛАСКАРИДИС (Греческая Республика) против Государства Украина в лице Кабинета министров Украины (Арбитражный трибунал ad hoc, созданный в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ в 1976 году). Сумма исковых требований составляет 9 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже – 7 ноября 2007 года.

3. Компания «Альфа Проектхолдинг, ГМБХ» (Австрийская Республика) против Государства Украина (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований - около 12 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже – 1 июня 2007 года.

4. ОАО «Татнефть» (Российская Федерация) против Государства Украина (Арбитражный трибунал ad hoc, созданный в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ в 1976 году). Сумма исковых требований - 2,4 млрд. дол. США. Дата подачи иска – 23 мая 2008 года.

5. Компания «Венко Прикерченская Лтд» (Британские и Вирджинские острова) против Государства Украина (Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольм). Сумма исковых требований - 100 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 16 июля 2008 года.

6. Компании «Windjammer Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG» но «Inmaris Perestroika Sailing Maritime Service GMBH» (Германия) (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Дата подачи запроса об арбитраже - 22 мая 2008 года .

7. Компания «Бош Интернешнл, Инк» (США) против Государства Украина (Международный центр по урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований - около 8 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 21 августа 2008 года.

8. Компания “GEA Group Aktiengesellschaft” (Германия) против Государства Украина (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований - около 8 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 28 октября 2008 года.

9. Компания «Globex International, Inc», «Global Traiding Resourse Corp.» (США) против Государства Украина (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований - около 35 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 21 мая 2009 года.

10. Компании “Torno Global Consalting S.p.a” и Beta Funding S.r.I. (Италия) против Министерства транспорта и связи и Государственная служба автомобильных дорог (Международный арбитражный суд Международной торговой палаты). Сумма исковых требований - 45 млн. евро. Дата подачи запроса об арбитраже - 22 сентября 2009 года.

11. Компания «Naftrac Limited» (Республика Кипр) против Национального агентства экологических инвестиций (Постоянная палата Третейского суда (Гаага, Нидерланды). Сумма исковых требований - 185 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже – 25 ноября 2009 года.

12. Компания «Remington Worldwide Limited» (Великобритания) против Государства Украина (Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольм). Сумма исковых требований – свыше 33 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 25 сентября 2008 года.

13. АО «Строительно-промышленная торговая компания ПИЛОН» против Посольства Украины в Греческой Республике (суд первой инстанции города Афины). Сумма исковых требований 648 млн. 38 тыс. 98 дол. США, а также 500 тыс. евро за моральный ущерб. Дата подачи иска - 1 августа 2008 года.

14. Дело по иску Семения А.Ю. к правительству Украины (Арбитражный суд Москвы). Сумма исковых требований - 715,946,904,049 рублей РФ (в пересчете на дол. США – 23,583,662,714). Дата подачи иска - 24 февраля 2010 года.

Кроме того, Минюст обнародовал перечень споров, по которым осуществляется досудебное урегулирование:

1. Об урегулировании спора между компанией «Seagroup International, Inc.» и Государством Украина.

2. Об урегулировании спора между «AMRUZ TRADING AG» и Государством Украина.

3. Об урегулировании спора между Минземимущество Российской Федерации и Государством Украина.

4. Об урегулировании прав собственности на имущество ГП «Прикарпатзахидтранс».

5. Об урегулировании спора между компанией «Alfred C. Toepfer International G.m.b.H.» и Государством Украина.

6. Об урегулировании спора за претензией компании «Prominpro Export Import Ltd».

7. Об урегулировании спора между компанией Swissphoto AG и Госкомземом.

8. Об урегулировании спора за претензией компании СП ЗАО «Борщаговский химико-фармацевтический завод».

9. Об урегулировании спора между компанией «Contra Praha s.r.o.» и Государством Украина.

10. Об урегулировании спора за претензией компании «RECOM Metallgesellschaft mbH» (Германия).

11. Об урегулировании спора между компанией «Bancomar» и Государственной судоходной компанией «Черноморское морское пароходство».

12. О защите российских инвесторов, вложивших средства в Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) (спор между ИМПТ и ЧП «Укртрансконтейнер»).

13. Об урегулировании спора между компанией «Split Center» и «Split Group» и Государством Украина.

14. Об урегулировании спора согласно претензии эстонской компании «Olympic Entertainment Group AS» и Государством Украина.

15. Об урегулировании спора по претензии компании «Centragas Holding AG» и Государством Украина.

16. Об урегулировании спора согласно претензией компании «Unicom Bankering SA» к ОАО «УДП».

17. Об урегулировании спора между ООО «Pinar-Com» и ОАО «Энергоснабженческая компания «Одессаоблэнерго», НАК «Энергоатом» и другими.

(УНИАН)