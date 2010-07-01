ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: «Турсезон-2010 в Крыму: начало туристического возрождения или назад в совок?»

В 15-30 началась онлайн-трансляция с круглого стола в УНИАН на тему: «Летний туристический сезон 2010 года в Крыму: начало туристического возрождения или назад в совок?».

Впервые будет обнародован Список крымских учреждений размещения, которые предоставляют некачественные услуги. Список составлен по данным крупнейших туроператоров Крыма.

Организатор - Ассоциация журналистов «Туристический пресс-клуб Украины».

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