ГЛАВНОЕ на 30 июня (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Украина и Шри-Ланка подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной конференции с Президентом Шри-Ланки Махинди РАДЖАПАКСА после двусторонних переговоров.

Президент подчеркнул, что сегодня есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве в военно-технической сфере. В частности, речь идет о ремонте самолетов, вертолетов, создании учебных баз для обучения офицеров. Президент отметил, что эти вопросы будут сформулированы в ближайшее время более конкретно. «Сейчас есть намерения, и мы видим, что они реальные», - сказал Президент.

Также были подписаны соглашения в сфере туризма и взаимной защиты секретной информации. Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина заинтересована в развитии торгово-экономических отношений со Шри-Ланкой в разных сферах, активизации сотрудничества, что будет способствовать увеличению товарооборота.

Среди других В.ЯНУКОВИЧ назвал такие сферы, как судостроительство, промышленное и инфраструктурное строительство, АПК, энергетика.

Макропоказатели

Государственный комитет статистики Украины улучшил данные роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в I квартале 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, на 0,1% - до 4,9%.

Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

"Номинальный ВВП за первый квартал 2010 года составил 218 млрд. 125 млн. грн. Реальный ВВП за первый квартал 2010 года по сравнению с соответствующим кварталом 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 104,9%, а с четвертым кварталом прошлого года, с учетом сезонного фактора, - 99,7%", - сообщается на веб-сайте Госкомстата.

Как сообщал УНИАН, предварительные данные о ВВП в первом квартале т.г. Госкомстат обнародовал 17 мая т.г., согласно которым экономический рост за указанный период составил 4,8%.

По данным Администрации Президента Украины, рост ВВП в январе-мае 2010 года составил 6,1%.

Правительство прогнозирует рост ВВП Украины в 2010 году на уровне 3,7%.

В 2009 году падение ВВП составило 15,1%.

Законодательство

К проекту Налогового кодекса поступили около трех тысяч предложений от более чем 100 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Верховной Рады народный депутат Виталий ХОМУТЫННИК (фракция Партии регионов).

По его словам, рабочая группа, которая работает над проектом Налогового кодекса, решила, что из второго раздела необходимо изъять все фискальные новации.

Как сказал В.ХОМУТЫННИК, в третьем и пятом разделах необходимо оставить позитивные новации относительно уменьшения ставок налогов, введения социальных режимов налогообложения, а также оставить возможности отсрочить уплаты налогов через новый механизм инвестиционного налогового кредита.

В.ХОМУТЫННИК отметил, что есть все шансы на этой сессии ВР принять Налоговый кодекс. Он призвал всех народных депутатов, как от коалиции, так и от оппозиции, активно подключиться к его подготовке. По его словам, необходимо принять Налоговый кодекс «в редакции, которая будет устраивать всех».

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Верховная Рада Украины отозвала проект закона о Фонде госимущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 из 430 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение парламента народным депутатом Украины от фракции БЮТ Валерием ПИСАРЕНКО.

Как сообщил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на заседании парламента, автор законопроекта обратился с просьбой отозвать с рассмотрения данный законопроект. Парламент согласился с этой просьбой.

Данным законопроектом предусматривалось упорядочить деятельность и полномочия ФГИУ.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) оставил без изменений список ценных бумаг, которые он будет принимать в обеспечение под рефинансирование в третьем квартале этого года.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №14-011/2787-11087, текстом которой располагает УНИАН.

В частности, НБУ может рассматривать в качестве принятого обеспечения под кредиты рефинансирования государственные облигации Украины, депозитные сертификаты Нацбанка, облигации Государственного ипотечного учреждения, облигации муниципальных займов и облигации предприятий, учтенные банком векселя субъектов хозяйствования, а также банковские векселя, авалированные другим банком.

Как сообщал УНИАН, общий объем операций Нацбанка по рефинансированию комбанков в январе-мае 2010 года составил 3,84 млрд. грн.

