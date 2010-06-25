Президент подписал закон о государственных закупках
09:01, 25 июня 2010Разное
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20 поправок от Президента и 10 - от КМУ
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок».
Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 1 июня Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с учетом предложений Президента Украины и Кабинета министров Закон «Об осуществлении государственных закупок».
За принятие соответствующего закона в целом проголосовали 248 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.
Всего было поддержано 20 поправок к закону от Президента и 10 - от Кабмина.
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