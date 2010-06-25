Главное на 25 июня (вечер)

Хроника дня

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Соцполитика

Украинским медикам повысят зарплату

Украинским медикам до конца этого года будет повышена заработная плата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на прямой телефонной линии в Киеве сообщил министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК.

По словам министра, согласно действующему законодательству, зарплата медиков “незначительно повысится”.

“Я считаю, что это незначительно. Зарплата медиков является самой низкой среди работников социальной сферы, не говоря о средней зарплате в промышленной сфере. Но на декабрь 2010 года уровень зарплаты повысится”, - отметил З.МЫТНИК.

Министр заверил, что месячная заработная оплата врача возрастет на 570 грн., врача-хирурга - на 637 грн., среднего медицинского персонала на 452 грн., младшего медперсонала - на 304 грн.

Экономика

Янукович подпишет указ о Комитете по экономическим реформам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует в ближайшее время подписать указ о создании координационного центра во главе с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ при Комитете по экономическим реформам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что центр будет заниматься мониторингом проведения реформ в Украине.

«Указ о координационном центре будет подписан в течение сегодняшнего, максимум завтрашнего дня», - сказала И.АКИМОВА.

Она подчеркнула, что центр будет осуществлять консультационную помощь при выработке механизма проведения реформ, в том числе и на законодательном уровне. Кроме того, он будет анализировать ход выполнения реформ.

«Мы берем график (реформ – УНИАН), мы смотрим, как реформы выполняются, выясняем, где их слабые места, организуем дискуссию, как это слабое место преодолеть, и готовим материалы президенту, чтобы каждый месяц на заседании Комитета по экономическим реформам он подводил промежуточные итоги и давал свою критику и комментарии, определял планы на следующий месяц», - сказала И.АКИМОВА.

Она подчеркнула, что координационный центр должен объединять все ветви власти, и именно поэтому возглавлять его будет премьер-министр Николай АЗАРОВ, сопредседателем комитета будет председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН. В состав комитета войдут представители Администрации Президента, вице-премьер-министр, отвечающий за реформы, – Сергей ТИГИПКО, и представитель парламентской коалиции.

«Объединение ветвей власти не только по наработке, но и по продвижению самых главных законопроектов - это основное направление и основная деятельность, которым будет заниматься координационный центр при Комитете по экономическим реформам», - сказала И.АКИМОВА.

Она подчеркнула, что для реализации реформ будет установлено четкое планирование их проведения. В 2010 году такое планирование будет установлено на каждые 2 недели и с 2011 года будет ежемесячным и поквартальным. При этом планы будут корректироваться в зависимости от развития ситуации.

В Минэкономики ожидают инфляцию в июне до 0,5%

В Минэкономики ожидают, что инфляция в Украине в июне может составить до 0,5%, а по итогу года до 10%.

Об этом сегодня на брифинге руководства Министерства экономики заявили заместители министра.

В частности, зам.министра экономики Михаил РУСИНСКИЙ отметил, что на показатели инфляции в июне повлияет повышение цен на овощи. «Тенденции, которые были в апреле-мае (дефляция – УНИАН), они могут быть скорректированы в июне в связи с тем, что на фактор инфляции повлияют цены на овощи, которые возрастают. Я думаю, что будет до 0,5%», - сказал М.РУСИНСКИЙ.

В свою очередь замминистра экономики Ирина КРЮЧКОВА отметила, что в апреле и мае в Украине зафиксирована дефляция и есть надежда, что по итогу года размер инфляции может сократиться до 10%.

«У нас уже есть надежда, что в этом году мы выйдем на инфляцию в размере однозначного числа», - сказала И.КРЮЧКОВА.

Прогрноз роста ВВП пересматривать оснований нет

Рост ВВП в Украине в течение 5 месяцев идет в соответствии с ежемесячными прогнозами Министерства экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге руководства Министерства экономики заявила заместитель министра Ирина КРЮЧКОВА.

