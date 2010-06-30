Украина и ВОИС подписали программу сотрудничества

Кабинет министров Украины и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подписали программу сотрудничества на 2010-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, от имени украинского правительства документ подписал вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО, а от ВОИС – генеральный директор организации Френсис ГАРРИ сегодня в Кабинете министров Украины.

«Украина занимает 108-е место в мире по защите интеллектуальной собственности. Хотелось бы, чтобы с подписанием этой программы эти показатели изменились и, по меньшей мере, приблизились к первой «пятьдесятке», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

В свою очередь, Ф.ГАРРИ поблагодарил украинскую сторону за конструктивную позицию в работе Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Программой определены мероприятия, которые позволят усовершенствовать национальную систему правовой охраны интеллектуальной собственности, в частности, путем проведения семинаров с участием специалистов ВОИС с целью разъяснения механизма имплементации в украинское законодательство норм международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, порядка распоряжения и использования интеллектуальных достижений, повышения профессионального уровня специалистов в этой сфере, работников правоохранительных и контролирующих органов, творческих союзов, организаций коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав.

Справка УНИАН. Государственная система правовой охраны интеллектуальной собственности Украины образована в 1993 году.

С 2002 года действует бессрочное рамочное соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.