ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: «Турсезон-2010 в Крыму: начало туристического возрождения или назад в совок?»
15:30, 01 июля 2010Разное
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В 15-30 в УНИАН
В 15-30 началась онлайн-трансляция с круглого стола в УНИАН на тему: «Летний туристический сезон 2010 года в Крыму: начало туристического возрождения или назад в совок?».
Впервые будет обнародован Список крымских учреждений размещения, которые предоставляют некачественные услуги. Список составлен по данным крупнейших туроператоров Крыма.
Организатор - Ассоциация журналистов «Туристический пресс-клуб Украины».
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