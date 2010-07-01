ГЛАВНОЕ на 1 июля (вечер)

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая т.г. составил 323 млрд. 844 млн. 588,14 тыс. грн., или 40 млрд. 863 млн. 154,82 тыс. долл., что на 0,8% меньше показателя на конец апреля 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 199 млрд. 522 млн. 430,15 тыс. грн. (61,61% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 25 млрд. 176 млн. 014,2 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 124 млрд. 322 млн. 157,99 тыс. грн. (38,39%), или 15 млрд. 687 млн. 140,62 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец мая т.г. составил 238 млрд. 593 млн. 957,79 тыс. грн. (73,68%), или 30 млрд. 106 млн. 113,21 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 128 млрд. 362 млн. 202,84 тыс. грн. (39,64%), или 16 млрд. 196 млн. 919 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 110 млрд. 231 млн. 754,95 тыс. грн. (34,04%), или 13 млрд. 909 млн. 194,21 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 85 млрд. 250 млн. 630,35 тыс. грн. (26,32%), или 10 млрд. 757 млн. 041,61 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 71 млрд. 160 млн. 227,31 тыс. грн. (21,97%), или 8 млрд. 979 млн. 095,2 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 090 млн. 403,04 тыс. грн. (4,35%), или 1 млрд. 777 млн. 946,41 тыс. долл.

На протяжении января-мая 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 6 млрд. 959 млн. 975,72 тыс. грн. (2,2%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением. При этом государственный внешний долг уменьшился на 7 млрд. 564 млн. 026,86 тыс. грн. (5,56%), государственный внутренний долг вырос на 19 млрд. 161 млн. 678,18 тыс. грн. (21,04%).

Гарантированный государством долг Украины уменьшился на 4 млрд. 637 млн. 675,6 тыс. грн. (5,16%), что связано как со снижением курса евро к гривне, так и с превышением выплат по погашению гарантированного государственного долга над суммой заимствований.

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО обнародовала текст решения Стокгольмского арбитражного суда о возвращении компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа, из которого вытекает, что во время судебных слушаний в Стокгольме НАК «Нафтогаз Украины» отказался от своей позиции о наличии правовых подтверждений законности приобретения этого газа у ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании оппозиционного правительства.

«В какой-либо другой стране после обнародования таких документов и этих фактов это привело бы, как минимум ,к самоотставке правительства и Президента, а там, где есть больше совести и больше чести, возможно, должностные лица, которые были к этому причастны в других странах вообще наложили бы на себя руки от позора, связанного с такими обстоятельствами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции зачитала несколько основных пунктов решения Стокгольмского арбитража, в которых речь идет о том, что НАК «Нафтогаз Украины» признал, что не имеет достаточных правовых оснований для владения природным газом в объеме 11 млрд. куб. м, а также добровольно взял на себя обязательство оплатить штрафные санкции в связи с этим конфликтом.

«В установочной части решения арбитражного суда арбитражный суд, оценивая, что все, что принимается, имеет привкус коррупции, они специально пунктом 8 установочной части вносят такой пункт. Цитирую: «В связи с тем, что среди прочего НАК «Нафтогаз» больше не утверждает, что предполагаемое приобретение 11 млрд. куб. м газа 3 февраля 2009 года имело достаточные правовые основания, эта позиция подтверждается доказательствами в расположении трибунала». Все, что здесь изложено, – это, по сути дела, история преступления. Это то, за что рано или поздно будут отвечать должностные лица во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, за то, что они прямо сдали в арбитражном Стокгольмском суде интересы Украины, позицию «Нафтогаза», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В мае 2010 года средняя заработная плата по Украине повысилась на 94 грн. по сравнению с апрелем и на 1 июня составила 2201 грн., с начала года – увеличилась на 285 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в мае по сравнению с апрелем выросла на 42 грн. – до 3 293 грн. (с начала года увеличилась на 324 грн.), по Киевской области – увеличилась на 135 грн. – до 2 277 грн. (с начала года – на 370 грн.), по Донецкой области – увеличилась на 49 грн. – до 2 497 грн. (с начала года – на 314 грн.), по Днепропетровской области – увеличилась на 44 грн. – до 2 366 грн. (с начала года – на 343 грн.).

