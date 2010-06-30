Украина и Россия планируют создать приграничные торговые полосы для торговли между частными лицами.

Об этом в интервью проекта “УНИАН-Новости ЕС” сообщил первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолий ГУТНИК (http://eunews.unian.net/ukr/detail/193971).

«Сейчас мы идем дальше, на сегодняшний день вместе с правительством уже прорабатывается возможность создания „торговых зон” в приграничной полосе, чтобы россияне в Украину, а украинцы в Россию могли ездить и свободно торговать”, - сказал он.

«Предусматривается, что будут определены определенные территории, на определенном расстоянии от границ, на которых можно будет пересекать границу со своими товарами для продажи в соседней стране при наличии определенных документов относительно того, что этот товар был соответствующим образом произведен или выращен владельцем”, - добавил представитель Гостаможни.

А.ГУТНИК также выразил надежду, что новые условия перемещения через российско-украинскую границу быстро вступят в силу.