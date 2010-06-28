Азаров: Сотрудничество Украины и РФ требует вмешательства премьеров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что сегодня, когда сотрудничество между Украиной и Россией расширяется, решение некоторых вопросов требует вмешательства глав правительств.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.АЗАРОВ сказал вначале встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«При таком объеме сотрудничества, который мы сейчас развиваем, накапливаются постоянно вопросы, которые требуют вмешательства руководителей правительств, с тем, чтобы ускорять и продвигать как можно быстрее, прежде всего, взаимовыгодное сотрудничество», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что увеличение товарооборота между Украиной и Россией является результатом нормализации взаимоотношений и встреч представителей властей Украины и России на высшем уровне.

«То, что вы отметили такой беспрецедентный рост товарооборота, – это, безусловно, результат, прежде всего, нормализации в политической сфере, встреч на высшем уровне, которых было достаточно много. И, несмотря на то, что они в разный период носили разный характер, тем не менее, если подводить итог и суммировать, они в целом были направлены на то, чтобы наше сотрудничество стало на долговременную основу и было действительно стратегическим сотрудничеством», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день отношения между Украиной и Россией развиваются нормально.

Кроме того, сегодня пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО сообщил журналистам, что украинская сторона подготовила концепцию программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией до 2020 года.