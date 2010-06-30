Минюст обнародовал перечень "серых" нормативных актов

На сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.ua) обнародован перечень нормативно-правовых актов, которые применяются без государственной регистрации, а, следовательно, незаконно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, за 5 месяцев 2010 года Министерством юстиции были проведены проверки, в частности, в Министерстве финансов Украины, Министерстве здравоохранения Украины, Государственной судебной администрации Украины, Государственной службе автомобильных дорог Украины, Высшей аттестационной комиссии, Государственной службе экспортного контроля Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Государственном комитете статистики Украины, Государственном комитете Украины по земельным ресурсам, Государственной таможенной службе.

Министр напомнил, что одной из основных функций Министерства юстиции является осуществление контроля над соблюдением субъектами нормотворчества законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов путем проведения проверок.

Результаты проверок, проведенных с начала 2010 года, свидетельствуют о том, что до сих пор существует проблема применения субъектами нормотворчества незарегистрированных нормативно-правовых актов. Кроме того, продолжает существовать незаконная практика установления новых правовых норм письмами.

Так, по результатам проведенных проверок Министерством юстиции выявлено 98 незарегистрированных нормативно-правовых актов, которые подлежали государственной регистрации, однако на государственную регистрацию не подавались, и 30 писем, устанавливающих новые правовые нормы, которые должны быть изложены исключительно в нормативно-правовых актах. Кроме того, по результатам проведенных проверок было выявлено 17 методических рекомендаций, которые по своей правовой природе носят рекомендательный, разъяснительный и ведомственный характер, и не обязательны к исполнению, однако содержат новые правовые нормы, которые должны быть изложены исключительно в нормативно-правовых актах, утвержденных соответствующими предписывающими документами и зарегистрированных в Минюсте в установленном законодательством порядке.

В связи с этим Министерство юстиции обратилось к руководителям вышеупомянутых субъектов нормотворчества с требованием отмены выявленных в процессе проверок незарегистрированных нормативно-правовых актов и писем, внесения соответствующих изменений в методические рекомендации.

В случае невыполнения законных требований Министерства юстиции относительно устранения нарушений законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов Минюстом будут подготовлены соответствующие проекты распоряжений Кабинета министров Украины об отмене незарегистрированных нормативно-правовых актов, писем и предписывающих документов об утверждении методических рекомендаций.