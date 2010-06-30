ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Эксперт: Налоговый кодекс написан не для инвестора», в котором пишет - премьер-министр Николай Азаров выступает за скорейшее принятие Налогового кодекса. Однако текстом документа недоволен бизнес. В частности финансовый сектор…

http://delo.ua/mneniya/kommentarii/nalogovyj-kodeks-napisan-ne-dlja-142200/

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Также «Дело» в материале «Минтранс передумал снижать тарифы по страхованию пассажиров» пишет – Министерство транспорта и связи не будет снижать тарифы по страхованию пассажиров от несчастного случая на транспорте. Зато лимиты по выплатам планируется увеличить вдвое…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/mintrans-peredumal-snizhat-tarify-po-strahovaniju-142108/

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«Дело» в материале «Новый руководитель Киева сказал, что он сократит в столичном хозяйстве» пишет – убыточные коммунальные предприятия в Киеве будут ликвидированы, заявил первый заместитель главы столичной горадминистрации Александр Попов…

http://delo.ua/biznes/ukraina/novyj-rukovoditel-kieva-skazal-chto-on-sokratit-stolichnom-hozjajstve-142187/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Все токи выжали» пишет – получив в наследство от СССР одну из наиболее развитых электроэнергетических систем в мире, Украина практически ничего не сделала для повышения эффективности ее работы. В результате сегодня затраты отечественных электростанций на производство одного киловатта электроэнергии и потери в украинских энергосистемах в несколько раз выше, чем в развитых странах. Изменить ситуацию может только радикальная реформа рынка, прежде всего переход к системе формирования тарифов, учитывающей не только затраты на производство электроэнергии, но и возврат вложенных средств, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1404313

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Слияние на двоих» пишет – как стало известно изданию, правительство не согласилось с предложением Нацбанка об объединении трех национализированных банков и банка "Надра". По словам вице-премьера Сергея Тигипко, Кабмин изучает возможность объединения банка "Киев" либо с Укргазбанком, либо с Родовид Банком. Эксперты поддерживают идею укрупнения госбанков, но отмечают, что в период слияния их финансовое состояние может ухудшиться…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1404305

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Издание «Экономические известия» в публикации «Строителям хотят отменить разрешения» пишет – Государственная архитектурно-строительная инспекция предлагает упростить процедуру начала строительства и сдачу объектов в эксплуатацию путем отмены разрешительной и введения системы декларирования…

http://markets.eizvestia.com/full/stroitelyam-hotyat-otmenit-razresheniya

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Также «Экономические известия» в материале «Аграриям не снизят проценты» пишут – правительство сделало очередную ставку на агропромышленный комплекс, выдав селянам из стабфонда почти 3 млрд. грн. на снижение существующих процентных ставок по кредитам и прочие полезные начинания. Однако правила игры остались старыми, а потому и новости об эффективности программы будут прежними…

http://markets.eizvestia.com/full/agrariyam-ne-snizyat-procenty

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«Газета по-киевски» в материале «Платишь по старым тарифам? В суд!» пишет – ЖЭКи тащат в суд киевлян, которые до сих пор платят по тарифам, действовавшим до 1 июля 2009 года…

http://mycityua.com/articles/city/2010/06/29/214132.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Главные стройки Киева» пишет – Гаванский мост закрыли для президента, на Московской спят, а скоростной трамвай обещают в августе…

http://www.segodnya.ua/news/14149152.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Ягодка для инвесторов» пишет – чтобы получить разрешение продать акции американским инвесторам, компании необязательно иметь бизнес. Если компания честно говорит, что у нее ничего нет, кроме планов открыть массажный салон в Житомире, американские власти не в силах ее остановить…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/30/239035

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Также «Ведомости» в материале «Алексей Кудрин дует на нефть» пишет – вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что цена на нефть опять подведет Россию: она может упасть до $60 за баррель. В администрации президента и Минэкономразвития считают, что Кудрин дует на воду…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/30/239002

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Издание «Известия» в публикации «Сказки про газ и про нас» подает интервью Игоря Сечина, вице - премьера правительства России, который утверждает, что поставки российского топлива в Европу окружены домыслами и политическими интригами…

http://www.izvestia.ru/economic/article3143376/

(УНИАН)