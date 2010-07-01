ГЛАВНОЕ на 1 июля (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Соцполитика

С сегодняшнего дня минимальная заработная плата повышается на 4 грн. – с 884 грн. до 888 грн. Это предусмотрено государственным бюджетом на 2010 г.

Напомним, в госбюджете-2010 запланировано также повышение уровня минимальной заработной платы с 1 октября – до 907 грн. и с 1 декабря – до 922 грн.

В почасовом расчете минимальная зарплата с 1 июля повышается на 0,03 грн. – до 5,32 грн., кроме того, предусмотрены повышения минимальной почасовой зарплаты с 1 октября – до 5,43 грн., с 1 декабря – до 5,52 грн.

Прожиточный минимум с сегодняшнего дня повышается на 4 грн. – до 843 грн. Предусмотрено, что с 1 октября т.г. прожиточный минимум будет повышен до 861 грн. и с 1 декабря – до 875 грн.

Для лиц, которые относятся к основным социальным и демографическим группам населения, определены такие размеры прожиточного минимума на 2010 год: для детей до 6 лет: с 1 июля – 771 грн. (повышение на 4 грн.), с 1 октября – 787 грн., с 1 декабря – 799 грн.; для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля – 921 грн. (на 4 грн.), с 1 октября – 941 грн., с 1 декабря – 957 грн.; для работоспособных лиц: с 1 июля – 888 грн. (на 4 грн.), с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.; для лиц, утративших работоспособность: с 1 июля – 709 грн. (на 3 грн.), с 1 октября – 723 грн., с 1 декабря – 734 грн.

Минимальная пенсия с 1 июля вырастет с 706 до 709 грн. До конца года ее уровень повысится с 1 октября – до 723 грн., с 1 декабря – до 734 грн.

Макропоказатели

Всемирный банк прогнозирует инфляцию в 2010 году в Украине на уровне 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам старший экономист Всемирного банка в Украине Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

По его словам, рост инфляции в этом году произойдет частично из-за отложенного на сегодняшний день, но необходимого повышения тарифов для населения за энергоносители.

По его словам, Всемирный банк также прогнозирует, что инфляция в 2011 году «будет однозначно меньше двухзначной цифры».

Как сообщал УНИАН, в Минэкономики ожидают, что инфляция в Украине в июне текущего года может составить до 0,5%, а по итогу 2010 года - до 10%.

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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что реальный рост ВВП Украины в 2010 году составит 3,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам старший экономист Всемирного банка в Украине Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

«Мы ожидаем рост на 3,5% в 2010 году благодаря возобновлению экспортного спроса и цен на основную продукцию», - отметил он.

В то же время Р. ПИОНТКОВСКИЙ подчеркнул, что восстановление на глобальных и региональных рынках остается неуверенным. В соответствии с этими тенденциями Всемирный банк ожидает лишь умеренного повышения экономического роста в следующем году.

В соответствии с прогнозом ВБ, реальный ВВП в 2011 году составит 4%, в 2012 – 5%.

Как отмечается в прогнозе Всемирного банка, номинальный ВВП Украины в 2010 году составит 1 трлн. 70,8 млрд. грн., в 2011 году - 1 трлн. 222,7 млрд. грн., в 2012 – 1 трлн. 391,7 млрд. грн.

Рост потребления в 2010 году составит 4,2%, в 2011 году – 4,1%, в 2012 году – 5,4%.

Рост экспорта в 2010 году составит 6,2%, в 2011-м – 3,5%, в 2012-м – 4%.

Рост импорта в 2010 году составит 9,1%, в 2011-м – 4,1%, в 2012-м – 5,7%.

Доходы бюджета в 2010 году вырастут на 41%, в 201-м – на 41,8%, в 2012-м – на 41,8%.

Бюджетные расходы в 2010 году составят 47%, в 2011-м – 45,2%, в 2012-м – 44,6%.

Внешний долг Украины в 2010 году составит – 79,8% ВВП, в 2011 году – 70,8% ВВП, в 2012 году – 61,8% ВВП, государственный гарантированный долг Украины в 2010 году составит 39,1% ВВП, в 2011 году – 39,1% ВВП, в 2012-м – 37,7% ВВП.

