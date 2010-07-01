ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Новые правила дорожного движения (полный текст проекта документа)», в котором пишет - Департамент ГАИ разработал проект новых Правил дорожного движения. Правила являются модернизированной версией ныне действующих (например, предлагается убрать такое устаревшее понятие, как путепровод), хотя есть и некоторые существенные изменения…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/novye-pravila-dorozhnogo-dvizhenija-polnyj-tekst-proekta-dokumenta-142243/

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Также «Дело» в публикации «Украина третья в мире по экспорту зерна» пишет – по итогам прошедшего маркетингового сезона, Украина экспортировала 20,5 млн. тонн зерна. Рейтинг крупнейших экспортеров возглавили компании «Нибулон», «Серна» и «Кернел». В прошлом сезоне Украина осталась в тройке лидеров — поставщиков зерна на мировой рынок, после США и Евросоюза. У России, которая поставила на внешние рынки 19,9 млн. тонн зерна, четвертое место. Этот результат выше среднего, но не рекордный — в сезоне 2008/2009 наша страна поставила на внешние рынки 24,7 млн. тонн…

http://delo.ua/biznes/rynki/ukraina-tretja-v-mire-eksportu-zerna-142266/

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«Дело» в материале «Валюту на межбанке освободили от Пенсионного фонда» пишет – после 12 лет существования отменяется сбор в Пенсионный фонд (ПФ) с операций купли-продажи безналичной валюты. Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины "О государственном бюджете на 2010 год"…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/pensionnyj-fond-poterjal-valjutu-mezhbanka-142269/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Президенты не вышли из рамок» пишет – президент Виктор Янукович вчера провел переговоры с президентом Шри-Ланки Махиндой Раджапаксе, по итогам которых был подписан ряд рамочных соглашений. Киев рассчитывает заключить контракт на модернизацию шри-ланкийской авиатехники и продать рыболовецкий траулер, однако конкретные договоренности пока не достигнуты. Вчерашнюю встречу сопровождала череда сбоев и ошибок…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1405345

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Облигации довели до предела» пишет – для борьбы с налоговой минимизацией Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) предложила ограничить максимальную доходность корпоративных облигаций на уровне 19,5%. Эмитенты поддерживают удешевление стоимости привлечения ресурсов, но инвесторы в текущих условиях могут отказаться покупать низкодоходные рискованные облигации…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1405362

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Издание «Экономические известия» в публикации «ФГИ ставит на «Укртелеком» пишет – с начала года Фонд госимущества принес в бюджет 572 млн. грн. Согласно данным фонда, 275,8 млн. грн. из этой суммы удалось получить от аренды госимущества. Это 42,4% плана. По подсчетам ФГИ, дивиденды госпредприятий составили 101,6 млн. грн. Хуже обстоят дела с приватизацией. Доходы государства от нее в первом полугодии составили 195 млн. грн.— 1,95% годового плана…

http://state.eizvestia.com/full/fgi-stavit-na-ukrtelekom

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Также «Экономические известия» в материале «Логика победила штукатурку» пишут – Министерство регионального строительства и архитектуры подготовило список отделочных работ, без выполнения которых можно принимать в эксплуатацию жилые дома. Чиновники пытаются легализировать существующую ситуацию, когда застройщики продают квартиры без всякой отделки и внутренних коммуникаций…

http://markets.eizvestia.com/full/logika-pobedila-shtukaturku

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«Газета по-киевски» в материале «Продукты дорожать не будут» подает результаты собственного исследования рынка продуктов питания, а также прогнозы экспертов по данному вопросу…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2010/07/01/062831.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «Работа и волки: об отечественных работодателях» пишет - портрет нынешнего отечественного работодателя мало чем отличается от надзирателя с дубинкой…

http://mycityua.com/articles/view/2010/07/01/051743.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Лихачей на дорогах будут отлавливать с помощью разработки NASA» пишет – ГАИ вернется к практике автоматической фиксации нарушений ПДД уже на этой неделе…

http://www.segodnya.ua/news/14149378.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Власть хотела “отфутболить” таксистов. Они показали желтую карточку» пишет – таксисты заявляют, что Кабмин готовит законопроекты, уничтожающие «извоз» в Украине. Власть же говорит о необходимой "уборке" к Евро-2012. Похоже, рынок просто готовят под новых хозяев…

https://economics.unian.net/rus/detail/51221

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Глава Аграрного фонда: Ужесточение отбора элеваторов - самый актуальный вопрос...» подает интервью генерального директора Аграрного фонда Александра Маренца...

https://economics.unian.net/rus/detail/51056

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Отметился убытком» пишет – представительство российских банков в мировой топ-1000 по версии The Banker за прошлый год уменьшилось на четверть. Треть из оставшихся 30-ти незначительно улучшили позиции, а ВТБ вошел в число 20 самых убыточных банков…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/01/239166

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Также «Ведомости» в материале «Пробка мира» пишет – пробки на московских дорогах — одни из самых изнуряющих в мире, выяснила IBM. Москвичи — рекордсмены по числу прогулов из-за пробок и одни из самых злобных водителей…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/01/239159

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Издание «Известия» в публикации «Нефть довели до минимума» пишет - главный экспортный товар РФ еще преподнесет россиянам неприятные сюрпризы. Цены на нефть могут упасть ниже $60 за баррель (то есть, до уровня лета 2005 года), считает министр финансов Алексей Кудрин. Такой сценарий маловероятен, полагают эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3143435/

(УНИАН)