Главное на 30 июня (вечер)

Промышленность

Государственный комитет статистики Украины улучшил данные роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в I квартале 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, на 0,1% - до 4,9%.

Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

"Номинальный ВВП за первый квартал 2010 года составил 218 млрд. 125 млн. грн. Реальный ВВП за первый квартал 2010 года по сравнению с соответствующим кварталом 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 104,9%, а с четвертым кварталом прошлого года, с учетом сезонного фактора, - 99,7%", - сообщается на веб-сайте Госкомстата.

Украина и Россия планируют создать приграничные торговые полосы для торговли между частными лицами.

Об этом в интервью проекта “УНИАН-Новости ЕС” сообщил первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолий ГУТНИК (http://eunews.unian.net/ukr/detail/193971).

«Сейчас мы идем дальше, на сегодняшний день вместе с правительством уже прорабатывается возможность создания „торговых зон” в приграничной полосе, чтобы россияне в Украину, а украинцы в Россию могли ездить и свободно торговать”, - сказал он.

«Предусматривается, что будут определены определенные территории, на определенном расстоянии от границ, на которых можно будет пересекать границу со своими товарами для продажи в соседней стране при наличии определенных документов относительно того, что этот товар был соответствующим образом произведен или выращен владельцем”, - добавил представитель Гостаможни.

А.ГУТНИК также выразил надежду, что новые условия перемещения через российско-украинскую границу быстро вступят в силу.

Новости ТЭК

Беларусь рассчитывает на снижение ставки транзита на электроэнергию и венесуэльскую нефть со стороны Украины в рамках урегулирования финансовых обязательств, появившихся между субъектами хозяйствования в 90-е годы в связи с переходом стран на национальные валюты.

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО на пресс-конференции в Киеве.

«Понятно, что вряд ли сегодня кто-то может говорить, что выложи какую-то сумму. Но есть пути такого двустороннего развития. Мы покупаем большое количество электроэнергии - в этом году 2,5 млрд. кВт часов. Плюс 1,5 млрд. кВт часов поставляется через Беларусь в Литву. Мы венесуэльскую нефть транспортируем через Украину. Здесь тоже есть возможности снижения того же транспортного тарифа», - сказал он.

Белорусский дипломат при этом подчеркнул, что Беларусь никогда не предлагала рассматривать вопрос урегулирования финансовых обязательств субъектов хозяйствования как внешний государственный долг Украины. «Мы никогда не говорили о каком-то долге, мы говорили о вопросах финансового характера. Все были ранее привязаны к российскому рублю и при переходе на национальные валюты были зафиксированы некоторые суммы. Они интерпретировались, уменьшались и так далее, подписывались соглашения на уровне глав государств и правительств», - пояснил посол.

«Сегодня выработана политика единого подхода, чтобы искать возможные варианты, понимая друг друга», - подчеркнул В.ВЕЛИЧКО.

В то же время посол Беларуси не стал говорить о взаимосвязи проблемы урегулирования финобязательств с процедурой обмена грамотами о ратификации Договора о государственной границе от 1997 года. «Мы ратифицировали, стоит вопрос об обмене ратификационными грамотами. Для людей, которые живут на 1080 км этой границы, это никак не сказывается. Речь идет уже о перспективе, об интеграционном процессе Украины в ЕС», - отметил посол.

По его мнению, обмен ратификационными грамотами не является «острым вопросом», поскольку ни одна из сторон не имеет территориальных претензий друг к другу.

«Понятно, что есть желание приступить быстрее к демаркации границ. Думаю, что он спокойно будет решаться, с пониманием заинтересованных сторон», - добавил посол.

В российской газовой монополии "Газпром" признали, что должны Беларуси еще 32 млн. долл. за транзит топлива по территории республики.

Такое заявление сделал первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО, сообщает РИА «Новости».

В.СЕМАШКО добавил, что российско-белорусское соглашение о транспортировке газа будет «наверняка» подписано 1 июля. «Вчера мы согласовали этот вопрос», - пояснил он.

Ранее в Минске оценивали общую задолженность "Газпрома" по транзиту в 260 миллионов долларов. 24 июня российская сторона выплатила Беларуси 228 миллионов, а оставшиеся 32 миллиона в качестве долга не признавала. В "Газпроме" поясняли, что оплата за транзит топлива была произведена, исходя из транзитной ставки 1,45 доллара за прокачку тысячи кубометров газа на 100 километров по белорусским трубам. Увеличение ставки, как подчеркивали в концерне, возможно только после того, как Беларусь выполнит условие контракта с Россией по повышению оптовой надбавки на газ, реализуемый "Белтрансгазом" на местном рынке.

