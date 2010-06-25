Азаров завтра посетит Буковину

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ завтра, 26 июня, посетит Черновицкую область, где ознакомится с ходом ликвидации последствий наводнения, которое произошло на Буковине из-за сильных ливней с 22 по 23 июня.

Как сообщается на официальном сайте правительства, Н.АЗАРОВ примет доклад МЧС о ситуации и принятых мерах, осмотрит объекты на территории, пострадавшей во время стихийного бедствия, и пообщается с жителями области.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области 22-23 июня в результате сильных дождей от разлива рек, подъема грунтовых вод и накопления в низинах стоковых вод подтоплено 65 населенных пунктов.

В общей сложности в результате чрезвычайной ситуации нарушены нормальные условия жизнедеятельности более чем 15 тысяч человек, а нанесенный стихией ущерб превышают 15 млн. грн.

24 июня на Буковине в связи с подтоплением объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня.