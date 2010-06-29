Главное на 29 июня (день)

Новости ТЭК

Верховная Рада в 16.00 заслушает информацию СБУ и Генеральной прокуратуры относительно ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что соответствующее решение было принято во время Согласительного совета.

В.ЛИТВИН отметил, что на Согласительном совете была детально обсуждена ситуация, сложившаяся в сессионном зале. По его словам, участники Согласительного совета не были против создания Временной следственной комиссии в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда о возвращении НАК «Нафтогаз Украины» компании «РосУкрЭнерго» более 12 млрд. кубометров газа и ареста А.МАКАРЕНКО. В частности, по словам В.ЛИТВИНА, такая комиссия может быть создана уже в четверг, 1 июля.

Относительно изменения меры пресечения для А.МАКАРЕНКО, на чем настаивала фракция БЮТ, В.ЛИТВИН предложил депутатам от БЮТ обратиться в установленном порядке к следователю. «Будем считать, что на данном этапе инцидент исчерпан», - сказал он.

После этого народные депутаты от БЮТ, блокировавшие президиум и трибуну ВР, заняли свои рабочие места.

В.ЛИТВИН обратился к ним с просьбой снять плакаты с надписями: «Макаренко защитил Украину», «Янукович + Фирташ + Хорошковский = газовая мафия», «Свободу патриоту Макаренко» и др. Депутаты от БЮТ отказались это сделать.

Фракция БЮТ требует создать на этой пленарной неделе Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию ситуации вокруг решения Стокгольмского арбитражного суда о возвращении НАК «Нафтогаз Украины» компании «РосУкрЭнерго» свыше 12 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО во время Согласительного совета руководителей фракций и председателей парламентских комитетов.

«Мы просим на этой неделе безотлагательно внести кандидатуры в состав комиссии от всех фракций и создать ВСК», - сказал он.

По словам И.КИРИЛЕНКО, провластные фракции должны быть заинтересованы в создании соответствующей комиссии для проведения объективного расследования ситуации, сложившейся после решения Стокгольмского арбитража.

В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН также призвал все фракции подать свои кандидатуры в состав ВСК.

По его словам, после этого 30 июня Комитет ВР по вопросам регламента мог бы рассмотреть соответствующий проект постановления на своем заседании, а 1 июля парламент уже создал бы соответствующую ВСК.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает рискованным использование одного маршрута поставки механизма нефти из Венесуэлы в Беларусь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского Президента, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил на совещании по наиболее актуальным вопросам диверсификации внешнеэкономической деятельности Беларуси, а также сотрудничеству с Венесуэлой, Россией и Украиной.

"Мы начали добывать нефть в Венесуэле и в Иране. Более того, мы пришли к тому, что сегодня уже поставляем нефть из Венесуэлы и довольно успешно перерабатываем ее на наших предприятиях. Сегодня стоит вопрос о надежных поставках нефти в Беларусь с мировых рынков и по разным маршрутам. Мы ни в коем случае не должны повторить ошибку, которая имела место в отношениях с Россией. Поставка с других рынков нефти по одному маршруту также опасна, как сейчас зависимость от одного государства по поставкам углеводородного сырья", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время глава Белорусского государства подчеркнул, что Беларусь не намерена вести экономическую войну с Россией. "Никакой войны. Это наши традиционные рынки, мы покупаем и будем покупать оттуда энергоносители. Никто нам Россию в этом плане на 100% не заменит. Но постепенно наша страна должна наращивать объем поставок энергоносителей и по другим маршрутам. Поэтому ставить вопрос так, что это в пику России, против России, - будет глупо, бестолково и вообще не будет понятно и приемлемо для нашего общества. Но мы не можем зависеть от одного государства, одного центра поставок, будь то энергоресурсы, сырье, комплектующие. Мы должны лететь, как говорят в Беларуси, на двух крыльях", - добавил А.ЛУКАШЕНКО.

"Россия - наш давний партнер. Мы разговариваем на одном языке, у нас один менталитет, мы один народ. Если сегодня российское руководство заняло такую позицию, наверное, у них есть основания для этого, и мы критикуем их за это, но должны войти и в их положение, - так, как они должны войти в наше положение, когда мы будем искать альтернативу природному газу, нефти, - по вопросам, в которых нас пытаются очень сильно наклонить", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Компания "РусГидро" ведет переговоры о модернизации каскадов украинских гидроэлектростанций на Днепре.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр РФ Игорь СЕЧИН по итогам встречи премьеров России и Украины Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА, состоявшейся в понедельник в Ново-Огарево, передает РИА «Новости».

"Компанией "РусГидро" ведутся переговоры по участию российской компании в гидроэнергетике. Это соглашение предусматривает вхождение в уставной капитал, модернизацию каскада гидростанций на Днепре. Этот проект находится на украинской стороне на рассмотрении", - сказал И.СЕЧИН.

Финансы

Украина завершит переговоры с Международным валютным фондом в течение этой недели, как и предполагалось ранее.

Об этом заявил вице-премьер Украины Сергей ТИГИПКО журналистам в понедельник в рамках 14-й ежегодной конференции инвесторов в Москве, передает РИА «Новости».

"Мы закончим переговоры в течение недели и в течение недели получим программу", - сказал он.

В Греции началась очередная 24-часовая всеобщая забастовка против реформы пенсионной системы и трудового законодательства.

Ожидается, что прекратит работу железная дорога и будут отменены международные авиарейсы, передает Би-Би-Си.

Во вторник греческий парламент должен начать дебаты по вопросу введения мер жесткой финансовой политики в условиях кризиса.

Среди возможных мер - сокращение пенсий, повышение пенсионного возраста и упрощение процедуры увольнения людей с работы.

(УНИАН)