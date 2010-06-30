Посол Республики Беларусь в Украине Валентин ВЕЛИЧКО считает, что в этом году есть основания для увеличения товарооборота с Украиной до 4,5 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Есть все основания полагать, что в этом году мы приблизимся где-то к 4,5 млрд. долларов США»,- сказал он.

По словам В.ВЕЛИЧКО, товарооборот между Украиной и Беларусью в 2009 году составил около 3 млрд. долларов. «Сегодня стоит задача вернуть то время, когда в 2008 году наш товарооборот был 5 млрд. долларов США»,- сказал посол.

Он также сообщил, что за 5 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил 1,5 млрд. долларов.

Кроме того, В.ВЕЛИЧКО отметил активизацию сотрудничества в приграничных регионах. По его словам, Житомирская, Ривненская, Волынская области в 5-6 раз увеличили товарооборот с Беларусью.

В.ВЕЛИЧКО также отметил хорошие контакты на уровне глав государств двух стран. Также, по его мнению, межправительственная комиссия работает «стабильно, надежно и перспективно».