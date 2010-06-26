Курс НБУ на 29.06.10

Официальный курс НБУ на 29.06.10100 USD – 790.7400 (25 июня – 790.9400)100 EUR – 972.1358 (25 июня – 969.8506)10 RUR – 2.5445 (25 июня – 2.5502) Учетные курсы банковских металлов на 29.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 98249.45 (25 июня – 98318.81)961 XAG 10 Серебро – 1474.73 (25 июня – 1495.74)962 XPT 10 Платина-123118.22 (25 июня-124816.64)964 XPD 10 Палладий-37322.93 (25 июня-38441.63)

Официальный курс НБУ на 29.06.10 100 USD – 790.7400 (25 июня – 790.9400) 100 EUR – 972.1358 (25 июня – 969.8506) 10 RUR – 2.5445 (25 июня – 2.5502) Учетные курсы банковских металлов на 29.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 98249.45 (25 июня – 98318.81) 961 XAG 10 Серебро – 1474.73 (25 июня – 1495.74) 962 XPT 10 Платина-123118.22 (25 июня-124816.64) 964 XPD 10 Палладий-37322.93 (25 июня-38441.63)

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