В 2009 году общий объем предоставленного Нацбанком рефинансирования составил 64,405 млрд. грн.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 29 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,56 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 9,72 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,45-9,64 грн./евро, по продаже – в пределах 9,66-9,78 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 июня понизился на 0,9% и сегодня составляет 0,2440 грн./рубль, продажи – на 0,6% - до 0,2535 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2400-0,2580 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,58 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 9,70 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,45-9,64 грн./евро, по продаже – в пределах 9,67-9,76 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы сегодня понизился на 0,6% по сравнению с 29 июня – до 0,2442 грн./рубль, продажи – на 0,7% - до 0,2537 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2400-0,2600 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,93 грн., евро – 9,45/9,70 грн., рубль – 0,2200/0,2400 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,92 грн., евро – 9,45/9,85 грн., рубль – 0,2440/0,2580 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,45/9,75 грн., рубль – 0,2470/0,2550 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 30 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,907, к евро – 9,644959, к российскому рублю – 0,25347.

ТЭК

Цена природного газа, импортируемого в Украину, в третьем квартале текущего года останется на уровне цены второго квартала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции.

«Что касается газа, то цена сохранится на том же уровне, которая была во втором квартале», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономики, Украина в мае 2010 года импортировала природный газ по ценам 232,86 долл. за тыс. куб. м и 246 долл. за тыс. куб. м. В соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между «Нафтогазом» и «Газпромом» 21 апреля т.г., цена импортированного в мае природного газа определялась с учетом скидки в размере 100 долл. за 1 тыс. куб. м.

В первом квартале этого года цена импортируемого Украиной российского газа выросла до 305,68 долл. за тыс. куб. м по сравнению с 208,12 долл. за тыс. куб. м в четвертом квартале 2009 года.

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НАК «Нафтогаз Украины» накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 16,7 млрд. куб. м природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня журналистам в ходе рабочей встречи Российского газового общества и Национального газового союза Украины, которая проходит сегодня в Киеве.

По его словам, до начала нового отопительного сезона компания планирует накопить в ПХГ около 27 млрд. куб. м газа.

«Мы будем закачивать объем, необходимый для прохождения осенне-зимнего периода и поддержания транзита газа», - добавил В. ЧУПРУН.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» планирует в 2010 году привлечь кредитные ресурсы на сумму 16,323 млрд. грн. для финансирования закачки природного газа в подземные хранилища газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий ШМАЛЬ заявляет, что при запуске газопроводов «Северный поток» и «Южный поток» Россия не сможет отказаться от транзита газа через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе рабочей встречи Российского газового общества и Национального газового союза Украины, которая проходит сегодня в Киеве.

«Даже когда мы построим «Северный поток» и «Южный поток», мы не сможем отказаться от Украины. А через Украину мы пропускаем 110-120 млрд. куб. м газа в год», - сказал он.

При этом он добавил, что, «конечно, украинский коридор является весьма важным для нас».

Также Г.ШМАЛЬ отметил, что России и Украине необходимо разработать совместную концепцию взаимодействия обеих стран в газовой и нефтегазовой отрасли сроком действия как минимум на 20 лет.

Как сообщал УНИАН, "Южный поток" (South Stream) является российско-итальянским проектом газопровода, который должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну. Далее его две ветви планируются через Балканский полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные маршруты пока не утверждены. Согласно планам, газопровод должен вступить в строй к 2015 году. Планируемая мощность "Южного потока" составляет 63 млрд. куб. м. газа в год.

«Северный поток» – маршрут экспорта российского газа в Европу через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Строительство второй нитки газопровода приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м в год.

Транспорт

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявляет, что международное железнодорожное сообщение в Черновицкой области, пострадавшей в результате сильних дождей, будет восстановлено в течение двух-трех дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я думаю, что в течение двух, максимум трех дней мы полностью восстановим движение по железной дороге», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, в настоящее время перевозка пассажиров через границу организована с помощью автобусов.

«Есть повреждения и магистральных автодорог, но мы сегодня до конца дня должны полностью все восстановить», - добавил первый вице-премьер.

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Россия рассчитывает совместно с Украиной занять свою нишу на мировом рынке транспортной авиации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал премьер-министр России Владимир ПУТИН, выступая на международном форуме «Технологии в машиностроении - 2010»

«Мы уверены, что у нас есть свои возможности и свои ниши – это и магистральные самолеты, это специальная авиационная техника, это боевая техника, где у нас абсолютные конкурентные преимущества, это транспортные самолеты, причем такие, которых в мире никто строить не может», - сказал В.ПУТИН.

«А мы можем – мы связываем перспективы в этом смысле в кооперации с нашими украинскими коллегами, имея в виду совместную работу по продвижению самолетов семейства «Антонов», - подчеркнул он.

