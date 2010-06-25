ГЛАВНОЕ на 25 июня (день)

«Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают возможный набор активов, которые могут войти в совместное предприятие на паритетной основе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, выступая на годовом общем собрании акционеров.

«Сегодня мы с украинскими коллегами обсуждаем возможный набор активов от каждой стороны для создания совместного предприятия на паритетных началах. И это будет первый этап объединения компаний», - сказал А.МИЛЛЕР.

Кроме этого, он отметил, что поставки газа в страны бывшего Союза в 2009 году сократилась почти на 30%, однако выручка по этим сделкам увеличилась на 4% - до 371,2 млрд. руб.

Поставки российского газа в Беларусь и далее транзитом осуществляются в полном объеме.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании «Газпром».

«Газпром» в полном объеме подает газ на границу с Республикой Беларусь для ее внутреннего потребления, транзита в Европу и Калининградскую область», - говорится в сообщении.

Объем газа, фиксируемого на западной границе Беларуси, также соответствует контракту на транзит, отмечается в сообщении.

Служба безопасности Украины возбудила в отношении экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной небрежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат бывшего должностного лица Евгений СОЛОДКО сообщил сегодня журналистам возле помещения Печерского райсуда столицы, который рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении А.МАКАРЕНКО.

«После составления протокола о задержании А.МАКАРЕНКО было вручено постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела, датированного вчерашним днем, 23 июня. Дело возбуждено по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность)», - сказал Е.СОЛОДКО.

По словам адвоката, в постановлении указано, что А.МАКАРЕНКО не проверил законность поручения бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА по проведению процедуры таможенного оформления природного газа.

Е.СОЛОДКО сообщил, что А.МАКАРЕНКО вчера около 11.00 вызвали в СБУ в качестве свидетеля по уголовному делу относительно незаконного растаможивания газа, который принадлежал компании «РосУкрЭнерго».

После допроса А.МАКАРЕНКО без объяснения причин попросили подождать.

Е.СОЛОДКО уточнил, что после 18.00 в СБУ был составлен протокол о задержании бывшего руководителя Гостаможслужбы, и на основании этого документа вынесено постановление о задержании.

«Я в любом случае буду ставить вопрос о том, что Печерский суд не имеет права рассматривать это дело, и по завершении сегодняшних слушаний в любом случае я постановление о возбуждении уголовного дела обжалую», - подчеркнул адвокат.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв, судьи находятся в комнате для совещаний, после чего будет объявлено решение суда о мере пресечения в отношении А.МАКАРЕНКО.

"Меня допрашивали свыше 9 часов, меня продержали незаконно в СБУ свыше двух часов между допросами", - сказал А.МАКАРЕНКО во время судебного заседания.

ГП «Энергорынок» намерен провести Первый тестовый аукцион по продаже электроэнергии по прямым контрактам 20 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель директора предприятия Владимир ЕВДОКИМОВ.

По его словам, всего планируется провести три таких тестовых аукциона (20 июля, 20 августа, 20 сентября). В.ЕВДОКИМОВ сообщил, что по прогнозам предприятия "Энергорынок", в аукционе примут участие около 70 покупателей – поставщиков по нерегулируемому тарифу. Продавцами на аукционе выступят НАЭК «Энергоатом», а также 5 энергогенерирующих тепловых компаний.

Он отметил, что продавцы на аукционе будут выставлять электроэнергию в объемах (квотах), которые утвердит НКРЭ, предположительно 29 июня. Электроэнергия будет продаваться по так называемому принципу «сэндвича», когда покупатели, приобретая 1 киловатт электроэнергии АЭС, будут обязаны приобретать пропорциональный объем электроэнергии, генерируемой ТЭС.

Всего же на аукционах планируется выставлять около 5% общего ежемесячного потребления электроэнергии.

Предполагается, что торги будут транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте «Энергорынка». Сами торги состоятся в админздании НКРЭ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок».

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с учетом предложений Президента Украины и Кабинета министров Закон «Об осуществлении государственных закупок».

За принятие соответствующего закона в целом проголосовали 248 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

Всего было поддержано 20 поправок к закону от Президента и 10 - от Кабмина.

С 1 июля 2010 года Министерство юстиции введет обязательную экспертизу проектов нормативно-правовых актов на наличие в них корупциогенных норм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, задачами экспертизы является выявление в проектах актов норм, которые могут способствовать или облегчать коррупционные правонарушения. Для осуществления такой экспертизы Министерством юстиции разработаны методические рекомендации, которые содержат определение корупциогенного фактора и способы его выявления.

Минюст будет подвергать антикоррупционной экспертизе проекты нормативно-правовых актов, касающихся прав и свобод человека и гражданина; предоставления административных услуг; распределения и расходования средств Государственного бюджета и местных бюджетов; конкурсных (тендерных) процедур; полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и других вопросов, которые могут привести к противоправному получению благ, услуг, льгот или других преимуществ материального и/или нематериального характера.

Во время проведения экспертизы будут выявляться и оцениваться такие корупциогенные факторы, как нечеткое определение функций, прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти и местного самоуправления, лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления; создание чрезмерных обременений для получателей административных услуг; отсутствие или нечеткость административных процедур; отсутствие или недостатки конкурсных (тендерных) процедур и тому подобное.

Министерство юстиции рекомендовало также центральным и местным органам исполнительной власти использовать указанные методические рекомендации при подготовке проектов нормативно-правовых актов, которые вносятся на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Украина планирует ввести с Россией и другими странами-соседями и партнерами торговые режимы, аналогичные предусмотренным в Соглашении о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в своем выступлении в ходе торжеств по случаю Дня Государственной таможенной службы Украины.

“Аналогичные торговые режимы мы планируем ввести с Россией и другими странами-соседями и партнерами”, - сказал Президент.

При этом В.ЯНУКОВИЧ сказал, что необходима гармонизация таможенного законодательства с требованиями ЕС, завершение внедрения современной системы кодировки товаров.

Также глава государства отметил необходимость сосредоточения внимания на быстрейшем развитии и реконструкции пунктов пропуска через границу.

(УНИАН)