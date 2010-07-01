Курс НБУ на 02.07.10

Официальный курс НБУ на 02.07.10100 USD США – 790.8700 (1 июля – 790.5300) 100 EUR – 974.9845 (1 июля – 970.0594) 10 RUR – 2.5211 (1 июля – 2.5293)Учетные курсы банковских металлов на 02.07.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 98067.88 (1 июля – 98065.25) 961 XAG 10 Серебро – 1474.97 (1 июля – 1481.45) 962XPT10 Платина-120054.07 (1 июля-121188.25) 964 XPD 10 Палладий-34877.37 (1 июля-35494.80)

Официальный курс НБУ на 02.07.10 100 USD США – 790.8700 (1 июля – 790.5300) 100 EUR – 974.9845 (1 июля – 970.0594) 10 RUR – 2.5211 (1 июля – 2.5293) Учетные курсы банковских металлов на 02.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 98067.88 (1 июля – 98065.25) 961 XAG 10 Серебро – 1474.97 (1 июля – 1481.45) 962XPT10 Платина-120054.07 (1 июля-121188.25) 964 XPD 10 Палладий-34877.37 (1 июля-35494.80)

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