«Все находится в границах наших ежемесячных и поквартальных прогнозов», - подчеркнула И.КРЮЧКОВА.

Вместе с тем, отметила И.КРЮЧКОВА, на сегодняшний день несмотря на то, что за 5 месяцев рост ВВП составил 6,1%, оснований для пересмотра годового показателя, который, согласно бюджету, составляет 3,7%, пока нет.

Она отметила, что говорить о возможности корректировки годового показателя ВВП можно будет по итогам первого полугодия.

Финансы

"Энергоатом" изучает возможность выпуска облигаций

«Энергоатом» изучает возможность выпуска корпоративных облигаций на 100 млн. долл. в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам вице-президент по экономическим и финансовым вопросам компании Юрий РЕЗУНИК.

По его словам, в настоящее время НАЭК ведет переговоры с рядом инвестиционных компаний, которые могут выступить в роли организатора такой эмиссии.

Он уточнил, что рассматривается возможность размещения облигаций как на внутреннем, так и внешнем рынках.

Ю.РЕЗУНИК также добавил, что средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, планируется направить на реализацию проектов, связанных с достройкой энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Злотовалютныерезервы Национального банка в июле может превысить 31 млрд. долл.

Объем золотовалютных резервов Национального банка Украины (НБУ) в июле может превысить 31 млрд. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

По его информации, на сегодняшний день золотовалютные резервы Нацбанка составляют 29,408 млрд. долл.

При этом В.ЛИТВИЦКИЙ отметил, что в текущем году Нацбанк наращивает свои резервы, прежде всего, за счет экономики, а не за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Фондовый рынок

Индекс ПФТС 25 июня снизился на 2,33%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 25 июня, снизился на 2,33% – до 811,58 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 324 млн. 173 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,83% – до 2027,48 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 89 млн. 833 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 21 млн. 278 тыс. грн.

ТЭК

«Газпром» готов внести в СП с «Нафтогазом» месторождение

ОАО «Газпром» готов внести в совместное предприятие с «Нафтогаз Украина» месторождение с запасами 1 трлн. куб. м газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР.

«Если оценка НАК «Нафтогаз» покажет больший результат, то мы внесем месторождение с запасами 1 трлн. куб. метров газа. Все зависит от того, какая оценка будет дана активов НАК («Нафтогаз Украина»)», - сказал А.МИЛЛЕР.

А.МИЛЛЕР сообщил, что ОАО «Газпром» уже сделал Украине предложения по конкретным месторождениям, которые он готов внести в совместное предприятие с «Нафтогазом Украины».

Он отметил, что стороны могли бы идти к объединению через создания совместного предприятия.

«По первому этапу создания СП: со стороны «Газпрома» мы уже делаем предложения по конкретным месторождениям, которые могли бы быть внесены «Газпромом» в это СП», - сообщил А.МИЛЛЕР.

По его мнению, в это совместное предприятие со стороны Украины будет внесена газотранспортная система и добычные активы НАК «Нафтогаз Украины», со стороны «Газпрома» - запасы газа в крупных месторождениях.

Строительство

«Киевгорстрой» ликвидировал отставание

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» ликвидировало отставание по строительным работам при реконструкции НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР в ходе круглого стола «Упрощение разрешительных процедур в строительстве» в Минрегионстрое.

«Отставания совсем нет никакого. На сегодняшний день мы полностью в графике. В соответствии с графиком все работы выполняются», - сказал он.

В.МОЖАР отметил, что на сегодня на объекте нет проблем с финансированием.

«В апреле-мае средства не поступали. В конце мая возник дефицит. На прошлой неделе мы получили средства, заплатили за все выполненные работы предыдущих месяцев, закупили необходимые материалы. Сегодня работы идут в штатном режиме», - пояснил он.

Президент холдинга также отметил, что с начала года «Киевгорстрой» на реконструкции спорткомплекса освоил 560 млн. грн.

Он уточнил, что сегодня на НСК «Олимпийский», кроме «Киевгорстроя», занимающегося строительными работами, работают еще два генеральных подрядчика – по отделочным работам и на покрытии стадиона.

