Анонс на 1 июля

Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Заседание круглого стола "Укрзализныци".

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Конституционный Суд Украины начнет в форме устного слушания рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно подведомственности дел, связанных с социальными выплатами». Судья-докладчик по делу - Виктор Шишкин.

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Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ).

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Пресс-конференция министра культуры и туризма Украины Михаила Кулиняка, посвященная итогам деятельности Министерства культуры и туризма за первые 100 дней работы правительства.

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Пресс-конференция, посвященная стратегии развития АБ "Укргазбанк". Участники: председатель Наблюдательного Совета Банка Виктор Ивченко, председатель Правления Анатолий Брезвин,представитель Министерства Финансов Украины.

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Пресс-конференция и.о.председателя ГНА в Киевской области Анатолия Петренко на тему: «Этапы и перспективы развития налоговой службы: 20 лет становление, настоящее и будущее с Налоговым кодексом Украины».

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Пресс-конференция, посвященная выходу нового макроэкономического прогноза Всемирного банка для Украины и итогам работы Банка в прошлом финансовом году. Участники: Мартин Райзер, Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Пабло Сааведра, Координатор программ экономического развития в Украине, Беларуси и Молдове; Руслан Пионткивский, старший экономист Представительства Всемирного банка в Украине.

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11-00 - в медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Налоговые новации. Последствия принятия проекта нового Налогового кодекса для украинцев». Участники: исполнительный директор Центра социально-экономических исследований Дмитрий Боярчук, старший консультант сектора экономической стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован, зам.председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов, член-корреспондент НАНУ, зам.директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий (ул. Сретенская, 2/8). Телефоны: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

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Пресс-конференция на тему: "Факторы дестабилизации рынка нефтепродуктов и сжиженного газа в период пикового потребления". Участники: президент Украинской ассоциации сжиженного газа Сергей Пивень, президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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Пресс-конференция на тему: "Развитие туристической привлекательности Украины - новые идеи и проекты". Участники: Анатолий Пахля, председатель Госслужбы туризма и курортов; Евгений Самарцев, председатель Совета по вопросам туризма и курортов; Светлана Фельдман, издатель энциклопедии активного туризма; Елизавета Яшина, координатор программы "Украина - впечатления молодежи".

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Состоится брифинг заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко о тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

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Заседание оппозиционного правительства.

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Состоится открытие Музея истории государственной налоговой службы Украины в рамках торжественных мероприятий по случаю празднования Дня работника государственной налоговой службы Украины и 20-й годовщины со дня создания службы. В мероприятии примет участие председатель ГНА Украины Александр Папаика. Также будет презентована книга „20 лет государственной налоговой службы: имена, свершения, настоящее”.

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Круглый стол на тему: "Предотвращение мошенничества и финансовых злоупотреблений". Организаторы: Совет независимых бухгалтеров и аудиторов; Ассоциация юристов Украины. Участники: Елена Макеева, модератор, сертифицированный аудитор, председатель Правления ОО "Совет независимых бухгалтеров и аудиторов; Димитар Динев, председатель Ассоциации по противодействию мошенничествам Болгарии (ACEF), PhD, Certified Fraud Examiner (СFE) ACFE - USA; Дмитрий Выдрин, зам.секретаря СНБОУ; Елена Исаева, руководитель группы по расследованию мошенничества и содействию в спорных ситуациях, Ernst & Young и др.

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Состоится семинар «Актуальные вопросы деятельности банков в современных экономических условиях». Организатор - PricewaterhouseCoopers Украина. Семинар посвящен актуальным вопросам деятельности банков в современных экономических условиях, в частности в сфере работы с проблемными активами, налогообложения, учета и отчетности, внутреннего контроля. В обсуждении актуальных проблем примут участие представители Национального банка Украины. К участию также приглашены представители украинского рынка финансовых услуг.

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15-30 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Летний туристический сезон 2010 года в Крыму: начало туристического возрождения или назад в совок?». Впервые будет обнародован Список крымских учреждений размещения, которые предоставляют некачественные услуги. Список составлен по данным крупнейших туроператоров Крыма. Организатор - Ассоциация журналистов «Туристический пресс-клуб Украины» (ул..Крещатик, 4, конференц-зал) . Телефоны: (067) 463 68 90, 521-66-90. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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