Как сказал В.ПУТИН, руководство России убеждено, что российский авиапром способен найти свое место на глобальном рынке, и связывает с этой отраслью серьезные надежды. «Мы прекрасно представляем себе ситуацию на мировых рынках в авиастроении. Прекрасно представляем, насколько остра там конкуренция, насколько там заняты и освоены ниши», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 июня В.ПУТИН заявил о безальтернативности объединению авиационных промышленностей Украины и России на рыночной основе. «Единственный вопрос, который мы должны для себя определить, - если мы будем объединять наши авиастроительные комплексы, то, разумеется, мы можем это сделать только на рыночной основе», - подчеркнул В.ПУТИН.

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Железнодорожники Южной железной дороги ввели новые маршруты в летний график движения пригородных поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Введены такие маршруты: Харьков-Пассажирский — Змиев, Харьков-Пассажирский — Борки, Левада — Коробочкино — Лосево, Полтава — Малая Перещепинская, Сумы — Белополье.

Как отмечается в сообщении, такие изменения появились в результате изучения спроса пассажиров.

Также после капитального ремонта вышел в рейс поезд повышенной комфортности сообщением Харьков — Запорожье. Маршрут электропоезда №6321 «Харьков — Совнаркомовская» продлен до станции Огульцы им. А. Пучко. Кроме того, возобновлена остановка электропоездов на платформе Караванная на участке Харьков — Совнаркомовская.

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В пункте пропуска «Порубное» в Черновицкой области временно ограничено движение транспорта, особенно грузовиков. Причиной этого стало сообщение румынских пограничников о том, что в связи с повышением уровня воды существует угроза разрушения моста через пограничную реку Сирет.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, дорога, которая проходит через город Ботошань, из-за затопления будет использоваться только в одном направлении.

Государственная пограничная служба Украины просит водителей, которые едут в Румынию, учесть данную информацию и по возможности спланировать маршрут через пункт пропуска «Дьяково», который находится в Закарпатской области.

Кроме этого, в связи с подтоплением и размыванием опор железнодорожного моста и участка железнодорожной дороги «Черновцы – Вадул Сирет – Сучава (Румыния)» временно прекращена работа пункта пропуска «Вадул Сирет». По этой причине пассажиров поездов перевозят между железнодорожными станциями «Черновцы» и «Сучава» (Румыния) на автобусах через пункт пропуска «Порубное».

Авиапром

Украина не будет выступать в роли миноритария в создаваемом украинско-российском совместном предприятии по авиастроению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кабмине заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Мы никогда не будем миноритарями, по крайней мере, никогда даже на миноритариев не были похожи», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что Украина предложила России создать такое совместное предприятие с целью кооперации и координации совместных проектов в авиастроительной отрасли, разработки новых моделей самолетов, а также их последующего сбыта.

«Мы дали предложение создать совместное предприятие, которое будет заниматься координацией и кооперацией внутри как российского так и украинского авиапрома, и заниматься разработкой новой техники и сбытом продукции, которую производят совместно как украинский, так и российский авиапромы», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что при создании совместного предприятия стороны будут сохранять полный контроль над своими активами.

«Все, что касается формы собственности, то, как она была, так она и остается», - отметил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, премьер-министры Украины и Российской Федерации Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН дали поручения профильным министерствам наладить полномасштабную кооперацию в области авиастроения предприятий Российской объединенной авиационной строительной корпорации и украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов».

Недвижимость. Строительство

Правительство выделит 5 млн. грн. на закупку жилья для инвалидов по зрению и слуху.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Будет приобретено около 20-25 квартир», - сказал министр.

По его словам, сегодня на заседании правительство утвердило соответствующий порядок приобретения жилья инвалидам по зрению и слуху за счет средств государственного бюджета.

Открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркнул, что в государственном бюджете предусмотрено 5 млн. грн. на приобретение жилья для инвалидов. «Невзирая на сложную ситуацию в бюджете, мы предусмотрели около 5 млн. грн. на приобретение таких квартир. Проблема обостряется. Напомню, что в прошлом году правительство не потратило на эту цель ни копейки», - подчеркнул глава правительства.

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Градостроительного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 383 из 430 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим кодексом устанавливаются общие правовые и организационные основы планирования и застройки территорий в Украине.

