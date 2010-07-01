Сегодня вступает в силу Таможенный кодекс Таможенного союза

Таможенный кодекс Таможенного союза вступает в силу с 1 июля, однако до сих пор не ясно, будет ли этот союз трех- или двухсторонним. Россия и Казахстан ратифицировали кодекс. С третьей стороной, Белоруссией, ясности нет: в среду вечером источники в парламенте Белоруссии сообщили, что документ ратифицирован, однако официального подтверждения пока не последовало, передает РИА "Новости".

Двое или трое?

Формально Таможенный союз трех стран начал действовать с 1 января этого года, но де-факто говорить о полноценном союзе и единой таможенной территории трех стран можно лишь после вступления в силу общего Таможенного кодекса. Россия и Казахстан подписали документ еще 28 мая, Белоруссия тогда не прислала на процедуру своих представителей. РФ и Белоруссия пока так и не смогли урегулировать разногласия по пошлинам на нефтепродукты и ставкам на ввоз автомобилей физлицами.

В среду, накануне начала действия Таможенного кодекса замглавы МЭР РФ Андрей Слепнев сообщал, что парламент Белоруссии может ратифицировать документ в среду - в этом случае с 1 июля Таможенный союз становится тройственным.

Первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко несколько часов спустя после Слепнева заявил, что его страна определится с участием в Таможенном союзе не раньше 5 июля, когда в Астане соберутся лидеры всех трех стран. По словам белорусской стороны, ее решение будет зависеть от позиции России по пошлинам на нефтепродукты.

Интриги добавили два источника в белорусском парламенте, которые поздно вечером в среду сообщили РИА Новости, что Белоруссия все же ратифицировала кодекс. По словам источников, ратификация проходила на закрытом заседании парламента. Официально в обеих палатах белорусского парламента в среду вечером не подтверждали и не опровергали эту информацию.

Границы на замке

Ранее планировалось, что границы России с Белоруссией будут ликвидированы с 1 июля, а с Казахстаном - еще через год, с 1 июля 2011 года. Однако задержки с ратификацией кодекса и оставшиеся изъятия из режима свободной торговли (автомобили для физлиц) привели к тому, что таможенные посты на российско-белорусской границе остаются еще на неопределенный срок.

Между тем, глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов сообщил в среду, что российские таможенные органы готовы с 1 июля начать работу по Таможенному кодексу союза с применением новых норм.

Более того, российская таможня обещает с четверга открыть "горячую линию", по которой будут разрешаться все спорные и конфликтные вопросы, возникающие на границах.

Ввезти можно больше, но не водки

Таможенный кодекс изменит правила ввоза товаров из-за рубежа в страны Таможенного союза. С 1 июля физлица беспошлинно смогут ввезти из-за границы 50 килограммов товаров стоимостью не более 1,5 тысячи евро. Раньше максимально разрешалось ввозить 35 килограммов товаров на сумму не более 65 тысяч рублей.

При ввозе товаров весом более 50 килограммов граждане должны будут уплатить пошлину в размере 30%, но не менее 4 евро за килограмм.

Количество алкоголя, разрешенного к ввозу, уменьшится в два раза - до 5 литров с прежних 10. При этом без пошлины можно будет ввезти 3 литра алкоголя вместо 2.

Роспотребнадзор тоже подключается

С четверга начнут действовать единые санитарные и гигиенические требования к определенным товарам в рамках Таможенного союза, говорится в документах Роспотребнадзора, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Роспотребнадзор разработал перечни товаров, которые подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору на таможенной границе, единые формы документов, подтверждающие безопасность товаров, а также единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к ним.

"Санитарно-карантинный контроль за подконтрольными товарами в условиях действия Таможенного союза с 1 июля 2010 года будет осуществляться силами специалистов санитарно-карантинных пунктов в пунктах пропуска на внешней границе Таможенного союза", - говорится в материалах.

Единые санитарные требования будут предъявляться, в частности, к товарам для детей и взрослых, к продуктам питания, стройматериалам, парфюмерно-косметической и хозяйственной продукции, медицинской продукции, учебникам, табачным изделиям.

Роспотребнадзор напоминает, что с 1 июля в России прекращается выдача обязательных санитарно-эпидемиологических заключений, а также свидетельств о государственной регистрации территориальными органами службы. Вместо этого головоное управление Роспотребнадзора будет по определенному перечню товаров выдавать свидетельства госрегистрации, оформляемые по единой форме и действительные на всей территории Таможенного союза.

В список, в частности, входят: минеральная вода и алкоголь, пиво, детское питание, подукты питания для беременных и спортсменов, биологически активные добавки, генно-модифицированные продукты и их производные, косметика и средства гигиены, бытовая химия и средства для дезинфекции, детская посуда и одежда.

Что касается других товаров, на которые ранее тоже требовалось положительное заключение Роспотребнадзора, то для них будут требоваться "декларации о соответствии, оформляемые с привлечением третьей стороны".

"Санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной регистрации выданные до 1 июля 2010 года будут действовать на территории Российской Федерации до 1 января 2012 года. Действие таких заключений не будет распространяться на территорию других государств-участников Таможенного союза", - говорится в документах Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре открыта горячая телефонная линия по вопросам, связанным с реализацией соглашения: 8-800-100-0004. Звонок бесплатный с любой точки России. С 1 июля по этому телефону можно получить консультацию круглосуточно.

"Час икс" - 5 июля

Окончательного решения по судьбе Таможенного союза и числу его участников можно ожидать 5 июля. В этот день в Астане пройдут заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и высшего органа Таможенного союза Казахстана, России и Белоруссии на уровне глав государств.

Как сообщал МИД Казахстана, в ходе заседаний ожидается принятие президентами совместного заявления о вступлении в силу с 1 июля 2010 года договора о Таможенном кодексе союза и завершении формирования единой таможенной территории союза в рамках ЕврАзЭС.