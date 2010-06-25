РФ и США намерены завершить переговоры о вступлении России в ВТО

РФ и США намерены завершить переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию до конца сентября этого года.

Об этом говорится в совместном заявлении Президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Барака ОБАМЫ в поддержку присоединения России к ВТО, размещенном на сайте Кремля.

В документе отмечается, что РФ и США подтверждают взаимную приверженность интеграции России в многостороннюю торговую систему через присоединение РФ к ВТО.

«Мы приветствуем возобновление усилий по скорейшему завершению этого процесса, что явно соответствует интересам обеих наших стран и всего мирового торгового сообщества. Это является приоритетной задачей нашей торговой политики», - говорится в заявлении Президентов.

В этой связи в ближайшие месяцы правительства России и США примут самые решительные меры на двустороннем уровне и с участием других членов ВТО, чтобы набрать и поддерживать высокий темп завершения реализации остающихся шагов в этом процессе.

«Эти шаги чётко определены. Мы договорились о подходах по урегулированию небольшого числа нерешенных двусторонних вопросов присоединения. Основываясь на значительном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров, в том числе по вопросу режима деятельности государственных предприятий, и при условии, что Россия завершит реализацию согласованного плана действий по приведению российского законодательства в соответствии с требованиями ВТО, мы ставим перед собой цель завершить работу по оставшимся вопросам до 30 сентября 2010 г», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что США будут оказывать РФ всяческую поддержку и консультативное содействие в скорейшем завершении процесса вступления России в ВТО. Российская Федерация, со своей стороны, предпримет на правительственном уровне усилия для ускоренного приведения нормативно-правового регулирования в соответствие с правилами ВТО и общепризнанными процедурами присоединения к организации.