Кабмин принял ряд кадровых решений

Кабинет министров сегодня на заседании принял ряд кадровых решений.

Об этом УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

В частности, правительство назначило КОЛОМИЙЦА В.М. заместителем министра труда и социальной политики, СЁМКУ С.М. заместителем председателя Государственной таможенной службы, КИРИЧЕНКО В.А. заместителем председателя государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторингу ее рынка, КОЗЫРЯ Б.Ю. заместителем председателя Государственной администрации морского и речного транспорта, СОЛОНЧУКА Ю.И. заместителем председателя Государственной авиационной администрации.

Правительство уволило Владимира СУМОВСКОГО с должности директора государственного департамента надзора за соблюдением законодательства о труде, главного государственного инспектора труда и назначило на эту должность ЯЦКИНА В.И.

Правительство назначило ПОЧЕПУ В.А. первым заместителем председателя правления государственной акционерной компании «Хлеб Украины» и ТРЕТЯКА В.И. - заместителем председателя правления ГАК «Хлеб Украины».

Правительство уволило Руслана КРАМАРЕНКО с должности заместителя министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а также Александра МАЗУРЧАКА - с должности заместителя министра по вопросам ЖКХ.

Правительство также уволило с должности заместителя министра труда и социальной политики Украины Виктора ИВАНКЕВИЧА, который был назначен на эту должность в январе 2008 года.

Кроме того, правительство уволило ГОЛОВЧАНСКОГО Ю.М. с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.

Правительство также рекомендовало Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ уволить и назначить ряд председателей райгосадминистраций.