В кодексе предусмотрено, что к территориям, на которых вводится особое государственное регулирование деятельности в сфере планирования и застройки территорий, относятся земли оздоровительного назначения; территории исторических ареалов населенных мест; приграничные территории; земли обороны; территории и объекты природно-заповедного фонда, водоохранных зон и прибрежных защитных полос и других территорий природоохранного назначения; территории перспективного развития транспортной, инженерной инфраструктуры межгосударственного и государственного значения; зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В соответствии с законопроектом, особое государственное регулирование на соответствующих территориях вводится в соответствии с законами Украины, нормативно-правовыми актами Кабинета министров Украины, центральных и местных органов исполнительной власти.

В кодексе предусмотрено, что архитектурно-градостроительный совет образуется по решению Совета министров Автономной Республики Крым, областной, Киевской, Севастопольской городской, районной государственной администрации, исполнительных органов городского совета. Он является совещательным органом, который действует на общественных началах. Не допускается взимание средств с заказчиков (застройщиков) и разработчиков проектов за подготовку к рассмотрению и рассмотрение таких проектов на заседании архитектурно-градостроительного совета. Обязательному рассмотрению на заседании архитектурно-градостроительного совета подлежат: градостроительная документация, архитектурные решения проектов объектов архитектуры, расположенных в исторической части городов, в исторических ареалах, проекты высотных зданий и сооружений.

Для профессионального коллегиального обсуждения планировочных, архитектурных и инженерных решений проектов наиболее важных объектов градостроения и архитектуры, а также в случае необходимости обоснования градостроительных условий и ограничений застройки отдельных земельных участков при центральном органе исполнительной власти по вопросам строительства, градостроения и архитектуры образуется высший архитектурно-градостроительный совет.

В законопроекте предусмотрено, что должна быть Генеральная схема планирования территории Украины, которая разрабатывается на расчетный срок, составляющий 20 лет. Центральный орган исполнительной власти по вопросам строительства, градостроения и архитектуры ежегодно проводит мониторинг реализации Генеральной схемы планирования территории Украины по показателям, утвержденным в установленном порядке, и подает Кабинету министров Украины отчет о ее выполнении по состоянию на 1 января текущего года.

Законопроектом также предусматривается, что схема планирования территории административного района разрабатывается в одну стадию на расчетный срок, составляющий 20 лет.

Законопроектом предусматривается, что Генеральный план разрабатывается для территории населенного пункта с включением пригородной зоны - прилегающих территорий (зоны общих интересов), необходимых для планировочного развития населенного пункта на 20 лет (расчетный срок генерального плана), для реализации общих интересов территориальных общин данных территорий. Для городов с населением более 500 тыс. человек, курортов государственного значения составляющей частью генерального плана является концепция развития города. Концепция развития города содержит необходимые технико-экономические, градостроительные, ресурсные обоснования масштабов и направлений развития города на долгосрочную перспективу, которая может превышать расчетный период генерального плана.

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Риэлторы выступают за отмену комиссионных и введение фиксированной ставки за оформление сделки купли-продажи жилья.

Об этом сегодня сообщил владелец и генеральный директор риэлторской компании «Планета «Оболонь» и портала недвижимости Domik.net Виталий КОТЕНКО в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, покупателю недвижимости следует отказываться от навязывания со стороны риэлтора уплаты 2-5% комиссионных при покупке жилья.

Руководитель портала назвал таких риэлторов вымогателями и рекомендовал покупателям жилья отказываться от их услуг и либо искать варианты без посредников, либо заказывать услугу риэлтора с обязательным заключением договора и прописыванием того, что входит в эту услугу.

«Если идти по пути наименьшего сопротивления и открывать газеты или основные порталы объявлений, где может дать объявление каждый, там с вас будут вымогать деньги. Относитесь к этому адекватно – не платите. Ищите другой объект, ждите, не покупайте», - сказал он.

В частности, по словам В.КОТЕНКО, сегодня покупатель недвижимости может выбрать квартиру из листинга портала Domik.net, где за оформление сделки покупатель не платит комиссионные, а только фиксированную сумму (около 6,5 тыс. грн.).

В.КОТЕНКО считает, что стоимость оформления сделки купли-продажи и продвижения объекта на рынок не должна зависеть от суммы продажи квартиры, поскольку эти услуги не адекватны трудозатратам.

