Главное на 26 июня

Сумма, которую Украина должна выплатить компании “РосУкрЭнерго” по решению Стокгольмского арбитражного суда, равняется совокупному бюджету армии, СБУ, внутренних войск, милиции, пограничников, разведки и т.д.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии “Гражданская позиция” Анатолий ГРИЦЕНКО заявил в пятницу вечером в эфире программы “Шустер Live”, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

По словам А.ГРИЦЕНКО, Украина должна выплатить РУЭ 4 млрд. долларов.

“Или – по 3 тыс. грн. от каждой украинской семьи”, - сказал депутат.

“Это все взять и отдать миллиардеру ФИРТАШУ, другу и спонсору ЯНУКОВИЧА. Это, по моему убеждению, преступление”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

“РосУкрЭнерго” в нашу страну в январе 2006 г. привел Виктор ЮЩЕНКО. Тогда мы с Вячеславом КИРИЛЕНКО были в правительстве и выступали против. А присутствие “Укргазэнерго” (дочерней компании РУЭ) зафиксировал Юрий ЕХАНУРОВ. И Министерство экономики, которое возглавлял Арсений ЯЦЕНЮК, не высказало никаких замечаний”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что в 2004-2005 гг., когда РУЭ не имела выхода на украинский газовый рынок, страна ежегодно получала 24-25 млрд. куб. газу за счет транзита.

“В добавление к 20 млрд. нашей собственной добычи. Хватало и бюджетникам, и теплоэнерго”, - объяснил председатель комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

При этом он отметил, что, начиная с 2006 г., Украина получала за транзит всего 8-9 млрд. куб. газа.

“Где эта дельта, где миллиарды, у кого они осели? Почему за это никто не привлечен к ответственности?”, - спросил А.ГРИЦЕНКО.

Он заявил, что компания “РосУкрЭнерго” была создана по договоренности с руководителями Украины и РФ.

“Собрался небольшой “междусобойчик” из лиц, которые были вхожи в высшие коридоры власти в России и Украине”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, эти люди, не имея собственных технологий или месторождений, “из воздуха” делали миллиарды, наживаясь на народах Украины и России.

“Ни ФИРТАШ, ни те, кто его окружают, не являются нобелевскими лауреатами или людьми, которые благодаря интеллекту или другому труду заработали миллиарды. Но эта маленькая компания, которая имела только компьютеры и помещения, получила право “разруливать” каждый год десятки миллиардов долларов и поставлять газ из Центральной Азии на тысячи километров - вплоть до Европы», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

"Газпром" не планирует продавать свою долю в швейцарском газовом трейдере RosUkrEnergo AG, составляющую сейчас 50%.

Об этом сообщил журналистам в пятницу глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА «Новости».

"Пока нет", - сказал А.МИЛЛЕР.

Он также отметил, что пока "Нафтогаз Украины" не обращался с просьбой продать ему 11 млрд. кубометров газа для исполнения решения Стокгольмского суда. По его словам, накануне он встречался с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО, где задавал этот вопрос, но затем соответствующего обращения от украинской стороны так и не поступило.

Отвечая на вопрос о том, заключал ли "Газпром" сделку по продаже и покупке 11 млрд. кубометров газа, которые RosUkrEnergo требует с "Нафтогаза", А.МИЛЛЕР сказал, что заключение сделок является "взаимовыгодным решением".

Белорусский республиканский союз молодежи собрал гуманитарную помощь российской компании «Газпрома» для оплаты счетов за транзит газа через территорию Беларуси.

Согласно сообщению организаторов, которым располагает УНИАН, акция «Поможем чем можем российскому Газпрому!» началась 25 июня.

«Белорусская молодежь надеется, что такая срочная гуманитарная помощь поможет, наверное, самой бедной организации России не только рассчитаться с белорусами за транзит, но и в дальнейшем урегулировать все спорные моменты хозяйственной деятельности страны-соседки», - отмечается в сообщении.

Активисты организации собирали гуманитарную помощь в центре Минска, в том числе, возле кинотеатра «Москва».

«Гуманитарная помощь – даже последние рубахи, которые сняли со своего тела молодые люди, ремни для поддержания штанов, которые принесли ветераны Великой Отечественной войны, вещи, которые передали белорусы, и собранные средства будут отправлены в «Газпром» специальными бандеролями», - отметили в БРСМ.

В Черновицкой области остаются частично подтопленными 18 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день в результате нормализации погодных условий, предпринятых мер по водоотводу и откачиванию воды на Буковине остаются частично подтопленными 18 из 65 населенных пунктов, которые были подтоплены. В частности, остаются подтопленными 7 из 16 объектов социальной сферы, 181 из 529 жилых домов, 293 из 431 хозяйственной постройки, 2 тыс. 114 из 2 тыс. 494 подвальных помещений, 3 тыс. 157 дворов из 3 тыс. 632 дворов, 57 из 97 колодцев и 310 из 348 га сельскохозяйственных угодий.

Без газоснабжения остаются 5 населенных пунктов.

Наблюдается постепенное снижение уровней воды в реках.

Всего к ликвидации последствий стихии привлечено 978 человек и 149 единиц техники, в том числе от МЧС 375 человек личного состава и 54 единиц техники.

В зоне чрезвычайной ситуации в круглосуточном режиме работает оперативная группа МЧС.

Ситуация находится под контролем.

Общую координацию мероприятий по ликвидации последствий стихии осуществляет министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

25 июня уполномоченные комиссии проводили обследование объектов инфраструктуры, которые были подтоплены паводковыми водами, и уточняли данные относительно нанесенных стихией убытков. Подразделения МВД продолжают осуществлять круглосуточное патрулирование по охране имущества граждан и общественной собственности.

Завтра в западных и южных областях Украины пройдут сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 27 июня будет переменная облачность. Кратковременные грозовые дожди (в северных и центральных областях местами), в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а днем и в южной части местами сильные дожди; в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; лишь в восточных областях и на севере Левобережья без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 19-24°, в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях 28-33°, в Луганской области до 35°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

В столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

26 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, возле Ялты 13°, в Днепре возле Киева 23°.

(УНИАН)