В то же время директор ВБ по Украине, Белоруссии и Молдове Мартин РАЙЗЕР отметил, что данный прогноз банка учитывает то, что Украина и Международный валютный фонд возобновят свое сотрудничество. По его словам, если этого не произойдет, Всемирный банк готов пересмотреть свой прогноз.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

Правительство прогнозирует рост ВВП Украины в 2010 году на уровне 3,7%.

По данным Администрации Президента Украины, рост ВВП в январе-мае 2010 года составил 6,1%.

Налоги

Всемирный банк (ВБ) призывает не спешить с принятием Налогового кодекса и более тщательно отнестись к его подготовке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам координатор программ экономического развития ВБ по Белоруссии, Украине и Молдове Пабло СААВЕДРА.

«Мы соглашаемся с заявлением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что в Налоговом кодексе еще много проблем», - отметил П.СААВЕДРА.

По его словам, Налоговый кодекс необходимо подготовить с учетом предложений, выдвинутых представителями частного сектора.

П.СААВЕДРА отметил, что поскольку на основании Налогового кодекса будут строиться фискальные отношения в стране в следующие 5-7 лет, необходимо со всей тщательностью подойти к его подготовке.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

Оппозиционные политики подвергли острой критике многие положения проекта Налогового кодекса.

При этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

Финансы

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств и причин нынешнего состояния дел в системе кредитной кооперации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 386 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Комиссия будет расследовать обстоятельства и причины, предопределяющие торможение развития кредитной кооперации и приводящие к неединичным фактам нарушений прав потребителей финансовых услуг. В состав комиссии вошли 5 народных депутатов Украины. Председателем ВСК избран Игорь ПРАСОЛОВ (фракция Партии регионов), его заместителем Александр КЛИМЕНКО. ВСК будет работать на протяжении девяти месяцев.

Банки

АБ «Укргазбанк» оценивает докапитализацию в 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления АБ «Укргазбанк» Анатолий БРЕЗВИН на пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Мы попросили (у Министерства финансов – УНИАН) 5 млрд. грн.», - сказал А.БРЕЗВИН.

Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,72% акций банка.

ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составляли 14,171 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,819 млрд. грн., обязательства – 12,360 млрд. грн., уставный капитал - 5,7 млрд. грн., собственный капитал – 1,812 млрд. грн.

"Укргазбанк" в I квартале 2010 года получил прибыль 2,364 млн. грн., в 2009 году - убыток 4,4 млрд. грн.

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Временный администратор АО «Родовид Банк» своим решением от 25 июня внес изменения в состав наблюдательного совета банка.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Так, согласно сообщению, в состав НС банка вошли председатель НС – Николай ГОРДИЕНКО (заместитель председателя ГлавКРУ), заместитель председателя НС – Виктор КРАВЧЕНКО (директор Департамента роботы с персоналом Минфина), члены НС – Александр ДУБРОВИН (начальник отдела управления рисками Департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Минфина), Владимир КОЦЮБА (директор Департамента политики развития рынка финансовых услуг Минфина), Евгений КУЗЬКИН (директор Харьковского института финансов Украинского Государственного университета финансов и международной торговли), Ярослава МАТУЗКУ (заместитель директора Департамента по вопросам участия государства в капитализации банков - начальник отдела контроля за банковскими учреждениями Минфина) и Валерия ПРОКОПЦА (заместитель директора Департамента обеспечения деятельности Министра (патронатная служба) – начальник аналитического отдела Минфина).

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 12,795 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - до 5,381 млрд. грн., обязательства - 10,752 млрд. грн., уставный капитал - 8,409 млрд. грн., собственный капитал - 2,043 млрд. грн.

«Родовид Банк» в I квартале 2010 года получил 3,2 млрд. грн. убытка, в 2009 году - 4 млрд. грн. убытка.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

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Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Андрея ПЕТРИЕВА на должность председателя правления ПАО «АвтоКрАЗбанк».

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, А.ПЕТРИЕВ ранее был исполняющим обязанности председателя правления АКБ «АвтоКрАЗбанк», до этого занимал должность председателя правления ОАО «Эрде Банк».

Также сообщается, что А.ПЕТРИЕВ акциями «АвтоКрАЗбанка» не владеет.

