ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Новым главой Конституционного суда может стать выходец из Донбасса», в котором пишет - выборы нового главы Конституционного Суда намечены на 9 июля. Основным претендентом на должность является выходец из Макеевки, нынешний замглавы суда Анатолий Головин…

http://delo.ua/vlast/politika/povlijaet-li-otstranenie-na-vybory-golovy-konstitucionnogo-suda-142064/

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Также «Дело» в материале «Миноритарии Allseeds пожалуются Варшавской бирже на «Кернел» пишет – миноритарные акционеры компании Allseeds, которую взял под контроль агрохолдинг «Кернел Групп» Андрея Веревского, намерены пожаловаться на нового партнера Варшавской бирже. Обращение на биржу как метод давления на бизнес-партнера используется не впервые. Несколькими днями ранее к нему прибегнул ВТБ Банк, который не может урегулировать вопрос с возвратом кредита холдингом «Авангард»…

http://delo.ua/biznes/kompanii/minoritarii-allseeds-pozhalujutsja-v-varshavskoj-na-kernel-142061/

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«Дело» в материале «Операторы хотят выжать максимум из 3G-частот» пишет – «МТС» заявила, что если в ближайшее время не будет проведен конкурс на 3g-частоты, компания откажется от участия в нем в пользу развития связи четвертого поколения. Впрочем, эксперты считают громкие заявления оператора не более чем декларациями, которые пока что не подтверждены конкретными намерениями…

http://delo.ua/technologies/telecom/operatory-hotjat-vyzhat-maksimum-iz-3g-chastot-141987/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Круговорот газа в природе» пишет – вчера бывший премьер-министр Юлия Тимошенко обнародовала договор, согласно которому "Нафтогаз" приобрел у "Газпрома" 11 млрд кубометров газа, изъятых у RosUkrEnergo (RUE). В окружении Тимошенко считают, что этот документ доказывает, что претензий к Украине со стороны RUE быть не может, а значит, действия СБУ по отношению к лицам, причастным к изъятию газа, не более чем политическое давление. В Минтопэнерго соглашаются, что покупка этого газа у "Газпрома" была законной. Но само изъятие газа проводилось с нарушением законодательства…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1392349

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Реформы призывают на госслужбу» пишет – в распоряжении издания оказался пакет законопроектов о государственной службе, который Президент Виктор Янукович передал членам Совета регионов. Глава государства предлагает увеличить предельный возраст пребывания на госслужбе до 65 лет, ужесточить порядок декларирования доходов и ввести декларирование расходов госслужащими и членами их семей, а также обязать высокопоставленных чиновников выучить английский или французский язык до 2015 года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1392315

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Издание «Экономические известия» в публикации «Депутаты поспорят о кодексе» пишет – на следующей неделе парламентская коалиция будет обсуждать дальнейшую судьбу Налогового кодекса. А оппозиция в который раз попытается преодолеть внутренние противоречия. Из-за многочисленных замечаний и шквала критики принятие Налогового кодекса под вопросом…

http://state.eizvestia.com/full/deputaty-posporyat-o-kodekse

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Также «Экономические известия» в материале «Сжиженный газ загнали в тень» пишут – крупнейшие украинские производители сжиженного газа «Укрнефть» и «Укргаздобыча» почти два месяца не продают свой продукт на коммерческих аукционах. Все наличествующие объемы предприятия выставляют на спецторги, где их выкупают за полцены спекулянты не для поставок населению в негазифицированных районах, а для перепродажи автозаправкам. В результате госкомпании недополучают прибыль, обогащая перекупщиков…

http://markets.eizvestia.com/full/szhizhennyj-gaz-zagnali-v-ten

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«Газета по-киевски» в материале «Из-за газового конфликта Лукашенко потерял половину избирателей» подает результаты собственного исследования, как повлиял российско-белорусский газовый кризис на уровень популярности «бацьки» Лукашенко…

http://mycityua.com/articles/world/2010/06/25/030341.html

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«Газета по-киевски» в материале «Сколько платят на главных стройках Киева» пишет - если верить рабочим, в «лидерах» по зарплате среди основных строительных объектов города – Московская площадь, скоростной трамвай, метро на Теремки и к Подольском мосту - скоростной…

http://mycityua.com/articles/city/2010/06/25/045104.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Новый закон не вытащит казино из тени» пишет – год назад (25 июня 2009 года) вступил в силу закон о запрете игорного бизнеса. Игорные дома откроют в 2011 году, а пока можно поиграть нелегально…

http://www.segodnya.ua/news/14148168.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Почем нам сделают доллар…» пишет - НБУ прогнозирует возможность укрепления гривни, власть выступает против. Аргумент – экспортерам как главным добытчикам валюты нужна поддержка. Но вычислить курс все же можно…

https://economics.unian.net/rus/detail/50713

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Тимошенко предъявила договор на "газ Фирташа" пишет - экс-премьер Юлия Тимошенко заявляет, что «Нафтогаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за 11 млрд. куб. м газа RosUkrEnergo. В доказательство лидер БЮТ предъявила договор купли/продажи (фотокопии документов)

https://economics.unian.net/rus/detail/50744

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Условие Медведева» пишет – Президент России Дмитрий Медведев рассказал, от чего будет зависеть его решение, баллотироваться или нет на второй президентский срок. Главное - поддержка граждан. Но их симпатии пока на стороне премьера Владимира Путина…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/25/238570

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Также «Ведомости» в материале «Рынку страшно» пишет – финансовый рынок находится в таком же состоянии, как в разгар кризиса, свидетельствует «индикатор финансового шока», хуже было только в период краха Lehman Brothers…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/25/238585

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Издание «Известия» в публикации «Cектор газа» пишет - в четверг "Газпром" получил от Минска деньги за поставленный газ и перевел оплату за транзит топлива. Вроде конфликт исчерпан. Тем не менее спорные вопросы остались. Стороны не могут прийти к согласию о том, сколько Россия должна платить за перекачку газа европейским потребителям…

http://www.izvestia.ru/economic/article3143294/

(УНИАН)