Курс НБУ на 01.07.10

Официальный курс НБУ на 01.07.10 100 USD – 790.5300 (30 июня – 790.7000) 100 EUR – 970.0594 (30 июня – 964.4959) 10 RUR – 2.5293 (30 июня – 2.5347)Учетные курсы банковских металлов на 01.07.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 98065.25 (30 июня – 97730.52) 961 XAG 10 Серебро – 1481.45 (30 июня – 1468.33) 962 XPT 10 Платина-121188.25 (30 июня-121925.94) 964 XPD 10 Палладий-35494.80 (30 июня-36372.20)

Официальный курс НБУ на 01.07.10 100 USD – 790.5300 (30 июня – 790.7000) 100 EUR – 970.0594 (30 июня – 964.4959) 10 RUR – 2.5293 (30 июня – 2.5347) Учетные курсы банковских металлов на 01.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 98065.25 (30 июня – 97730.52) 961 XAG 10 Серебро – 1481.45 (30 июня – 1468.33) 962 XPT 10 Платина-121188.25 (30 июня-121925.94) 964 XPD 10 Палладий-35494.80 (30 июня-36372.20)

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