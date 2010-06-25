С 1 июля Минюст вводит антикоррупционную экспертизу

С 1 июля 2010 года Министерство юстиции введет обязательную экспертизу проектов нормативно-правовых актов на наличие в них корупциогенных норм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, задачами экспертизы является выявление в проектах актов норм, которые могут способствовать или облегчать коррупционные правонарушения. Для осуществления такой экспертизы Министерством юстиции разработаны методические рекомендации, которые содержат определение корупциогенного фактора и способы его выявления.

Минюст будет подвергать антикоррупционной экспертизе проекты нормативно-правовых актов, касающихся прав и свобод человека и гражданина; предоставления административных услуг; распределения и расходования средств Государственного бюджета и местных бюджетов; конкурсных (тендерных) процедур; полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и других вопросов, которые могут привести к противоправному получению благ, услуг, льгот или других преимуществ материального и/или нематериального характера.

Во время проведения экспертизы будут выявляться и оцениваться такие корупциогенные факторы, как нечеткое определение функций, прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти и местного самоуправления, лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления; создание чрезмерных обременений для получателей административных услуг; отсутствие или нечеткость административных процедур; отсутствие или недостатки конкурсных (тендерных) процедур и тому подобное.

Министерство юстиции рекомендовало также центральным и местным органам исполнительной власти использовать указанные методические рекомендации при подготовке проектов нормативно-правовых актов, которые вносятся на рассмотрение Кабинета Министров Украины.