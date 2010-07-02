ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Национализированные банки опять просят денег», в котором пишет - руководство Укргазбанка объявило, что финучреждению необходимо увеличить уставный капитал почти вдвое. На данный момент уставный капитал банка составляет 5,7 млрд. грн., из которых 5 млрд. грн. вложило в прошлом году государство. Не отстает от своего коллеги и Родовид Банк, который уже 15 месяцев находится в режиме временной администрации. Ему необходимо не менее 2 млрд. грн. В прошлом году государство инвестировало в «Родовид» 8,4 млрд. грн., правда, 5,6 млрд. грн. было выделено под перевод в финучреждение вкладчиков Укрпромбанка. Если правительство согласится на «помощь», то эти финучреждения войдут в пятерку наиболее капитализированных в Украине…

http://delo.ua/dengi/banki/nacionalizirovannye-banki-opjat-hotjat-deneg-142314/

* * *

Также «Дело» в материале «Cуд вдохнул в RosUkrEnergo жизнь» пишет – изданию стали известны новые подробности скандального решения Стокгольмского суда…

http://delo.ua/biznes/kompanii/cud-vdohnul-v-rosukrenergo-142321/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Слияние на полную мощность» пишет – в Украине создается крупнейший производитель стали СНГ. Вчера было объявлено, что группа "Метинвест" Рината Ахметова поглотит Мариупольский меткомбинат им. Ильича, благодаря чему производственные мощности объединенной компании увеличатся до 20 млн. т стали в год. Эксперты считают сделку выгодной обеим сторонам: комбинат получит доступ к сырьевым и финансовым ресурсам "Метинвеста", а группа – к производству продукта высокой добавленной стоимости…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1405852

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Всемирный банк тормозит ускорение» пишет – во Всемирном банке ожидают медленного развития украинской экономики. На фоне двузначной инфляции рост ВВП в текущем году может составить всего 3,5%. Более того, в банке сомневаются в возможности резкого ускорения темпов развития экономики в 2011-2012 годах. Эксперты соглашаются с такими консервативными оценками, однако полагают, что улучшение инвестиционного климата, возобновление кредитования и хороший урожай могут ускорить рост ВВП…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1405855

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Для Хилари Клинтон в КПИ перекрашивали полы и стригли ивы» пишет о том, как столица готовится к приезду госсекретаря США, раскрывая при этом массу интересных подробностей…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/02/043957.html

* * *

Также «Газета по-киевски» в материале «Рядом с Украиной затаился торговый «монстр» пишет - с 1 июля вступил в силу Таможенный кодекс – документ, который юридически закрепляет появление Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. Теперь стоит ожидать полной правовой неразберихи, произвола чиновников и продолжения ссор между странами-участницами…

http://mycityua.com/articles/world/2010/07/02/034427.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Один мобильный номер можно завести на всю жизнь» пишет – ВР приняла закон о национальном роуминге и сохранении мобильного номера за абонентом при переходе от одного оператора к другому. После того как его подпишет президент, он вступит в силу, и уже через полгода операторы обязаны начать предоставлять услугу сохранения номера…

http://www.segodnya.ua/news/14149940.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Налог на шоколад» пишет – Минэкономразвития России предлагает ввести акциз на роскошь. Впрочем, четкого определения предметов роскоши у чиновников пока нет. Среди вариантов, что обложить акцизом, есть ювелирные изделия, энергонеэффективные товары и даже шоколад…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/02/239344

* * *

Также «Ведомости» в материале «Менеджеров не сажать» пишут – суды не должны арестовывать по экономическим обвинениям не только гендиректоров, но и других менеджеров компаний, а также их совладельцев. Проект таких поправок внесли в Госдуму единороссы…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/02/239325

* * *

Издание «Известия» в публикации «О пошлинном союзе» пишет - в четверг ведущие российские политики и бизнесмены получили очень необычные письма из Минска (копия имеется в распоряжении "Известий"). В них автор рассылки - президент Александр Лукашенко - пожаловался... на российских лидеров Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Поводом стали газовый конфликт, а также нежелание Москвы дарить Лукашенко ежегодно $2 млрд в виде пошлин на нефтепродукты. Этим причуды белорусского президента не ограничились. Накануне ночью он собрал парламент страны на тайное заседание, чтобы ратифицировать Таможенный кодекс - главный документ Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. Но этот документ Лукашенко пока никому не покажет…

http://www.izvestia.ru/politic/article3143504/

(УНИАН)