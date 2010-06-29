ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал "Российские фармацевты намерены купить харьковскую фармкомпанию "Биолек", в котором сообщает, что совладелец "Фармстандарта" Виктор Харитонин ведет переговоры о покупке украинского фармпроизводителя "Биолек" (г. Харьков).

http://delo.ua/biznes/kompanii/rossijskie-farmacevty-namereny-kupit-harkovskuju-farmkompaniju-biolek-142155/

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Также «Дело» в материале "Аграрная элита Украины открыла третий терминал "Нибулона" на Днепре" информирует, что сельхозпредприятие "Нибулон" торжественно открыло в пятницу в пгт Градижск на берегу Днепра новый современный зерновой терминал. Это третий речной терминал, который построил "Нибулон" в рамках реализации своего инвестпроекта по возрождению судоходства, говорится в материале.

http://delo.ua/biznes/kompanii/agrarnaja-elita-ukrainy-otkryla-tretij-terminal-nibulona-na-dnepre-142160/

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«Газета по-киевски» в публикации "Конституцию Украины снова будут править" предполагает - вчерашний праздник, возможно, стал последним для Основного закона в его нынешней редакции. Готовимся к референдуму? - задает почти риторический вопрос газета.

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/29/033201.html

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«Газета по-киевски» в материале «Большая двадцатка» создаст 52 млн рабочих мест» пишет - складывается впечатление, что правительства «Большой двадцатки» уверовали в скорое окончание кризиса, ведь отказ от государственных вливаний – это отказ от «палочки-выручалочки»: государственными дотациями достаточно успешно боролись с первыми ударами кризиса в 2008 году.

http://mycityua.com/articles/world/2010/06/29/032917.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале "Миллиарды впустую" сообщает, что Счетная палата, проверив расход средств на Олимпиаду в Ванкувере, нашла систему подготовки спортсменов в России коррумпированной и неэффективной.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/29/238867

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Также «Ведомости» в материале «Война в «Норникеле» пишут - собрание акционеров «Норильского никеля» принесло несколько сюрпризов. Председатель совета директоров Александр Волошин в новый состав избран не был, его кресло занял первый зампред правления ВТБ Василий Титов. Представители UC Rusal вместо четырех мест получили лишь три. Компания обещает переизбрать совет, чтобы восстановить статус-кво.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/29/238879

(УНИАН)