Анонс на 2 июля

Международный инвестиционный форум «Финансирование посткризисных экономик государств - участниц СНГ. Актуальные проблемы. Новые возможности» в Ялте.

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Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня работника государственной налоговой службы Украины и 20-й годовщины со дня создания службы. Ожидается, что в мероприятиях примут участие: Президент Украины Виктор Янукович, председатель ГНА Украины Александр Папаика, руководители министерств и ведомств.

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Пресс-конференция на тему: "Перспективы развития столицы. План зонирования исторического центра. Современные тенденции украинской архитектуры и градостроительства". Участники: Игорь Соколов, зам. министра регионального развития и строительства Украины; Игорь Лысов, зам. главы Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Сергей Броневицкий, и.о. начальника Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды Киева и др.

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Состоится селекторное совещание в режиме аудиосвязи с регионами Украины, которое проведет министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий Хиврич. Вопросы: финансово-экономическое состояние предприятий отрасли; состояние расчетов за потребленные энергоносители; погашение задолженности по выплате заработной платы на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и другие. По окончании совещания Юрий Хиврич ответит на вопросы представителей СМИ.

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Государственный секретарь США Хиллари Клинтон выступит с речью перед молодежью Украины во время встречи, организованной совместно с НТУУ “КПИ”. Перед выступлением Х.Клинтон встретится с руководителями общественных организаций.

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Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев примет участие в Международном инвестиционном форуме «Финансирование посткризисных экономик государств - участниц СНГ. Актуальные проблемы. Новые возможности», который будет проходить в городе Ялта.

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