Справка УНИАН. ОАО «АКБ «АвтоКрАЗбанк» создано в 1993 году как отраслевой банк, который со временем превратился в универсальное финансово-кредитное учреждение.

По данным НБУ, на 1 апреля 2010 года основными акционерами банка являлись: Андрей ЛИЗОГУБ – 24,3%, Сергей ПАХАЛЬЧУК – 24,3% и Андрей НЕКРИЛОВ – 21,9%.

ТЭК

Парламент создал Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины относительно решения Стокгольмского арбитражного суда, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 238 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

Основной задачей Временной следственной комиссии будет расследование деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и причастности должностных лиц органов государственной власти к поставкам природного газа в Украину, распределению и продаже его конечным потребителям, исследование состояния расчетов украинских потребителей с ЗАО «РосУкрЭнерго» за потребленный газ, обоснованность тарифов на хранение газа ЗАО «РосУкрЭнерго» в газохранилищах Украины и возможные нарушения монопольного законодательства Украины в сфере газоснабжения. Также ВСК будет расследовать правомерность возбуждения уголовного дела против экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО и применения к нему меры пресечения в виде взятия под стражу и предоставление украинскому обществу беспристрастной информации относительно решения Стокгольмского арбитражного суда.

В ВСК войдут 11 народных депутатов. Председателем ВСК избран депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧА, его заместителем депутат от Партии регионов Анатолий КИНАХ. В состав комиссии также вошли от Партии регионов - Валерий БОНДЫК, Павел СУЛКОВСКИЙ и Алексей ЛЕЛЮК, от БЮТ - Руслан БОГДАН, Михаил ВОЛЫНЕЦ, Александр ГУДЫМА, от НУ-НС Владимир АРЬЕВ, от Блока Литвина - Валерий БАРАНОВ и от КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Срок деятельности Временной следственной комиссии составит три месяца.

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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с 1 июля увеличила тарифы АК «Киевэнерго» на электро- и тепловую энергию.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании сегодня.

В частности, тариф компании на отпуск электроэнергии увеличен на 2,4% до 50,41 коп. за кВт/ч.

Тариф компании на тепловую энергию для населения вырастет на 7% - до 128,56 грн. за гигакалорию, для промышленных потребителей – на 2,7% до 317,8 грн. за гигакалорию.

Тарифы компании пересмотрены в связи с расширением инвестпрограммы на 2010 год на 40,3 млн. грн.

Указанные средства компания направит на работы, связанные с переконсервацией энергоблока №3 ТЭЦ-6, на работы по установке теплофикационных установок на энергоблоках, а также на модернизацию систем химводоочистки.

АПК

Россия с 1 июля отменяет ограничения на ввоз всех видов животноводческой продукции из Украины

Об этом УНИАН сообщили в Россельхознадзоре.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что с 1 июля 2010 года отменяются временные ограничения на ввоз из Украины в Российскую Федерацию всех видов животноводческой продукции, в том числе, живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя птиц», - говорится в сообщении.

В тоже время сообщается, что поставки как сырой, так и готовой продукции животного происхождения из Украины в Российскую Федерацию должны осуществляется с аттестованных Россельхознадзором украинских предприятий.

Как сообщал УНИАН, 29 июня министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Россия обещает в июле провести инспекции на украинских мясокомбинатах и молокозаводах.

19 апреля министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК и министр сельского хозяйства РФ Елена СКРИННИК после переговоров заявили, что Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство аграрной политики Украины совместно будут инспектировать предприятия по переработке и производству мясной и молочной продукции.

ГМК

Компания Metinvest B.V. станет владельцем 75% акций Публичного акционерного общества «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича».

Об этом сообщается на сайте газеты трудового коллектива ММК им. Ильича «Ильичевец» со ссылкой на результаты собрания акционеров меткомбината.

По данным газеты, акционеры приняли решение включить в перечень инвесторов, среди которых будут размещены акции дополнительной эмиссии, компанию Metinvest B.V. Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза - до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества. Владельцы ценных бумаг меткомбината объявят дополнительную эмиссию акций до 9 млрд. 20,020 млн. штук с номинальной стоимостью как и у акций первого выпуска - 0,25 грн./шт.