«До конца года мы еще освоим не менее 240 млн. на строительных работах. Я предполагаю, что на покрытии будет освоено 300 млн. грн. Что будет освоено на отделочных работах, покажет время», - добавил он.

МинЖКХ намерен утеплять дома в городах Евро-2012

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства намерено запустить пилотный проект по комплексному утеплению жилых домов в Киеве, Львове, Харькове и Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«Мы сейчас внедряем пилотные проекты, пока взяли четыре города, принимающие Евро. По пилотным проектам мы берем четыре высокоэтажные дома и будем полностью делать комплексное утепление этих домов. Чтобы увидеть результат этой работы и определиться, сколько нам нужно средств для того, чтобы этим вопросом конкретно заниматься», - пояснил он.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что руководство городов подало в министерство свои предложения по домам для участия в проекте.

«Кроме того, есть предложение одной из немецких фирм. Они обещают гранты на выполнение этих работ, и во вторник этот вопрос будет рассматриваться совместно с местной властью Киева», - добавил министр.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что средства на реализацию пилотных проектов будут выделены из государственного бюджета при условии софинансирования со стороны местных бюджетов.

По его словам, дома будут отбираться на конкурсной основе комиссией, в которую, помимо МинЖКХ, вошли представители Минфина, Минэкономики, служб энергосбережения.

Связь

Победить в конкурсе по "Укртелекому" у западных компаний нет шансов

Победить в конкурсе по "Укртелекому" у западных компаний практически нет шансов.

Об этом сообщил УНИАН первый заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат (НУ-НС) Александр БОНДАРЬ.

По его словам, наиболее вероятными покупателем ОАО «Укртелеком» в случае его приватизации станут структуры одного крупного украинского инвестора или российские компании. Об этом, по мнению А.БОНДАРЯ, свидетельствует логика состоявшегося конкурса по продаже «Лугансктепловоза», когда, по мнению народного депутата, его победитель был определен еще до проведения конкурса. А.БОНДАРЬ также не исключил, что и в дальнейшем при приватизации крупных объектов в Украине не удастся избежать кулуарных договоренностей относительно их продажи.

При этом, по его словам, как результат подобных договоренностей, в конкурсных условиях могут появиться жесткие квалификационные требования, направленные на недопуск части потенциальных участников конкурса к участию в нем.

А.БОНДАРЬ также отметил, что в данном случае для Украины было бы лучше, чтобы пакет акций «Укртелекома» все таки приобрели структуры украинского инвестора, поскольку, по его мнению, в случае победы россиян, ими, скорее всего, выступят коммерческие структуры, уже контролирующие в Украине ряд операторов мобильной связи. В таком случае, по словам А.БОНДАРЯ, уровень монополизации одной российской структурой рынка телекоммуникационных услуг Украины составит около 90%.

В то же время, по мнению народного депутата, на данный момент у власти отсутствует окончательное решение относительно того, кто может выступить покупателем акций «Укртелекома». По словам народного депутата, отсутствие подобного решения тормозит объявления самого конкурса по его продаже.

Как сообщал УНИАН, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО ранее заявил, что Фонд госимущества планирует объявить приватизационный конкурс по продаже 92,79% госпакета акций ОАО “Укртелеком” в августе этого года. Однако для этого, по его словам, необходимо для подготовки к приватизации передать "Укртелекому" Фонду из управления Минтрансвязи. В то же время, по словам министра транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО, ОАО «Укртелеком» можно будет выгодно продать только после его модернизации

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9035/7,9110, к 12:00 сузился спрэд - 7,9065/7,9100. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9075/7,9095 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9094.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2543/0,2546, к 12:00 цены снизились до 0,2542/0,2543. К закрытию цены достигли текущего минимума 0,2531/0,2532.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1826 (+0,0826).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2255/1,2350.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,7495/9,7620, к 12:00 цены ушли вниз -9,7305/9,7410. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 9,7210/9,7295.