Президент подписал закон о государственных закупках

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок».

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с учетом предложений Президента Украины и Кабинета министров Закон «Об осуществлении государственных закупок».

За принятие соответствующего закона в целом проголосовали 248 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

Всего было поддержано 20 поправок к закону от Президента и 10 - от Кабмина.