После размещения акций допэмиссии, 75% акций будут принадлежать "Метинвесту" (с учетом уже принадлежащих ему на данный момент акций). Еще порядка 23% останутся под контролем председателя правления, генерального директора Владимира БОЙКО. Собственниками остальных акций будут миноритарные акционеры. У всех акционеров, в том числе миноритарных, будет охраняемое законом право на приобретение акций дополнительной эмиссии меткомбината. На собрании было также изменено название ММК им. Ильича с Открытого акционерного общества на Публичное акционерное общество, соответствующие изменения будут внесены в название дочерних предприятий.

Акционеры также проголосовали за назначение Владимира БОЙКО председателем правления, генеральным директором ПАО «ММК имени Ильича», первым заместителем генерального директора - Сергея МАТВИЕНКОВА, финансовым директором – Дмитрия ДЕМИДОВИЧА, заместителем финансового директора – Михаила ГУСЕВА.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» - одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом производства. Предприятие выпускает стальной лист для судостроения, нефтепроводных, газо- и водопроводных труб, баллонов для сжатых газов. Это единственный в Украине производитель оцинкованного холоднокатаного листа. Продукция комбината экспортируется в более чем 50 стран мира.

"Метинвест" – международная вертикально-интегрированнаягорно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".

Транспорт

Государственная автомобильная инспекция приостановила фотовидеофиксацию нарушений скоростного режима на дорогах до принятия соответствующей законодательной базы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Владимир РЕЗНИКОВ, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, на сегодняшний день ГАИ не работает со стационарными средствами фотовидеофиксации, и инспекторы выполняют такие действия в автоматическом режиме с обязательной остановкой автомобиля-нарушителя с последующим составлением на месте соответствующего протокола.

«Рассылка так называемых «писем счастья» не осуществляется ГАИ и осуществляться не будет, потому что у ГАИ нет законных оснований принимать такие меры», - сказал В.РЕЗНИКОВ.

Он отметил, что такие письма ГАИ прекратило направлять с июля прошлого года.

В свою очередь, начальник управления Департамента ГАИ Олег СИРЫЙ отметил, что Госавтоинспекция временно прекратила фотовидеофиксацию нарушений, в том числе в связи с решениями судов, большим количеством жалоб, негативным общественным резонансом до приведения в соответствие законодательной базы. В ГАИ отметили, что в настоящее время рабочая группа разрабатывает правовую базу и методические рекомендации по использованию инспекторами средств фотовидеофиксации нарушений на дорогах.

В то же время, как отметил В.РЕЗНИКОВ, если будет поставлена задача по уменьшению случаев смертей и травмирования на дорогах без составления административных протоколов, и соответствующая процедура будет прописана в законе, фотовидеофиксация нарушений без остановки транспортного средства будет возобновлена.

Продолжая тему, О.СИРЫЙ информировал, что в данное время в ГАИ используется около 1500 приборов фиксации нарушения водителями скорости движения, среди которых 380 измерителей скорости «Визир», один – TruCAM. Все другие приборы не имеют функции фотовидеосъемки. Приборы видеонаблюдения, которые в настоящее время установлены на автодорогах, являются собственностью управлений автодорог и наблюдают за интенсивностью движения.

Кроме того, О.СИРЫЙ отметил, что год-два тому назад ГАИ изучала вопрос установки подобных видеокамер, определив приблизительно 5 тыс. мест, где можно было бы их установить, но на сегодняшний день не имеет возможности для их установки.

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Госавтоинспекция предупреждает водителей о временных ограничениях в движении на киевских дорогах 2 июля в связи с визитом в Украину Государственного секретаря США Хилари КЛИНТОН.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Главного управления МВД Украины в г. Киеве, по пути прохождения кортежа официальной делегации будут вводиться временные ограничения в движении транспорта.

Госавтоинспекция города рекомендует водителям по возможности планировать свои поездки таким образом, чтобы на протяжении пятницы объезжать по возможности центральную часть города.

ГАИ Киева советует водителям, как и всегда в таком случае, быть предельно внимательными, соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, а также не оставлять транспорт с нарушением правил парковки.