Среднемесячная зарплата в Украине в январе-мае т.г. составляла 2 058 грн.

Украина намерена привлечь 4,3 млрд. евро в реализацию инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

Согласно сообщению, в частности, сегодня на стадии запуска находятся пять инвестиционных проектов общей стоимостью 1,46 млрд. евро, из них 1 млрд. евро и планируется привлечь за счет кредитов международных финансовых организаций (Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и KfW).

В частности, это проекты строительства воздушной линии 750 Кв «Запорожская АЭС – Каховская» (общая стоимость 500 млн. евро), реабилитации гидрогенерирующих мощностей ОАО «Укргидроэнерго» (690 млн. евро), повышения эффективности передачи электроэнергии путем модернизации подстанций (НЭК «Укрэнерго», 120 млн. евро), реабилитации энергоблока №2 Трипольской ТЭС ОАО «Центрэнерго» (150 млн. евро).

В стадии разработки находятся три инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 2 млрд. евро. В частности, это проект сводной программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины (оценивается в 1,448 млрд. евро за счет кредита ЕБРР и «Евратома»), проект строительства ВЛ 330 кВ «Новоодесская-Арциз» (кредит ЕИБ и ЕБРР под госгарантии), а также проект строительства Каховской ГЭС – 2 (300 млн. евро, кредит ЕБРР под госгарантии).

Кроме того, в рамках программы реформирования энергетического сектора у МБРР планируется привлечь под госгарантии 500 млн. долл. (401 млн. евро), в том числе на реализацию проекта реабилитации ТЭС (300 млн. долл.) и на реализацию второй фазы «Проекта передачи электроэнергии» (200 млн. долл.)

Также Минтопэнерго разработан проект для привлечения целевых экологических (зеленых) инвестиций в сумме 205 млн. евро для финансирования достройки первой очереди Днестровской ГАЭС.

Также ведутся рабочие консультации с корпорацией Chint Electrics Co. и Экспортно-импортным банком Китая для определения условий кредитования для финансирования разработанного инвестиционного проекта «Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 - 110 кВ и подстанций ОАО «Кримэнерго» стоимостью 170 млн. евро.

Минтопэнерго также рассчитывает привлечь до 65 млн. евро в рамках механизмов Киотского протокола. Указанные средства планируется направить на проекты реконструкции ГЭС «Укргидроэнерго», а также реконструкцию энергоблоков Бурштынской, Трипольской, Старобешевской и Славянской ТЭС.

Пресс-служба министерства сообщает также, что сегодня в сфере электроэнергетики уже реализуются шесть инвестиционных проектов общей стоимостью 725 млн. долл. и 547,6 млн. евро, из них в качестве кредитов ЕБРР, МБРР и ЕИБ привлечено 419 млн. евро и 431 млн. долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9040/7,9080 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9070/7,9150 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9130/7,9265 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9053 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2517/0,2520 грн./рубль, к 12:00 цены выросли до 0,2529/0,2532 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2529/0,2533 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 31,2155 рублей за доллар (+0,0555).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2210/1,2212 долл./евро, а к 14:30 выросли до 1,2328/1,2330 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,6505/9,6590 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,7170/9,7330 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли максимума – 9,7050/9,7140 грн./евро.

Верховная Рада Украины приняла решение о проведении 31 октября 2010 года местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году" проголосовали 247 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале. От Партии регионов это постановление поддержали 169 народных депутатов, от БЮТ - 20, от блока “Наша Украина – Народная самооборона” - 9, от Коммунистической партии Украины - 26, от Блока Литвина – 19 депутатов, а также 4 внефракционных депутата.

ВР поручила Центральной избирательной комиссии в установленном законодательством порядке принять меры по финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения этих выборов за счет средств государственного бюджета Украины. При этом Кабинет министров Украины в пределах полномочий должен принять безотлагательные меры по обеспечению финансирования очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей за счет средств государственного бюджета Украины.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

(УНИАН)