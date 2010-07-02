Жвания будет активным реализатором планов Януковича

Народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ, который создает в парламенте депутатскую группу «Право выбора», заявляет, что «готов быть активным участником процесса реализации» планов Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом он завил в интервью LB.ua.

Д.ЖВАНИЯ отметил, что у него и у некоторых членов его группы была встреча с Президентом.

«Лично мне важно было понять: какие амбиции у главы государства, какие задачи он ставит, какие реформы планирует провести. В ходе нашего разговора я получил ответы на свои вопросы. Они меня вполне устроили, и я сказал, что готов быть активным участником процесса реализации этих планов. Позже проинформировал об этом всех членов нашей группы», - рассказал депутат.

По его словам, «страна находится в сложной геополитической и экономической ситуации, эти две составляющие друг от друга неотделимы. Поэтому на внешнем фронте – его уже можно назвать фронтом – нужна грамотная, выверенная, без эмоциональных всплесков, игра. Прежде всего – налаживание действительно новых отношений с Европой. ЕС – по-европейски меркантильное, довольно циничное объединение, у них достаточно своих проблем. Поэтому вести с ними диалог можно только на языке прагматиков. Никакой лирики там быть не может. Украине нужно научиться вести игру, позволяющую из объекта международной политики, которым мы были все это время, превратиться в субъект. Вспомним все эти эпатажные заявления наших властей за последние годы: через год нас возьмут в Евросоюз, еще чуть-чуть – туфли только осталось почистить! – мы вступим в НАТО; они не только не помогли, но серьезно отбросили нас от цели. За нами закрепился статус ненадежных переговорщиков».

Поэтому, считает Д.ЖВАНИЯ, «сегодня мы должны не просто вести переговоры, а в первую очередь создавать механизмы, которые позволяли бы стране полноценно выступать на международной арене. Судите сами: как можно рассуждать об инвестициях, если у нас нет нормальной биржи ценных бумаг? Значит, ее необходимо создать и обеспечить эффективное функционирование. Следующий момент – отношения с Россией. Худо-бедно они налажены. Раньше у нас по отношению к РФ была позиция страха, при которой партнерство просто невозможно».

На вопрос журналиста «Простите, а сейчас позиции страха нет?», Д.ЖВАНИЯ после паузы сказал: «Да, мы наблюдаем какие-то активные, а иногда агрессивные действия, но это же не значит, что мы этих действий боимся».

Как отметил депутат, он пока не видит «ни одного соглашения, представляющего для Украины потенциальную угрозу, – одни разговоры. Что касается ЧФ, то давайте взвесим риски. Продление срока пребывания флота вредит Украине, нашей независимости? Нет. Ну так если россиянам это так необходимо для удовлетворения своих политических амбиций, почему бы не согласиться и не получить взамен конкретную экономическую выгоду для наших предприятий? Хотя не спорю, в этой ситуации можно было выторговать больше. Тем не менее, я не верю в то, что человек, стремящийся стать президентом всей страны, желающий, чтобы его имя вошло в учебники истории, поступился бы национальным интересом».