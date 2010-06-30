ЕК начинает переговоры с Беларусью

Еврокомиссия начинает переговоры с Беларусью о признании рыночного статуса белорусской экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, переговоры будут начаты 30 июня – 2 июля в рамках визита в Беларусь делегации Европейской комиссии во главе с директором департамента мер торговой защиты Генерального директората по внешней торговле Штефном ДИПЕПЕРОМ.

"Основной целью визита является начало процедуры признания Европейским Союзом рыночного статуса экономики Республики Беларусь в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита в Минск заместителя Генерального директора Гендиректората Европейской комиссии по внешней торговле Петера БАЛАША, который состоялся 25-26 января 2010 года", - сообщил представитель пресс-службы.

В рамках визита запланированы встречи делегации Еврокомиссии с руководством Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства финансов и Национального банка Беларуси.

Во время предстоящего визита представители Еврокомиссии намерены ознакомиться с предпринимаемыми правительством Беларуси мерами по либерализации экономики и разъяснить условия признания ЕС рыночного статуса экономики Беларуси.

"Признание рыночного статуса белорусской экономики имеет большое значение при проведении Евросоюзом антидемпинговых расследований в отношении белорусской продукции, так как гарантирует объективную оценку нормальной стоимости товаров, произведенных в Беларуси". – подчеркнули в пресс-службе МИД Беларуси.

По итогам визита с Еврокомиссией планируется согласовать план дальнейших действий по продвижению переговорного процесса по данному вопросу.