Гендиректор компании отметил, что сложившаяся на рынке ситуация, когда комиссионные платит покупатель, выгодна риэлтору, поскольку упрощает получение гонорара. «Уговорить продавца на работу, за которую он не будет платить – легко, все любят бесплатное», - добавил он.

Эксперт считает, что такое положение дел противоречит здравому смыслу, поскольку риэлтор заинтересован в сделке «любой ценой» и будет находиться на стороне, которая оплачивает его услуги. По его мнению, риэлторам следует отказаться от практики заключения договоров с продавцами на бесплатной основе.

Руководитель портала разделяет риэлторов на две категории – риэлторы в классическом понимании и продавцы информации – люди, «функции которых заключаются в том, чтобы прийти сфотографировать объект, выставить его в листинг и попросить за это абсолютно неадекватную оплату».

В.КОТЕНКО пояснил, что «продавцы информации» сразу предложат заплатить за их услуги, а «классические» риэлторы – докажут необходимость в их услугах.

В свою очередь президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Киева Игорь ОДНОПОЗОВ считает, что платить риэлтору должен тот, кто заказывает услугу.

По его мнению, продавцу жилья также выгодно платить риэлтору, поскольку он продаст его квартиру «по выгодной цене на максимально выгодных условиях».

По данным И.ОДНОПОЗОВА, за период кризиса количество сделок купли-продажи, заключенных без посредника, не увеличилось. «Без риэлторов сейчас реально вряд ли что-то оформляется. Если такой процент существует, то он достаточно небольшой», - добавил он.

Торговля

19 июля в Одессе состоится Чрезвычайный съезд работников рынков Украины. Об этом УНИАН сообщил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК.

По его словам, во время съезда планируется принять программу стратегических действий относительно решения острой проблемной ситуации, сложившейся на рынках страны. Участники обратятся к Президенту и премьер-министру Украины с требованием предпринять безотлагательные действия с тем, чтобы не допустить нарушения социально-экономических прав людей, занятых в рыночной торговле. В противоположном случае, по словам М.ЯКИБЧУКА, страну ожидает ряд Всеукраинских акций протеста.

Участие в съезде примут работники рынков Одессы, Хмельницкого, Харькова, Черновцов, Киева, Днепропетровска, Донецка, Винницы, Тернополя, Луцка и других городов.

Как отмечают в НФПУ, наибольшую обеспокоенность работников рынков вызывают изменения налогового законодательства и усиление фискальной системы; законность назначения владельцев рынков и связанные с этим проблемы заключения договоров аренды; неправомерность и экономическая необоснованность арендной платы и рыночного сбора на большинстве рынков Украины; неопределенность тарифов на услуги рынков; отсутствие гарантий сохранения или возвращения инвестиций предпринимателей в рабочие места, а также завышение цен на рыночные товары для потребителей.

По словам заместителя председателя НФПУ Григория КАБАНЧЕНКО, проблемы наемных работников рынков за 18 лет независимости Украины фактически нарушаются впервые. «До этого времени все решали проблемы владельцев рынков и частных предпринимателей, имеющих право торговли на рынке. Наемные же работники оставались вне поля зрения. Эти люди сегодня достигают предпенсионного возраста, и перед ними возникнет вопрос пенсионного обеспечения. Вследствие неурегулированной системы учета и ненадлежащего оформления занятости, многие из них останутся без пенсий, а в отдельных случаях - и без средств к существованию», - отмечает Г.КАБАНЧЕНКО.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 2761 рынок, в торговле на которых задействованы 2,4 млн. лиц постоянно, а еще почти 4 млн. работают периодически.

Инициаторами Чрезвычайного съезда работников рынков Украины выступили представители рынков «Привоз» и «Староконный» (г. Одесса), «Озерка» (г. Днепропетровск), «Троещина» (г. Киев).

Погода

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на среду, 30 июня, из-за возможного ухудшения погодных условий на полуострове.

«Ожидаются сильные дожди, местами - ливни, гроза. Непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе управления, который есть у агентства УНИАН.

На реках юго-восточного предгорья возможен подъем уровня воды до одного метра.

МЧС просит туристов и жителей Крыма не купаться во время грозы, избегать открытой местности и возвышенностей, не находитесь под отдельно стоящими деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций.

«В помещениях желательно не использовать электроприборы и телефонную связь», - заявили спасатели.

Последний раз штормовое предупреждение объявлялось в Крыму в понедельник.

(УНИАН)