Указанная надбавка (10,47 доллара на тысячу кубометров в 2009 году и 11,0 долларов в 2010 году) должна была позволить российской монополии повысить прибыль, получаемую "Белтрансгазом" на рынке Беларуси. Однако, надбавка так и не была введена. В случае, если бы это произошло, ставка транзита для "Газпрома", которому принадлежит половина "Белтрансгаза", выросла бы до 1,74 доллара в 2009 году и 1,88 доллара в 2010 году.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению конкурса по продаже 50% акций акционерной компании "Укрнафтопродукт".

Об этом сообщает официальное издание ФГИ "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, Фонд госимущества также предлагает всем потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи пакета акций данного предприятия.

Финансы

В Украине НДС-облигации будут выпущены на 17,7 млрд. грн., что составляет 91% от 19,440 млрд. грн. – суммы просроченной задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщается в пресс-релизе Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), именно на такую сумму было подано 2569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Срок подачи заявок на возмещение НДС ценными бумагами закончился 25 июня т.г.

Кабинет Министров Украины внес изменения в некоторые правительственные акты, которыми регулируются вопросы бесплатной передачи конфискованных автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующее постановление было принято во время заседания Кабинета министров 30 июня.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, проект постановления подготовило Министерство юстиции с целью разблокирования механизма бесплатной передачи автомобилей, конфискованных по решениям судов. Проблема заключалась в необходимости обеспечения действительно бесплатной передачи такого имущества - механизм был фактически невозможен из-за пакета не урегулированных в законодательстве вопросов.

Кроме того, изменения были разработаны с целью сделать невозможными коррупционные схемы ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Так, правительство установило возможность регистрации конфискованных и безвозмездно переданных транспортных средств без уплаты пошлины, налогов и сборов, предусмотренных при ввозе автомобилей на таможенную территорию Украины. А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, предусматривает возможность бесплатной передачи такого имущества, в частности, детским домам семейного типа, приемным семьям.

Вместе с тем, Кабмин установил, что изъятое таможенными органами и переданное безвозмездно имущество можно отчуждать только при условии предварительной уплаты пошлины и налогов и сборов, которые предусмотрены при импорте этого имущества.

Министр юстиции отметил, что постановление Кабмина направлено не на смену существующего порядка налогообложения конфискованных транспортных средств, а на приведение положений постановлений Кабинета министров в соответствие с Таможенным кодексом и Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования рынка автомобилей в Украине”.

Министр также подчеркнул, что усовершенствование порядка бесплатной передачи конфискованных транспортных средств будет способствовать сокращению расходов Государственного бюджета Украины, связанных с хранением конфискованного по решениям судов имущества. Такое имущество не реализуется преимущественно в связи с тем, что таможенные платежи, которые насчитываются при его импорте на территорию Украины, превышают рыночную стоимость этого имущества. Спрос на такое имущество отсутствует.

В случае невозможности безвозмездно передать указанные транспортные средства единственным путем распоряжения ими является их уничтожение (утилизация), в результате чего государство несет дополнительные расходы на проведение соответствующих процедур.

Согласно статистическим данным органов государственной исполнительной службы за 2009 год, нереализованными в связи с отсутствием спроса были 3 тыс. 59 транспортных средств, конфискованных по решениям судов. Общая стоимость этих транспортных средств составляла 116 101 372 грн., из них – 96 430 463 грн. – пошлина, налоги и сборы, которые насчитываются при ввозе товаров на таможенную территорию Украины. По состоянию на конец первого квартала 2010 года нереализованными оставались 3 тыс. 4 транспортных средства.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9035/7,9095 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9065/7,9080 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9050/7,9075 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9070 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2529/0,2531 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2529/0,2530 грн./рубль. К закрытию цены выросли до 0,2538/0,2539 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 31,16 рубля за доллар (-0,1050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2219/1,2221 долл./евро, а к 14:30 выросли до 1,2285/1,2287 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,6625/9,6735 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,6520/9,6610 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 9,7050/9,7140 грн./евро.

По предварительным данным, годовая инфляция в июне 2010 года (июнь-2010 до июня-2009) в зоне евро будет составлять 1,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В мае 2010 года годовая инфляция составляла в еврозоне 1,6%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – 2,0%.

В зону евро с января 2009 года входит 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.

(УНИАН)