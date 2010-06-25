Украина нацелилась на свободную торговлю с Россией

Украина планирует ввести с Россией и другими странами-соседями и партнерами торговые режимы, аналогичные предусмотренным в Соглашении о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в своем выступлении в ходе торжеств по случаю Дня Государственной таможенной службы Украины.

“Аналогичные торговые режимы мы планируем ввести с Россией и другими странами-соседями и партнерами”, - сказал Президент.

При этом В.ЯНУКОВИЧ сказал, что необходима гармонизация таможенного законодательства с требованиями ЕС, завершение внедрения современной системы кодировки товаров.

Также глава государства отметил необходимость сосредоточения внимания на быстрейшем развитии и реконструкции пунктов пропуска через границу.

Как сообщал УНИАН, 24 июня министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, находясь с рабочим визитом в Исландии, подписал Соглашение о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли, которая объединяет Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.