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«Укрзализныця» ищет альтернативные пути движения международных поездов из-за повреждений участков железнодорожных путей в Румынии в связи с паводком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«К сожалению, на территории Румынии разрушены также серьезные участки, мы сейчас получаем уточненную информацию, и, к сожалению, с той стороны движения не будет. Но мы отправили своего представителя в Румынию, чтобы выяснить, когда можно будет восстановить движение. Мы ищем альтернативный маршрут для пассажирских поездов через Молдавию», - сказал он.

Гендиректор ведомства отметил, что на сегодня все пассажиры, которые взяли билеты в направлении Болгарии, перевезены. «Была комбинированная форма перевозок – до Черновцов железнодорожным транспортом, оттуда - автотранспортом в Румынию. Четко сработали погранслужбы, никаких задержек не было», - отметил М.КОСТЮК.

Как сообщал УНИАН, в результате выпадения большого количества осадков, в частности, в ночь на 28 июня, на территории Львовской железной дороги на Буковине произошло повреждение моста и случаи размыва колеи. На некоторых участках было прекращено или ограничено движение поездов.

Коммуникации. Связь

Внешние Интернет-каналы ОАО «Укртелеком» c 30 июня возобновили работу на полной мощности.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, партнерам компании в странах Восточной Европы удалось в кратчайшие сроки, учитывая сложность ситуации, возобновить полноценную работу собственных телекоммуникационных сетей. Таким образом, на сегодняшний день интернет-каналы «Укртелекома» общей емкостью 120 Гбит/с работают на полную мощность.

Как известно, на прошлой неделе (22.06.2010 г.) в связи со сложными погодными условиями в странах Восточной Европы, у партнеров «Укртелекома» возникли технические проблемы с обеспечением полноценного функционирования собственных сетей, в результате чего внешние каналы Интернет «Укртелекома» временно работали в режиме ограниченной мощности.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" имеет одну из мощнейших сетей внешних каналов доступа к ресурсам Интернет мировых провайдеров, таких как Telianet, Level3. Общая емкость внешних каналов составляет 120 Гбит/с. Эти сети, в частности, проходят через территории Польши, Словакии и Венгрии.

Столица

С сегодняшнего дня киевляне будут платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по тарифам, действовавшим до подписания Меморандума между Киевской горгосадминистрацией, НАК «Нафтогаз Украины» и АК «Киевэнерго» о стабильном энергообеспечении столицы в зимний период (в октябре 2009 - мая 2010 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Я не рассматриваю сегодня этот вопрос как повышение тарифов. Я его рассматриваю как выполнение условий меморандума относительно приведения тарифов к тем, что действовали 4 месяца в 2009 году», - сказал он.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что обоснованность этих тарифов проверяли Антимонопольный комитет Украины, Государственная инспекция по ценам, Государственная жилищно-коммунальная инспекция, которые не обнаружили никаких нарушений.

«В августе будут выставлены тарифы с учетом этих изменений», - добавил он.

А.ГОЛУБЧЕНКО уточнил, что с 1 июля увеличиваются тарифы на тепло и на тепло в горячей воде (энергия, которая идет на нагрев воды).

Зампредседателя КГГА добавил, что для однокомнатной квартиры тарифы повышаются на 16%, для двух- и трехкомнатных квартир – на 17%.

В частности, для однокомнатной квартиры тарифы повышаются с 191,69 грн. до 221,75 грн. (+31 грн.), для двухкомнатных – с 361,64 грн. до 423,22 грн. (+61,58 грн.), для трехкомнатных - с 495,57 грн. до 580,62 грн. (+85,05 грн.).

Он уточнил, что тарифы устанавливались из расчета проживания четырех человек в трехкомнатной квартире, трех человек – в двухкомнатной и одного человека – в однокомнатной квартире.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что хотя повышенные тарифы не отвечают себестоимости, по его мнению, до создания единого регулятора на рынке коммунальных услуг киевлянам не стоит ожидать дальнейшего повышения тарифов.

Погода

2 июля в восточных, южных, большинстве центральных областей Украины и в Крыму ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На протяжении суток на остальной территории пройдут кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 26-31°; в западных областях (кроме Закарпатья) ночью 12-17°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 19-24° тепла.

В Киевской области возможен кратковременный дождь, гроза (ночью местами). Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 16-21°, днем 26-31°. По г. Киеву температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

1 июля температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре в районе Киева 23°.

(УНИАН)