Самым высокооплачиваемым топ-менеджером ФРГ стал гендиректор Axel Springer

Генеральный директор одного из крупнейших европейских издательских домов Axel Springer AG Матиас Депфнер (Mathias Doepfner) стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером ФРГ, пишет издание Manager-Magazin, сообщает k2kapital.

В прошлом году Депфнер заработал около 11 млн. евро, говорится в исследовании, проведенном под руководством профессора Иоахима Швальбаха (Joachim Schwalbach) из Берлинского Университета имени Гумбольдта.

Вторым в списке самых высокооплачиваемых топ-менеджеров ФРГ стоит имя главы подразделения инвестиционного банкинга Deutsche Bank AG Аншу Джейн (Anshu Jain). Его заработок в 2009 году составил примерно 10,3 млн. евро. При этом зарплата гендиректора Deutsche Bank Йозефа Аккерманна (Josef Ackermann) оказалась на 900 тыс. евро меньше, чем у его подчиненного, уточняет журнал.